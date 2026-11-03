Ocho episodios tiene “En diciembre llegaban las brisas”, la ambiciosa nueva miniserie de Netflix inspirada en la más icónica de las novelas escritas por Marvel Moreno, una de las escritoras colombianas más notables de la literatura contemporánea.

Nacida en Barranquilla en 1939 y fallecida en París en 1995, Moreno fue en su momento elegida como una de las mujeres más influyentes en la historia de Colombia. Publicó dos novelas y dos libros de cuentos. Uno de estos títulos fue “En diciembre llegaban las brisas”, una especie de ‘fresco social’ que cuestionaba los parámetros de la sociedad patriarcal de la segunda mitad del siglo XX.

La portada de la novela "En diciembre llegaban las brisas".

SOBRE LA MINISERIE DE NETFLIX

La versión televisiva de esta historia tiene un equipo de profesionales detrás encabezado por las Showrunners Angélica Guerra y Adriana Aparicio. A ellas se les suman los directores Claudia Pedraza y Rafael Martínez. La producción corrió a cargo de la prestigiosa productora Dynamo.

Los guiones de esta adaptación fueron escritos por Rafael Noguera, Cecilia Percy, Marcela Peláez y Lony Welter.

El elenco de “En diciembre llegaban las brisas” está conformado por Francisca Estévez (Catalina), Daniella Reyes (Lina), Valentina Duque (Beatriz), Melanie Dell’Olmo (Dora) como protagonistas.

Juan Pablo Urrego, Flora Martínez, Michelle Gutty, Consuelo Luzardo, Jacques Touckmanian, Florina Lemaitre, Rita Bendek, Angelo Valotta, Manolo Alzamora, Jim Muñoz, Rashed Estefan y por un rostro conocido nuestro: el peruano Jason Day.

No es la primera participación de Day en una producción de Netflix que tiene como origen Colombia. El actor viene trazando un camino propio en esas tierras.

La portada de la edición conmemorativa de "En diciembre llegan las brisas" de Marvel Moreno.

DICE LA SINOPSIS DE LA MINISERIE

En la Barranquilla de 1958, Lina, Dora, Catalina y Beatriz crecen sabiendo que su destino ya fue escrito por otros: un buen matrimonio, una casa, el silencio como virtud. Pero cada una desea algo distinto a lo permitido, y desear tiene un precio. Frente a una sociedad que insiste en decidir por ellas, las cuatro descubren que su amistad es la única alianza que nunca las traiciona. En diciembre llegaban las brisas es, ante todo, una historia de amor entre cuatro amigas que se rescatan, se acompañan y luchan juntas por ser dueñas de su propio destino: una batalla por la libertad que, generaciones después, seguimos peleando.

Ya lo sabes, “En diciembre llegaban las brisas” se estrena el 4 de diciembre en Netflix.