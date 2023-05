El famoso cantante Enrique Iglesias se encuentra delicado de salud luego de que anunciara que se encuentra enfermo de una neumonía. Desde entonces, poco o nada se ha sabido en relación a su recuperación. Es por ello que su madre, Isabel Preysler, ha salido a declarar sobre este tema a medios de comunicación. En esta nota te contamos lo que señaló; entre otros datos relacionados al artista.

¿CÓMO SE ENCUENTRA ENRIQUE IGLESIAS TRAS ENFERMARSE DE NEUMONÍA?

Tras el anuncio del artista sobre la neumonía que lo aquejaba, poco se sabía en relación a su estado de salud.

Es por ello que la madre de Enrique Iglesias, Isabel Preysler, declaró en relación al estado de salud de su hijo.

“Ha sido un susto, pero afortunadamente ya está en casa. Mi hijo es muy responsable y para él ha sido un gran disgusto el haber tenido que cancelar el concierto porque es un gran profesional”, señaló en un principio a medios de comunicación.

“Afortunadamente, se está recuperando, aunque sigue en cama, y confiemos en que en pocos días ya pueda volver a su actividad profesional”, dijo la madre de Enrique Iglesias.

Enrique Iglesias es un reconocido cantante, compositor y actor español que ha dejado una huella significativa en la música pop en español y ha alcanzado fama y éxito a nivel internacional. Nacido el 8 de mayo de 1975 en Madrid, España, Enrique es hijo del famoso cantante Julio Iglesias y la socialité Isabel Preysler.

La carrera artística de Enrique Iglesias despegó en la década de 1990 cuando lanzó su primer álbum homónimo en 1995. El álbum incluía el sencillo “Si Tú Te Vas”, que se convirtió en un gran éxito y le permitió ganar popularidad en España y América Latina. Su siguiente sencillo, “Experiencia Religiosa”, también fue un gran éxito y contribuyó a su creciente base de seguidores.

En 1999, Enrique lanzó su segundo álbum en inglés titulado “Enrique”, que incluía el sencillo “Bailamos”. Esta canción se convirtió en un éxito internacional y catapultó su carrera a nivel global. Desde entonces, ha lanzado una serie de álbumes de estudio en ambos idiomas, español e inglés, consolidando su estatus como uno de los artistas latinos más exitosos de todos los tiempos.

A lo largo de su carrera, Enrique Iglesias ha logrado numerosos éxitos en las listas de música, incluyendo canciones como “Hero”, “Escape”, “Be With You” y “Tonight (I’m Lovin’ You)”. Sus canciones son conocidas por su estilo pop pegadizo, melodías románticas y letras que abordan temas de amor, desamor y pasión.

Enrique también ha colaborado con varios artistas de renombre, como Whitney Houston, Pitbull, Marco Antonio Solís, Wisin & Yandel, entre otros. Estas colaboraciones han ampliado su alcance musical y le han permitido explorar diferentes estilos y géneros.

Además de su éxito en la música, Enrique Iglesias ha incursionado en el mundo de la actuación. Ha aparecido en películas como “Once Upon a Time in Mexico” (2003) y “Two and a Half Men” (2007). Aunque su enfoque principal ha sido la música, su incursión en la actuación ha demostrado su versatilidad artística.

A lo largo de su carrera, Enrique Iglesias ha sido reconocido con numerosos premios y reconocimientos, incluyendo Grammy Awards, Latin Grammy Awards, Billboard Music Awards, entre otros. También ha vendido millones de discos en todo el mundo y ha realizado giras internacionales exitosas, llenando estadios y arenas con sus apasionadas actuaciones en vivo.

Más allá de su talento musical, Enrique es conocido por su carisma y cercanía con sus fans. Su personalidad humilde y cariñosa ha creado una conexión duradera con su base de seguidores, quienes lo consideran uno de los artistas más queridos y respetados de la industria.