Atlético vs Bayern en directo online y por TV. ¿Cómo ver el partido de fútbol en vivo por Champions League? El juego se transmite por los canales Esporte Interativo, DAZN, ESPN y TUDN Deportes. Además, aquí te damos a conocer todos lo detalles que debes saber para estar al tanto de la quinta jornada de la competición que se realizará en el Wanda Metropolitano. El partido está programado para las 21:00 hora local; 15:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador; 17:00 horas en Chile y Argentina.

¿Cómo ver Atlético vs Bayern en vivo online?

Para ver el Atlético vs Bayern en vivo online puedes descargarte ESPN Play. Esta app reúne muchos eventos deportivos y un amplio archivos de contenidos on demand, con lo mejor de la programación de ESPN, transmisiones exclusivas y la posibilidad de elegir partidos de fútbol en vivo de manera simultánea.

Atlético vs Bayern | ¿Cómo ver en España el partido de hoy?

Si te encuentras en España y quieres ver el Atlético vs Bayern en vivo por Champions League solo deberás sintonizar los siguientes canales que te mencionaremos a continuación.

Movistar Liga de Campeones: Canal 50 de Movistar y 114 de Orange

Movistar Liga de Campeones 2: Canal 52 de Movistar y 127 de Orange

Orange TV: Canal 114 y 127 de Orange

LaLiga TV (Bar): Canal 146 de Movistar (exclusivo para bares y locales públicos)

Atlético vs Bayern | A qué hora y qué canales TV transmiten el partido

Argentina : 17:00 horas vía ESPN2, ESPN Play

: 17:00 horas vía ESPN2, ESPN Play Brasil : 17:00 horas vía Esporte Interativo Plus

: 17:00 horas vía Esporte Interativo Plus Chile : 17:00 horas vía ESPN2, ESPN Play

: 17:00 horas vía ESPN2, ESPN Play Colombia : 15:00 horas vía ESPN2, ESPN Play

: 15:00 horas vía ESPN2, ESPN Play Ecuador : 15:00 horas vía ESPN Play

: 15:00 horas vía ESPN Play México : 15:00 horas vía ESPN Play, ESPN Norte

: 15:00 horas vía ESPN Play, ESPN Norte Paraguay : 17:00 horas vía ESPN2, ESPN Play

: 17:00 horas vía ESPN2, ESPN Play Perú : 15:00 horas vía ESPN2, ESPN Play

: 15:00 horas vía ESPN2, ESPN Play España : 21:00 horas vía Movistar+, Mitele Plus

: 21:00 horas vía Movistar+, Mitele Plus Estados Unidos : 14:00 horas vía TUDN, TUDN USA, TUDN app

: 14:00 horas vía TUDN, TUDN USA, TUDN app Uruguay: 17:00 horas vía ESPN2, ESPN Play

Canales TV y cómo contratar para ver Atlético vs Bayern

En España, el canal Movistar La Liga es el único que ofrece ver el Atlético vs Bayern por Champions League en directo. El partido de hoy se podrá ver en este canal en distintas plataformas tanto de televisión como de streaming.

Movistar+

Movistar+ tiene ofertas de paquetes Fusión. Ello quiere decir que se puede contratar la televisión en un paquete que incluye fibra óptica en el hogar y líneas móviles. Dos opciones para que cada uno elija la preferida.

Orange TV

Orange TV es otra gran alternativa para el usuario o usuaria que desee ver la liga española y la Champions League, ya que Movistar + no puede tener la exclusiva sobre los derechos y tiene que cederlos a otras compañías.

Atlético vs Bayern: Alineaciones posibles para el partido de hoy

Atlético: Oblak; Trippier, Savić, Giménez, Hermoso, Carrasco; Llorente, Koke, Saúl; Correa, João Félix

Bayern: Nübel; Pavard, Boateng, Süle, Lucas Hernández; Javi Martínez, Musiala; Douglas Costa, Müller, Sané; Choupo-Moting

Atlético vs Bayern: estadísticas que debes saber

Con información de la web oficial de UEFA Champions League, te dejamos algunas estadísticas que debes saber antes de ver el partido de fútbol en vivo.

Atlético Madrid sólo ha perdido siete de sus últimos 35 partidos europeos (20 victorias y ocho empates), aunque cuatro de esas derrotas se han producido en los últimos diez encuentros.

La derrota por 1-2 ante el Chelsea en la segunda jornada de la temporada 2017/18 fue la única del Atlético en sus 27 últimos encuentros como local en Europa (22 victorias y cinco empates).

El Atlético ha perdido sus tres últimos choques ante rivales alemanes, aunque como local acumula diez duelos sin caer ante clubes de la Bundesliga (ocho victorias y dos empates). La última derrota como local ante un alemán fue en la fase de grupos de la UEFA Champions League 1996/97 ante un Borussia Dortmund que posteriormente sería campeón.

El Bayern Múnich extendió su récord en la competición a 15 victorias seguidas tras lograr un pleno en estas cuatro jornadas: 4-0 al Atlético, 1-2 en campo del Lokomotiv de Moscú, 6-2 al Salzburgo en Alemania y 1-3 en el país austriaco.

El Bayern Múnich está invicto en sus últimos 15 choques a domicilio en Europa (12 victorias y tres empates), y está a uno del récord de la competición que está en posesión del Manchester United. El Bayern no pierde fuera desde el 3-0 en campo del Paris en la primera jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2017/18. Fuera de Múnich lleva diez victorias seguidas.

Atlético vs Bayern: Declaraciones de los protagonistas

Diego Simeone: “En el fútbol, para ganar hace falta contundencia, tengas el 30 o el 90 por ciento de posesión”, dijo. Respecto al rival, indicó. “Tiene un montón de futbolistas sobre todo de mitad de cancha hacia adelante muy bueno, que van a estar la mayoría; y un equipo con muchísimo gol, que seguramente es la fuerza que tiene”, advirtió el entrenador.

Javi Martínez dijo: “Me siento parte del equipo, involucrado e importante. Y eso es lo que importa. Hubo una fase de la temporada pasada en la que no jugué mucho, pero también es parte del juego. Es parte de lo que es el fútbol. Hay que saber afrontarlo. Quizá yo no estaba en mi mejor momento, el equipo estaba a un nivel altísimo y lo importante cuando las cosas no están saliendo individualmente es que salgan colectivamente. No estaba jugando mucho, pero el equipo estaba ganando y pudimos conseguir el triplete”.

Hansi Flick: “No conozco el Wanda Metropolitano. Me acuerdo del Calderón. Estamos muy contentos de jugar ahí. El Atlético es un desafío enorme para todo el equipo. En su Liga es segundo, si ganan uno de los dos partidos que tiene menos son primeros, tiene la mejor defensa, el segundo mejor ataque”, indicó.

Diego Simeone: “En el fútbol, para ganar hace falta contundencia, tengas el 30 o el 90 por ciento de posesión”, citó. “Tenemos que fortalecer el juego que tenemos con los futbolistas que hoy están jugando. Hemos generado situaciones. Algún partido entrarán, otros no”, apuntó.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

La confesión de Messi por el homenaje a Maradona

Fútbol Internacional: Lionel Messi y su confesión sobre el homenaje a Maradona | VIDEO

MÁS NOTICIAS SOBRE ATLÉTICO VS BAYERN POR CHAMPIONS