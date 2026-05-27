Encontrar una vivienda sin pagar alquiler y conseguir empleo estable al mismo tiempo parece imposible para muchas personas, pero un pequeño pueblo de España acaba de demostrar lo contrario. La localidad lanzó una convocatoria dirigida principalmente a familias que deseen mudarse de manera permanente, ofreciendo una casa completamente equipada, trabajo fijo y otros beneficios que buscan mejorar la calidad de vida de los nuevos residentes. La propuesta forma parte de una estrategia para combatir la despoblación y ya despertó interés en distintos países. En pocos días, decenas de personas enviaron solicitudes para acceder a esta oportunidad que podría transformar por completo su futuro. Descubre dónde se encuentra este pueblo y qué requisitos deben cumplir quienes quieran instalarse allí.

¿CUÁL ES EL PUEBLO QUE OFRECE CASA Y EMPLEO?

La iniciativa fue lanzada por Arenillas, un pequeño pueblo ubicado en la provincia de Soria, en Castilla y León, España. Con apenas 40 habitantes, las autoridades locales decidieron impulsar un proyecto para atraer familias y combatir la despoblación.

El proyecto es impulsado por el ayuntamiento y una asociación cultural del pueblo, que decidieron abrir una convocatoria para atraer nuevos vecinos comprometidos a quedarse a largo plazo. La noticia llamó rápidamente la atención y en menos de una semana se registraron más de 100 solicitudes de personas interesadas en mudarse.

Las autoridades locales explicaron que buscan personas dispuestas a integrarse a la comunidad y participar en las actividades tradicionales que se realizan durante el año. Además, consideran que la llegada de nuevos residentes podría ayudar a mantener activos distintos servicios y espacios de convivencia del municipio.

Pueblo de Arenillas. | Foto: Ayuntamiento de Arenillas

¿QUÉ BENEFICIOS RECIBIRÁ LA FAMILIA ELEGIDA?

La convocatoria incluye diversas facilidades destinadas a garantizar que la familia pueda establecerse de forma estable en Arenillas. Entre los principales beneficios destacan los siguientes:

Acceso a una vivienda municipal completamente renovada y equipada, sin necesidad de pagar alquiler mensual.

Un puesto laboral permanente enfocado en labores de albañilería y conservación de edificios del municipio.

La posibilidad de administrar el bar social del pueblo, considerado uno de los espacios más importantes para la convivencia entre vecinos.

Transporte escolar gratuito para los hijos de la familia, quienes podrán asistir al colegio comarcal ubicado en Berlanga de Duero.

Servicio de internet mejorado para facilitar el teletrabajo o actividades laborales complementarias desde casa.

En los últimos años, incluso se realizaron trabajos de rehabilitación en varias viviendas como parte del plan para combatir la despoblación rural. Las autoridades consideran que ofrecer estabilidad laboral y mejores condiciones de vida es clave para atraer habitantes permanentes y asegurar el futuro del pueblo.

Pueblo de Arenillas. | Foto: Ayuntamiento de Arenillas

¿POR QUÉ LAS FAMILIAS SON LA PRIORIDAD EN ESTA CONVOCATORIA?

El principal objetivo del proyecto es asegurar el futuro de Arenillas mediante la llegada de familias jóvenes con hijos. Las autoridades consideran que las familias pueden integrarse con mayor facilidad a las actividades locales y contribuir a conservar las tradiciones de la localidad.

Aunque durante el verano la población aumenta considerablemente por las fiestas y visitas temporales, el verdadero desafío es lograr que más personas permanezcan allí durante todo el año y ayuden a revitalizar este pequeño municipio español, según informa El Cronista.

VÍDEO RECOMENDADO: