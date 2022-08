El Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) ha sido una fuerza controversial en el Gobierno de Colombia debido a las innumerables denuncias por abusos de autoridad que han terminado en lesiones, pérdidas de ojos y muertes.

En su carrera para llegar a la presidencia, Gustavo Petro indicó la necesidad de transformar dicho grupo, que tiene diversas posiciones a favor y en contra entre los ciudadanos colombianos.

A pesar de que algunos sectores solicitaban la eliminación del Esmad, el Director de la Policía Nacional, el General Henry Sanabria, indicó que la mencionada fuerza tendrá una transformación. Según mencionó el comandante, otras fuerzas serán las encargadas de atender los disturbios y el Escuadrón Móvil Antidisturbios será la última opción que se tendrá en cuenta para controlar las manifestaciones.

“Años atrás contábamos con un grupo de policías con una capacitación en el manejo de disturbios y motines, conocidos como la fuerza disponible. Esa fuerza disponible se conformaría como un grupo especial de protección a la manifestación pública y tomaría los lineamientos de las Naciones Unidas para la aplicación de la ley el uso de la fuerza, necesitamos que esa fuerza de choque sea la última razón de ser”, comentó el comandante de la Policía en una entrevista para Blu Radio.

Respecto a quienes serán los encargados de acompañar a los manifestantes y cumplir la función de Gestores de Convivencia, el comandante señaló que será un grupo de funcionarios que no son parte de la Policía Nacional, quienes además serán designados por el Estado.

“El señor presidente está utilizando una política que utilizó la Alcaldía de Bogotá y tuvo bastante éxito, la denominan las chaquetas rojas. Ellos serían los que inicialmente actuarían, frente a una situación que desborde los lineamientos para la manifestación pública. Siempre se colocaba al ESMAD como fuerza primigenia”, explicó el General Sanabria.

Por otro lado, el Director de la Policía Nacional indicó que dentro del Esmad se está retirando armamento clasificado cómo letal, y a otras armas como ‘La Venom’, que no es letal pero era usada de manera irregular. A esta última arma se le dará su adecuada función para que no cause daño en manifestantes.

“Al ESMAD se le señala, desde varios sectores, de haber afectado la integridad de algunos jóvenes. Las escopetas calibre 12 fueron recogidas. Esa munición está prohibida, no se está utilizando. Revisión de este tipo de armas no letales. Por supuesto de los procedimientos cuando se trata de aprehender jóvenes que participan en estos hechos”, comentó.

Asimismo, el General Sanabria mencionó que habrán cambios en la parte visual y en los vehículos que usaría la Fuerza Antidisturbios, según explica Infobae.

“Tenemos una propuesta en marcha, que es el cambio de uniforme. El cambio de color en la vestimenta y en los vehículos. Estamos adaptando vehículos blindados, como ambulancias, para que sean estos los que ingreses por los lesionados, tanto de la fuerza pública como manifestantes”, indicó.

Finalmente, el comandante de la Policía señaló que en el caso que tuviese que actuar el Esmad y alguno de sus miembros resultase herido, se usarán armas de disuasión como gases o elementos no letales para salvaguardar la integridad de los uniformados que se encuentren en peligro.

“Tendríamos la necesidad de utilizar un mayor esfuerzo para evitar que esto suceda. Si ocurre, tendríamos que actuar con contundencia porque la vida y la integridad del policía tiene valor y por supuesto el principio de autoridad y de seguridad ciudadana se afecta con este tipo de hechos”, concluyó.