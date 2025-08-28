Redacción EC
Comprobar Lotería Nacional del jueves 28 de agosto

Comprueba aquí los números ganadores de la de este jueves. También revisa los resultados de Bonoloto, La Primitiva y Joker.

15:28

LA PRIMITIVA

  • Combinación ganadora :11, 12, 19, 2, 38 y 45.
  • Número complementario: 21.
  • Reintegro: 5.
  • Joker: 2841336.
15:22

BONOLOTO

  • Números ganadores: 1, 5, 6, 7, 11 y 47
  • Reintegro: 5
  • Complementario: 32
15:11

LOTERÍA NACIONAL | reintegros

  • 5, 7 y 6.
15:10

LOTERÍA NACIONAL | primer premio

  • 31757

  • Premio de 300.000 euros a la serie o 30.000 al décimo.
15:09

LOTERÍA NACIONAL | segundo premio

  • 48082

  • Premio de 60.000 euro a la serie y 6.000 al décimo.
15:07

 Extracciones de cuatro cifras

Es el turno en el sorteo de Lotería Nacional de las extracciones de cuatro cifras premiadas a 750 euros a la serie:

  • 3130, 6178, 0318 y 1379.
15:07

Extracciones de tres cifras

Turno ahora en el sorteo de Lotería Nacional de las extracciones de tres cifras premiadas a 150 euros a la serie:

  • 709, 648, 585, 819, 526, 913 y 629
15:07

Extracciones de dos cifras

Turno en el sorteo de Lotería Nacional para las extracciones de dos cifras premiadas a 60 euros a la serie:

65, 56, 70, 47, 79, 79, 17, 16, 92

14:53

En breve se publicarán los resultados.

13:02

¿Se paga impuesto por ganar algún premio?

Solo se aplica un 20% de retención en todos los premios que sean mayores a 40.000 euros de premio.

12:54

Premios principales

Primer premio de 600.000 euros a la serie, es decir, 60.000 euros al décimo.

Segundo premio de 120.000 euros a la serie, 12.000 euros al décimo.

15:14

LOTERÍA NACIONAL | Sorteo del jueves

Este jueves 28 de agosto del 2025, se va a celebrar, a las 21:00 horas, un sorteo de Lotería Nacional desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado por el sistema de bombos múltiples.

15:13

LOTERÍA NACIONAL | ¿Hasta qué hora se puede jugar?

El cierre de ventas es a las 12:30 horas de España.

15:13

LOTERÍA NACIONAL | ¿Qué días son el sorteo?

El sorteo tiene lugar todos los jueves (21:00 horas de España) y sábados (entre la 13:00 a 14:00 horas de España).

15:13

LOTERÍA NACIONAL | El Bonoloto

15:12

BONOLOTO | ¿Cómo jugar?

1.- Elegir si quieres jugar al siguiente sorteo o a todos los restantes de la semana (hay sorteos de lunes a sábado).

2.- Elegir la combinación de 6 números que deseas jugar o dejar que el sistema te ofrezca una aleatoria.

3.- Puedes jugar hasta 8 combinaciones de 6 números (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números (por ejemplo 7 números, que corresponde a 7 apuestas, o 8 números, que corresponde a 28 apuestas).

15:12

4.- Añadir la combinación o combinaciones deseadas a tu compra.

5.- Continuar y decidir si quieres realizar la misma compra en semanas sucesivas o no.

6.- Revisar todas las opciones y jugar.

15:11

LOTERÍA NACIONAL | La Primitiva

15:11

LA PRIMITIVA | ¿Cómo jugar?

1.- Elegir si quieres jugar al siguiente sorteo o a todos los de la semana (jueves y sábado).

2.- Elegir la combinación de 6 números que deseas jugar o dejar que el sistema te ofrezca una aleatoria.

3.- Puedes jugar hasta 8 combinaciones de 6 números (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números (por ejemplo 7 números, que corresponde a 7 apuestas, o 8 números, que corresponde a 28 apuestas).

15:11

4.- Añadir la combinación o combinaciones deseadas a tu compra.

5.- Decidir si quieres jugar también a El Joker y participar en la posibilidad de ganar 1 millón de euros.

6.- Continuar y decidir si quieres realizar la misma compra en semanas sucesivas o no.

7.- Revisar todas las opciones y jugar.

15:10

LOTERÍA NACIONAL | Joker

15:10

JOKER | ¿Cuál es el costo por jugada?

El importe de cada número Joker es de 1 euro.

15:10

JOKER | ¿Cuántos números puedo jugar?

Solamente se podrá asignar un número aleatorio por resguardo del juego al que se asocie “El Joker”.

15:09

JOKER

• 1ª Categoría: Obtienen premio de 1.000.000 de euros los Resguardos en los que el número asignado como JOKER coincida con las siete cifras del número extraído y en el mismo orden en el sorteo determinado en la norma 11ª.

• 2ª Categoría: Obtienen premio de 10.000 de euros los Resguardos en los que el número asignado como JOKER coincida con las seis cifras del número extraído y en el mismo orden o con las seis últimas cifras y en el mismo orden de las del número extraído en el sorteo determinado en la norma 11ª.

• 3ª Categoría: Obtienen premio de 1.000 euros los Resguardos en los que el número asignado como JOKER coincida con las cinco primeras cifras y en el mismo orden, o con las cinco últimas cifras y en el mismo orden de las del número extraído en el sorteo determinado en la norma 11ª.

15:09

• 4ª Categoría: Obtienen premio de 300 euros los Resguardos en los que el número asignado como JOKER coincida con las cuatro primeras cifras y en el mismo orden, o con las cuatro últimas cifras y en el mismo orden de las del número extraído en el sorteo determinado en la norma 11ª.

• 5ª Categoría: Obtienen premio de 50 euros los Resguardos en los que número asignado como JOKER coincida con las tres primeras cifras y en el mismo orden, o con las tres últimas cifras y en el mismo orden, de las del número extraído en el sorteo determinado en la norma 11ª.

• 6ª Categoría: Obtienen premio de 5 euros los Resguardos en los que el número asignado como JOKER coincida con las dos primeras cifras y en el mismo orden, o con las dos últimas cifras y en el mismo orden, de las del número extraído en el sorteo determinado en la norma 11ª.

• 7ª Categoría: Obtienen premio de 1 euro los Resguardos en los que el número asignado como JOKER coincida con la primera o con la última cifra de las del número extraído en el sorteo determinado en la norma 11.

15:08

Comprueba aquí los números ganadores de la LOTERÍA NACIONAL de este jueves. También revisa los resultados de Bonoloto, La Primitiva y Joker.

