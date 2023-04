Mina Bonino es pareja del jugador Fede Valverde, quiénes se encuentran en la dulce espera. Tras momentos de angustias por la salud de Bonino y del bebé, ahora la pareja se encuentra tranquila y feliz al saber que el embarazo va por buen camino. La periodista, compartió a través de su cuenta de Instagram algunas postales para sus seguidores. Aquí todos los detalles.

Mina Bonino es una joven periodista y pareja del futbolista Fede Valverde. Bonino ha comenzado el sexto mes de su gestación con la tranquilidad que le dieron los médicos al asegurarle que todo se estaba desarrollando correctamente.

La periodista se temió lo peor cuando en la semana 13 de embarazo se realizó un ADN fetal para saber el sexo del bebé y se reveló ‘una trisomía incompatible con la vida’.

¿CUÁNTOS MESES DE EMBARAZO TIENE MINA BONINO PAREJA DE FEDE VALVERDE?

Mina Bonino se encuentra en el último tercio de su gestación, exactamente en el sexto mes, con la tranquilidad de que todo va bien tras unos meses difíciles.

La periodista se había sometido a una prueba de ADN fetal dónde el resultado le quito la tranquilidad y llenó de angustia a su hogar.

“Ahí empezó la pesadilla porque el pronóstico era muy malo”, además tuvieron que esperar durante tres largas semanas los resultados de las nuevas pruebas a las que se había sometido, lo que les condujo a una fase de duelo en la que cada día que pasaba disminuían sus esperanzas.

Pero por suerte, el desenlace de este problema tuvo un final feliz y Mina junto a Fede ya han iniciado la cuenta atrás para dar la bienvenida a un nuevo miembro de la familia que han creado, que de hecho será varón.

En las últimas horas Mina ha enseñado en su perfil de Instagram cómo avanza su embarazo con un espectacular posado en su cuarto de baño que ha acompañado de una reflexión.

Más tarde, publicó otra imagen para resolver algunas dudas de sus seguidores. “Esperen porque me están diciendo todos que si ya seis meses. Y ahora me hicieron dudar, pues los números no son lo mío. Y con los meses y las semanas me hago un quilombo. Estoy de 23 semanas. Según mi teoría, a las 24 semanas serían 6 meses, por eso puse entrando en el sexto mes, pero bueno, puede fallar también”, acotó.

¿QUÉ ES TRISOMÍA INCOMPATIBLE CON LA VIDA?

La trisomía 18 o síndrome de Edwards, es un trastorno genético. No es letal como a veces se describe, ya que existe un 5 a 8% de estos bebés que sobreviven el año de vida sin medidas extraordinarias.

Una vez que el niño cumple el año de edad, existe un 60% de probabilidad de que sobreviva más de 5 años.