Erling Haaland , delantero del Borussia Dortmund , tuvo una jornada espectacular este último miércoles en el duelo ante el Sevilla por los octavos de final de la Champions League . El noruego marcó un doblete para que los suyos le den vuelta al marcador y vencieran por 2-3 en el Ramón Sánchez Pizjuan.

Con estos dos goles, el exjugador del Red Bull Salzburgo llegó a los 18 tantos en la máxima competición del fútbol europeo, colocándose muy cerca de romper un récord establecido por Kylian Mbappé cuando aún no cumplía los 21 años.

¿Qué récord de Kylian Mbappé está a punto de romper Erling Haaland?

Erling Haaland aún tiene 20 años y recién cumplirá los 21 en julio próximo, por lo que está muy cerca de romper un récord establecido por el jugador del Paris Saint Germain. Sucede que de momento, el francés se ubica como el jugador que más goles ha marcado antes de cumplir los 21 años con 19 tantos. Con sus dos celebraciones ante el Sevilla, el atacante del Dortmund llegó a las 18 dianas y está muy cerca de quebrar esa estadística.

De anotarle al conjunto español en el partido de vuelta en el Signal Iduna Park, a jugarse el próximo 9 de marzo a las 3:00 de la tarde (hora peruana), Erling Haaland podrá igualar o superar al exjugador del AS Monaco. Al nivel en el que está, no cabe de duda que no le costará mucho lograrlo.

¿Cuál es el ranking de los jugadores que más goles anotaron en la Champions League antes de cumplir los 21 años?

1. Kylian Mbappé (19 goles)

2. Erling Haaland (18 goles)

3. Karin Benzema (12 goles)

4. Patrick Kluivert (9 goles)

5. Obafemi Martins (8 goles)

6. Lionel Messi (8 goles)

7. Raúl González (8 goles)

8. Javier Saviola (8 goles)

VIDEO RECOMENDADO

Hernán Barcos fue oficializado como el nuevo delantero de Alianza Lima

TE PUEDE INTERESAR