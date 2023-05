Los futbolistas del Manchester City y Real Madrid se preparan para dar su mejor versión en el partido de vuelta de la semifinal de la Champions League 2022-23 y Erling Haaland no es la excepción. El atacante noruego compartió en sus redes sociales una foto de su extraña cena, que dejó atónitos a sus seguidores.

¿En qué se basa la dieta de Erling Haaland?

“Esto es endemoniadamente bueno (That’s bloody lovely)”, se lee en la descripción de la publicación de uno de sus alimentos. Como se sabe, el ‘Androide’ es muy estricto en su alimentación, ya que ingiere seis comidas al día para lograr las 6 mil calorías.

La extraña cena de Erling Haaland. | Foto: Instagram

Según recoge el diario deportivo Diez, la inusual dieta de Haaland está conformada por hígados y corazones con el objetivo de ganar energía. Además, come lasañas y otras comidas para mantenerse fuerte. La publicación del ariete europeo se hizo viral tras compartirlo en su cuenta oficial con sus 29.4 millones de seguidores en Instagram.

Algunos de los comentarios por parte de los seguidores fueron: “Nunca dejes que cocine de nuevo”, “Se olvidó de dejar salir a su perro antes del partido”, “Estoy confundido. Son como heces”, “Parece repugnante”, entre otros.

En su defensa, Erling explicó en una entrevista con el medio “The Big Decisión”, el motivo por el cual lleva una rigurosa dieta y orden alimentición. “Ustedes no comen esto, pero me preocupa cuidar mi cuerpo. Creo que comer alimentos de calidad que sean lo más locales posible es lo más importante. La gente dice que la carne es mala, pero... ¿cuál? ¿La carne que compras en McDonald’s? ¿O la vaca local que come hierba allí mismo? Yo como el corazón y el hígado”, sostuvo Haaland.

Asimismo, sus compañeros de equipo y selección han revelado que la dieta de Erling es muy extraña. “Es un bicho raro, nunca he visto a nadie comer como él. Está ganando músculo. Simplemente come como un oso”, reveló Joshua King, compatriota y compañero en la selección de Noruega.

El buen momento del delantero de los ‘citizens’ justifican los resultados de su alimentación. El prometedor atacante deslumbra cada semana con sus actuaciones bajo las órdenes de Pep Guardiola en la Premier League. En la actualidad es el mejor delantero del mundo, título que se ha ganado gracias a sus 52 goles en la presente temporada.

La publicación fue realizada a un día del partido de vuelta por la segunda llave de semifinal de la Champions League. Tras el empate entre Real Madrid y Manchester City por 1-1 en el Estadio Santiago Bernabéu. Los ‘blancos’ no la tendrán nada fácil cuando visiten el Etihad Stadium en busca de la clasificación.

El máximo ganador de la Liga de Campeones, Real Madrid, tendrá que vencer al ‘Manchester City’, un equipo con hambre de triunfo, que en esta edición está más cerca de alzar la ‘Orejona’. El encuentro se jugará este miércoles 17 de mayo a las 2 de la tarde (hora peruana).

Cabe recordar que Erling padeció de la férrea defensa del conjunto ‘blanco’, que prácticamente anuló a la ‘Bestia’ en la ‘casa blanca’. Rudiger y compañía incomodaron al joven definidor durante todo el partido, quien no supo cómo hacer daño en el área rival.

El ganador entre Madrid y City, disputará la gran final de la Champions League ante el recién clasificado Inter de Milan. El duelo más importante del certamen se disputará el sábado 10 de junio en el Estadio Olímpico Atatürk de la ciudad de Estambul, Turquía.