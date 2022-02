En medio de una crisis política que se ha extendido hasta diferentes ámbitos del Estado, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, solicitó a Pedro Castillo a realizar una reunión “de urgencia” bajo el denominado Consejo de Estado. Con el fin de encontrar medidas para enfrentar el desconcierto nacional, ¿en qué consiste esta instancia y quiénes la conforman? Aquí los detalles.

Se trata de una reunión donde participan las más altas autoridades del Estado: el Presidente de la República, además de los titulares del Congreso y del Poder Judicial. De manera adicional, suelen asistir el fiscal de la Nación y el presidente del Tribunal Constitucional, entre otras autoridades.

Dentro de sus principales objetivos, destaca aquel en el que se trata algún tema de urgencia para el contexto actual el país. En este caso, la crisis política que se ha trasladado hacia los ministerios es el punto a tratar. Eso sí, no es una instancia consultiva, pues no figura en la Constitución, pero suelen ser convocadas por el Presidente cuando así se requiere y no es la primera vez que sucede.

En 2005, durante el gobierno de Alejandro Toledo, se convocó a un Consejo de Estado para buscar medidas a seguir tras la toma de la comisaría de Andahuaylas por parte de Antauro Humala. Las siguientes tuvieron lugar en septiembre de 2014 para enfrentar la corrupción y en diciembre de 2015, en búsqueda de frenar el alto índice de delincuencia que había registrado la región Callao, ambos durante el mandato de Ollanta Humala.

Ya en octubre de 2016, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, para enfrentar la corrupción de aquel entonces; en aquella convocatoria no participó Luz Salgado como presidenta del Congreso por discrepancias entre el Ejecutivo y la oposición. Más adelante, en enero de 2021, Francisco Sagasti fue el último en liderar una en pro de evaluar acciones contra el COVID-19.

