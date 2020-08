La empresa Enel informó que del lunes 31 de agosto al domingo 6 de setiembre se realizarán cortes del servicio eléctrico en diferentes distritos de Lima y Callao. En un comunicado, la compañía eléctrica informó que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

Algunos de los distritos afectados serán San Martín de Porres, Puente Piedra, Carabayllo, Rímac, Los Olivos, Comas, San Miguel y San Juan de Lurigancho. Debes tener en cuenta que el corte de luz será por zonas y en diferentes horarios.

Conoce el detalle de los cortes de luz programados para la presente semana:

Lunes 31 de agosto (HOY)

San Martín de Porres (9:00 a.m. a 3:00 p.m.)

Ahm El Milagro Mz H1, 14 de Diciembre cdra 1, Los Heroes cdr 1, San Jose cdra 2Psj Santa Rosa cdra 2 , Villa El Angel Independencia Mz A-K-L-M, Psj Los Angeles Mz C1, Ca San Andres,Mz,B-D1, Av El Milagro cdra 1G, Psj Santa Rosa Mz R1-T, Psj El Volante Mz C, Av Lealtad cdra 3-4, Ca Doce cdra 1, Ahm Villa Carmen Mc A-B-D-B-E-F-G-J-M-Q, Av Albino Herrera Cdra 2, Ca 2 de Mayo cdra 1, Ahm Milagro de la Fraternidad Mz N1-P1, Ca Los Angeles cdra 1, Alfonso Ugarte Mz J, Jr Virgen del Pilar cdra 3, Jr 23 de Diciembre cdra 2, Ca Los claveles Mz G1, Ca La Merced cdra2, Santa Rosa cdra 1, CA San Pedro Mz O1-Q1-S1, San Martin Mz I-L-L1, Ahm Villa Carmen A-B-C-D-E-F-K-S-T-U, Av Lealtad cdra 3-5, San Jose Mz R1-Q1.

Puente Piedra (1:00 a.m. a 4:00 a.m.)

Av San Juan Mz A1-G, Proviv Las Casuarinas I etp Mz B-C-D-E-H-J-M, Asoc de Viv La Florida de Puente Piedra Sct 10 Mz C, Proviv Santa Josefina Mz A-B-C, Proviv San Martin de Porres Mz B, Proviv Santa Ines de Carabayllo Mz B, Proviv Resd Bellavista Mz B, Av San Juan de Dios cdra 6, MZ A-B1-F-G-I, Av San Juan KM 1.5 Lt 3A (GRIFO DE HUAMANTANGA EIRL), Ca Los Lirios Mz B-C, Urb Las Casuarinas Mz A-D-F-G-J-K-, Proviv Santa Beatriz Mz A-B-C, Av Las Torres Mz B, Av Jose Saco cdra 10, Ca Las Dalias Mz A.

Carabayllo (9:30 a.m. a 4:00 p.m.)

Asoc de Viv Los Laureles San Pedro de Carabayllo Mz A-B-C-D-E, Asoc de Viv Las Viñas de San Pedro de Carabayllo Mz C-B-D, Asoc El Paraiso de Carabayllo Mz A-B-C-D, Asoc Presentacion de Santa Ines Mz B, Asoc de Viv San Felipe de Carabayllo Mz D, Asoc de Pequeños Prop Casa Huerta Nueva Esperanza Mz C.

Martes 1 de setiembre

San Juan de Lurigancho (8:00 a.m. a 5:00 p.m.)

Jr Coricancha cdra 8, Jr Huanchos cdra 8, Jr Los Huanchos 864 (DAYLU EDIFICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA), Mascaypacha cdra 6-7, Portada del Sol cdra 6-7-8, Jr Huanacaure cdra 8, Jr Huillca Quiro cdra 6-8, Jr TupaYauri cdra 6, Cajamarquilla cdra 9, Av Las Mercedes cdra 11.

Rímac (8:30 a.m. a 5:30 p.m.)

Av Mayor Elespuru S/N - Ejército Peruano, Av Mayor Elespuru S/N - 2DA. REG.MILITAR-EJERCITO PERUANO.

Huaral (9:00 a.m. a 4:00 p.m.)

Calle Morales Bermudez cuadra 5 y 6, Pasaje Bolognesi, Quinta Pacheco, Quinta Violeta ubicados en el distrito de Huaral.

Miércoles 2 de setiembre

Puente Piedra (9:30 a.m. a 5:00 p.m.)

Ca Santa Catalina Mz K4, Ca Santa Cruz Mz J4C, Asoc Peq Avic El Dorado Zapallal Mz A-A1-A2-B-J4B, Ca San Francisco Mz J4C, Asoc Peq Agricultores de Zapallal Mz L4-C2-, Ca Santa Isabel Mz K 4 , Asoc de Viv Zapallal Etp 2 Mz I, C.P Zapallal Mz D2-H-I-JL4-L5-M2, Ca Santa Isabel C.P Zapallal cdra 5, Ca Las Tunas Mz A, Ca San Carlos Mz L5, Asoc de Pequeños Avicultores el Dorado Zapallal Este Mz A1-B1, Asoc de Viv El Dorado etp 2 Mz A-T1-J4B, Ca de la Cruz N° 12-13-14-15, Av San Miguel Mz C2- D2.

Barranca (8:00 a.m. a 3:00 p.m.)

C.P. Malvarroza, Urb. Santa Catalina Mz N, Jr. San martin cuadra 1 del distrito de Barranca.

Jueves 3 de setiembre

San Miguel (8:30 a.m. a 6:00 p.m.)

Ca Independencia cdra 3-4-5, Av Lima cdra 9-10, Av Lima 1060 (CORPORACION NAS S.A.C.), Prolog Universitaria cdra 4-6, Diego Quispe cdra 1. Av Universitaria 337 (CIUDAD DE PETRA S.A.C), Av Universitaria 349 (MG VIDA S.A.C.), Av Universitaria 492 (INVERFINA S.A.C.), Av Universitaria 614 (CIUDARIS CONSULTORES INMOBILIARIOS S.A.), Jr Santa Ana 992 (CONSTRUCTORA INMOBILIARIA AMERICANA SAC), Jr Santa Ana cdra 9.

San Juan de Lurigancho (9:00 a.m. a 5:00 p.m.)

Av Gran Chimu cdra 1-2, Av Proceres de la Independencia 1, Mz C, Ca Enrique Petral cdra 1, Av Malecon Checa cdra 1, Ca 1- Mz A1-B, Ca 32 Mz D, Santa Rosa de caja Agua Mz A, Jr Sacsayhuaman cdra 1, Ca A Esq Malencon Checa Cdra 1.

Callao (8:30 a.m. a 5:00 p.m.)

Ex Fdo Marquez Mz 43-44-45-47-54-55-57-58-58A-59-60-63-67-71A-73-74-75-76-77-78-79-80-82-86-87-91-93-94 Ahm Alfredo Calderon Mz A-A1-B-C-D-A2--E-F-G-H-I.

Huaral (2:00 p.m. a 3:00 p.m.)

Sector Balcazar en el distrito de Huaral.

Pacaraos, Santa Cruz de Andamarca, Atavillos Altos (9:30 a.m. a 2:30 p.m.)

Comunidad Campesina de Ravira, Pacaraos, Viscas del dististrito de Pacaraos; Chauca y Santa Cruz del distrito de Santa Cruz de Andamarca; Pasac y Chisque del distrito de Atavillos Altos.

Barranca (9:00 a.m. a 5:00 p.m.)

Urb. Laderas de Buena Vista; AAHH Buena Vista A, B, C, D, E; Buena Vista Baja mz A; ubicado en el distrito de Barranca.

Viernes 4 de setiembre

Ancón (9:00 a.m. a 6:00 p.m.)

Urb Popular Coovitiomar Mz A1-B1-C1-D1-E1-F1-G-G1-H1-I-I1-J1-K1 , Av Alejandro Bertello cdra 4, Jr San Juan Bautista Mz M, Av Contralmirante Ramos Mz A1, Av Heroes Navales S/N Urb Coovitiomar (UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 04), Ca Marinero Robles cdra 1, Av San Valentin Mz E1, Ca Julio Conciglieri Alvarado Mz H, Av Santa Rosa Mz H.

Comas (9:00 a.m. a 5:00 p.m.)

Ahm Monte Sinai Mz A-B-C-D-E-F, Ahm Tiwinza Mz A-B-F-U-X, Ahm Villa Escudero Mz C1-D1-E1-F1-J1, Ahm Ampliacion Tiwinza Mz 05-06-07-08-09-10-11-12-13-14, Ahm Ampliacion Tiwinza parte baja Mz A-B , Ahm Tiwinza Manzana V Mz K-L-M prima.

San Miguel de Acos, Atavillos Altos (9:00 a.m. a 5:00 p.m.)

Comunidad San Juan de Uchucuanico, Comunidad de Huascoy ubicados en el distrito de San Miguel de Acos; Comunidad de Cormo, Comunidad de Huaroquin ubicados en el distrito de Atavillos Altos.

Sábado 5 de setiembre

Comas (9:00 a.m. a 4:30 p.m.)

Condominio Ciudad sol de collique mzs E-F-G, Av Manuel Gonzales Prada mzs F-G.

Los Olivos (8:00 a.m. a 5:00 p.m.)

Asoc La estrella de Pro mzs B-E-G-H, Asoc viv Reforma Agraria mzs A-B-C-D-E-G-H, Av Alfredo Mendiola Cdra 70-74, Ca La Santidad Cdra 1, Pan Norte Km 22 mzs B-D, Av Zaragoza Cdra 4, Urb Puerta del Sol mzs A-B-C-G, Asoc Viv Los servidores de la reforma Agraria mzs E, Jr Santander Cdra 1.

Carabayllo (9:30 a.m. a 4:30 p.m.)

AH Hiroshima mzs C-D-E-F-G; AH Hiroshima 5to Sec El Progreso mzs A-B-C-D-E-F, Agrup Fam Avelino Soto mzs A, AH Luiz Divina de Carabayllo mzs A.

Végueta (8:30 a.m. a 1:30 p.m.)

Calle 28 de Julio, Los Cañaverales, Av. Los Libertadores de la Urb. San Juan en el distrito de Vegueta.

Chancay (9:00 a.m. a 3:00 p.m.)

Cerro La Culebra Mz C, D, J, K, K2, L, F, J, F calle Micaela Bastidas, Alfonzo Ugarte, Calle Principal, Calle Mariátegui, ubicado en el distrito de Chancay.

Domingo 6 de setiembre

Puente Piedra (12 a.m. 6:00 a.m.)

Asoc de viv las rosas virgen del carmen Mz A-B, Asoc de viv los cedros del norte Mz C-B-A, Ca cruz de Mayo Mz A, Ex fundo tambo inga Mz A, Ca cruz de motupe Mz B, A, F tda 12-16-18-14, ,Asoc viv virgen la merced Mz C-A-B, Asoc viv Paraiso del norte Mz A-F-D-B-C-G, Ca Las turquezas Mz E, Asoc viv Paraiso del norte II Mz C-B-E-F, Asoc viv Paraiso del norte III Mz B, Asoc Esmeralda del norte Mz G-A-C-B, Asoc viv Los girasoles Mz A-B, Coop viv ex coop gallinazos Mz A-A1, Ca los artesanos Mz U, Asoc prop Casa huerta los rosales de Gallinazo Mz D-A-C, Asoc prop villa margaritas Mz D-C-B-K, Ca rosales Mz C, Ca 18 Mz P, Asoc los claveles Mz A-B, Psj Las flores Mz C, Asoc viv los molinos del norte Mz A, Asoc prop viv Las fresas Mz T-U-R, Asoc 1ro de Mayo Mz C-D, Ca Amapola Mz A-B, Ca C cdra 2, Asoc viv los manantiales de puente piedra Mz B-A, Asoc de prop de terrenos las hortalizas Mz A-D, Asoc viv las perlas de puente piedra Mz A, Av los Agricultores cdra 8, Mz B, Asoc la roma baja Mz N-G4, Asoc los huertos de puente piedra Mz B, Asoc de viv las hortalizas Mz B-D-A, Prog viv Chavin de huantar Mz A-D-B, Asoc viv la merced Mz A, Asoc de viv las Dalias Mz A1-B, Asoc de viv Casa huerta las fresas Mz V-X-B-H-J-S-R-Q, Ca 3 este Mz Y , Asoc prog resd la fortaleza etp I Mz C, Asoc de viv las 3 regiones Mz L-K-, proviv la arboleda de carabayllo Mz D-F-G-C-E, Asoc de prop de viv los portales I etp Mz A-D-C-E, Urb sol de carabayllo Mz A11-C-C6-C8-A12-A5-A14-C1-A16-B3, Proviv el nazareno Mz A-B, Proviv Maria reyna Mz I, Asoc de viv villa ricardina parcela 27 Mz A-B, Asoc amp nuevo San juan Mz B, Proviv los frutales Mz BC-A, Asoc viv de prop la fortaleza etp II Mz A-B, Asoc de prop de proviv los Alamos 27 de puente piedra Mz B-D-E-A, Proviv res santa teresa Mz E-G-H-F-C-J-I, Otros los gallinazos U.C 10299-10298 pst 88-89-90-11-62-30-31-36-33-111-112-113-114-115- 134-140-39-42-40-129-130-131-132-44-43-45-46-50-52-68-69-70-60-120-8-41-34-47-48-29-37-51-19, Asoc de viv San francisco V Mz B-C.

Puente Piedra (12 a.m. a 6:00 a.m.)

Urb Rosa Luz mzs A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-R-S, Urb Los Pinos de Puente Piedra mzs mzs I-J-K, Asoc Fdo Quiñonez mzs C1, Av Rosa Luz Cdra 2, AH Virgen de las Mercedes mzs B, Agrup Fam Cerro Soledad mzs B, Asoc Viv Los Jasmines de Pte Piedra mzs C, AH San Luis de La Soledad mzs A-B-C.

