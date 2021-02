10 de 13

Pau Donés recuerda la última conversación que tuvo con su madre días antes de suicidarse por depresión y siendo él un adolescente: "Me dijo que podrían pasar cosas y que igual me tenía que quedar al frente de la familia. Eso me dio una fortaleza de la hostia". Sin embargo, el cantante se mostró en contra del suicidio. El suicidio no mola. No para uno, el que se suicida, hace lo que tenía que hacer pero para los demás es heavy, es doloroso. Yo no, yo vida". Foto: ATRESplayer.