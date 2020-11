Melgar de Arequipa visita este jueves 5 de noviembre a Bahía en Brasil en el partido de vuelta de la segunda fase de la Copa Sudamericana 2020. El equipo peruano, que en el cotejo de ida en Lima se impuso por 1-0, afrontará el compromiso con la firme intención de conseguir un resultado favorable que le permita acceder a los octavos de final de la competición.

El partido se jugará en el estadio mundialista Arena Fonte Nova (Salvador) y comenzará a las 7:30 p.m. (hora peruana / 9:30 p.m. de Brasil). El canal DirecTV Sports transmitirá el partido EN DIRECTO, mientras que la transmisión ONLINE la puedes seguir en esta misma nota de El Comercio o a través de DirecTV GO.

En el encuentro de ida, jugado en el Estadio Nacional de Lima el 29 de octubre, Melgar ganó 1-0 gracias a un autogol de Severino do Ramo, a los 80 minutos. El ganador de esta llave se verá las caras en octavos de final ante el vencedor de la serie entre Emelec (Ecuador) y Unión de Santa Fe (Argentina).

Melgar vs Bahía EN VIVO: horarios del partido

7:30 p.m. - Perú, México Ecuador, Colombia

- Perú, México Ecuador, Colombia 8:30 p.m. - Venezuela, Bolivia, Estados Unidos (Miami)

- Venezuela, Bolivia, Estados Unidos (Miami) 9:30 p.m. - Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil 00:30 a.m. del viernes 6 - Reino Unido

- Reino Unido 01:30 a.m. del viernes 6 - España, Alemania, Italia, Francia

Melgar vs. Bahía EN VIVO: canales que transmiten el partido

El duelo entre Melgar y Bahía en Salvador será transmitido EN VIVO para el Perú y el resto de Latinoamérica por el canal DirecTV Sports.

Melgar vs. Bahía EN VIVO: cómo seguir el partido ONLINE

El minuto a minuto lo puedes seguir en esta misma nota de El Comercio. Si no estás en tu casa y no puedes estar frente a tu televisor, puedes ver el partido EN VIVO por la plataforma DirecTV GO.

