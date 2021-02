En los últimos meses, el nombre de Santiago Ormeño, delantero mexicano-peruano del Puebla, ha sido noticia por sus goles y buen rendimiento con la ‘Franja’ en el competitivo fútbol azteca.

Por esa razón, al jugador de 27 años se le ha vinculado en repetidas oportunidades con ambas selecciones, pero lo cierto es que todavía no ha sido convocado formalmente por la Tricolor ni la Bicolor.

Ante esto, El Comercio conversó con Nicolás Larcamón, director técnico de Puebla, para consultarle si las federaciones de México o Perú se comunicaron en algún momento con él para preguntarle por Santiago Ormeño.

“Ninguna de las dos federaciones me han contactado para consultarme sobre Santiago Ormeño. Sé que ambas federaciones están interesadas en él para sumarlo al plantel nacional, pero no he tenido la oportunidad de hablar con ninguno de los dos seleccionadores respecto a él”, aseguró el DT de origen argentino.

Sobre el presente de Santiago Ormeño como jugador de Puebla, el entrenador comentó lo siguiente:

“Es un jugador que está atravesando un muy buen momento. Como centrodelantero está con muy buenos registros, tanto en este torneo como en el anterior. De hecho actualmente es el jugador nacional con mejor score en lo que va de la temporada, en lo que tiene que ver con registros mexicanos”, enfatizó.

“Es un delantero con mucho olfato de cara al gol, con muy buenos atributos en los momentos sin pelota porque se compromete en la recuperación del balón. Es agresivo en duelos, tanto ofensivos como defensivos. En líneas generales es un jugador completo”, agregó.

