La empresa Enel anunció que, para este lunes, 8 de marzo, habrá corte de luz en varios distritos de Lima. En un comunicado, la compañía eléctrica confirmó que la suspensión se dará debido a obras de mantenimiento preventivas a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe señalar que el corte del servicio eléctrico no incluirá la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se efectuarán de la siguiente forma:





SAN MARTÍN DE PORRES 08:00 – 18:00

ASOC PROVIV URB LOS ALAMOS MZ I, T, Q, W, Z, X, Z, ASOC PROVIV DE TRAB DEL CALLAO PUERTO MZ H, I, J, K, P, ASOC PROVIV LAS GARDENIAS MZ E, ASOC PROP LOS OLIVOS MZ N





SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 14:00

AGRUP FAM BUENA VISTA AMPL MZ A, B, B(PRIMA)I, J, K, AGRUP FAM JESUCRISTO VIVE MZ A, B, AGRUP FAM NUEVO AMANECER II MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, AGRUP FAM SANTA ROSA MZ B, C, D, E, AHM INT NUEVO PERU ETP II SCT BUENA VISTA MZ A, B, C, D, E, F, F(PRIMA) G, H.





PUENTE PIEDRA 09:00 – 15:00

ASOC CASA HUERTA SAN PEDRO MZ G, I, ASOC SAN JUAN BAUTISTA MZ A, B, C, ASOC DE PROP SAN SR DE LA SOLEDAD MZ C.





COMAS 09:00 – 15:00

AHM AÑO NUEVO ZONA A SCT LA CUMBRE MZ A, B, C, D, E, AHM AÑO NUEVO ZONA A SCT LA CUMBRE AMPL MZ D, E, F, G, AHM AÑO NUEVO SEC LAS LOMAS MZ A, B, C, H, J, AÑO NUEVO ZONA A SCT LA LIBERTAD MZ B, AHM AÑO NUEVO SCT AYLLU MZ C12, C13, C14, C15, C16, C17, AHM CORAZON DE JESUS AÑO NUEVO ZONA A MZ A, B, C.





LIMA 09:00 – 15:00

JUAN DEL MAR Y BERNEDO 1016 LIMA UYUSTOOLS PERU LTDA SRL.





PUENTE PIEDRA 09:00 – 17:00

AVENIDA LOS PINOS MZ I LT 18 LOT. CHILLON - LOT. CHILLON FORTIFLEX.





COMAS 11:00 – 16:00

AV CAMINO REAL LOT CHILLON MZ B, CA TAMBO RIO KM 24 MZ D.





MAGDALENA DEL MAR 12:00 – 16:00

AV BRASIL 3015-3019 VIVIENDAS DEL PERU S.A.C, CA DANIEL A CARRION CDRA 8, AV BRASIL CDRA 30, JR LARCO HERRERA CDRA 13.





SAN ANTONIO DE CHACLLA 13:00 – 14:00

ORGANIZACION URB DE POBLADORES GRUPO LOS FRUTALES ANX 22 JICAMARCA MZ CF1A, CF2, CF3, CF4, CF7, CF9





CHANCAY 13:00 A 17:00

Urb. Andres de Los Reyes (Fonavi) Mz D E F, C lado calle Alberto de las Casas, Mz Mz H L M Lado Calle Belen; ubicados en el distrito de Chancay.





