Cuando aún no existían las redes sociales y la tecnología no había alcanzado su auge, las declaraciones de amor se hacían a través de cartas manuscritas, tal como lo hizo un soldado enamorado en 1974 en Málaga, España.

Muchas veces la basura esconde grandes tesoros, el último que se halló fue una carta de amor escrita a mano por un soldado para su novia, en 1974, que la operaria de una planta de reciclaje, encontró en los residuos sólidos urbanos del municipio malagueño de Casares.

Escribir una carta de amor implica mucha dedicación y tiempo, pues además de tener en cuenta los sentimientos que se quieren plasmar en el manuscrito se debe tener mucho cuidado con la caligrafía y ortografía que se utiliza.

Una operaria de reciclaje encontró en un contenedor de residuos, una fascinante carta de amor de un soldado a su amada. (Foto: ABC)

Es un milagro que la carta haya sobrevivido al paso del tiempo, así como al contacto con el resto de residuos de la basura. La operaria separó los folios y al leer su contenido quedó cautivada por su contenido lleno de amor que estaban plasmados en la carta.

La fecha de la misiva data el 21 de abril de 1974 y fue enviada desde Santurce, donde el joven realizaba el servicio militar. La mujer guardó las hojas y al terminar su turno las entregó a su encargado para conservarlas, así lo detalla La Vanguardia.

El joven soldado empieza la carta diciéndole a su amada que solo le quedan 19 domingos para volver a estar juntos y casarse. “Ya verás qué felices vamos a ser”, escribió el enamorado en una de las líneas.

En la carta se puede leer el gran amor que tenía el joven por su futura esposa, pues dedica cada línea a demostrarle cuánto la extraña. (Foto: ABC)

Estos manuscritos nos demuestran que la comunicación en la relación es muy importante, pues el soldado le contaba hasta que se había cortado el pelo para que sus futuros suegros no le llamen nunca más ‘El melenas’, pidiéndola a su novia que convenza a sus padres de que mantienen una relación seria.

“Diles de mi parte que traten de conocerme un poco mejor ahora y si al cabo de algún tiempo siguen pensando lo mismo, yo mismo seré el que me retire, si es que de verdad no voy a hacerte feliz, aunque sé que esto no ocurrirá”, le escribía fervientemente a su amada.

Definitivamente, el hallazgo de esta carta es un milagro pues todo el papel y cartón que llega desde el contenedor de basura, se tritura en la cinta selectiva, aseguró el delegado de Residuos Sólidos Urbanos de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Juan Luis Villalón.

VIDEO RECOMENDADO:

Vehículos amontonados o caídos al mar arrastrados por el agua, enseres desperdigados y calles convertidas en verdaderos ríos caudalosos: las fuertes lluvias que cayeron sobre España dejaron impresionantes imágenes y destrozos. (Fuente: AFP)