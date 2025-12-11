Redacción EC
Comprobar Lotería Nacional del jueves 11 de diciembre

Comprueba aquí los números ganadores de la de este jueves. También revisa los resultados de Bonoloto, La Primitiva y Joker.

LOTERÍA NACIONAL | ¿Hasta qué hora se puede jugar?

El cierre de ventas es a las 12:30 horas de España.

LOTERÍA NACIONAL | ¿Qué días son el sorteo?

El sorteo tiene lugar todos los jueves (21:00 horas de España) y sábados (entre la 13:00 a 14:00 horas de España).

LOTERÍA NACIONAL | El Bonoloto

BONOLOTO | ¿Cómo jugar?

1.- Elegir si quieres jugar al siguiente sorteo o a todos los restantes de la semana (hay sorteos de lunes a sábado). 

2.- Elegir la combinación de 6 números que deseas jugar o dejar que el sistema te ofrezca una aleatoria. 

3.- Puedes jugar hasta 8 combinaciones de 6 números (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números (por ejemplo 7 números, que corresponde a 7 apuestas, o 8 números, que corresponde a 28 apuestas). 

4.- Añadir la combinación o combinaciones deseadas a tu compra. 

5.- Continuar y decidir si quieres realizar la misma compra en semanas sucesivas o no.

6.- Revisar todas las opciones y jugar.

LOTERÍA NACIONAL | La Primitiva

LA PRIMITIVA | ¿Cómo jugar?

1.- Elegir si quieres jugar al siguiente sorteo o a todos los de la semana (jueves y sábado). 

2.- Elegir la combinación de 6 números que deseas jugar o dejar que el sistema te ofrezca una aleatoria. 

3.- Puedes jugar hasta 8 combinaciones de 6 números (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números (por ejemplo 7 números, que corresponde a 7 apuestas, o 8 números, que corresponde a 28 apuestas). 

4.- Añadir la combinación o combinaciones deseadas a tu compra. 

5.- Decidir si quieres jugar también a El Joker y participar en la posibilidad de ganar 1 millón de euros.

6.- Continuar y decidir si quieres realizar la misma compra en semanas sucesivas o no. 

7.- Revisar todas las opciones y jugar.

LOTERÍA NACIONAL | Joker

JOKER | ¿Cuántos números puedo jugar? 

Solamente se podrá asignar un número aleatorio por resguardo del juego al que se asocie “El Joker”.

JOKER | ¿Cuáles son los premios? 

•   1ª Categoría: Obtienen premio de 1.000.000 de euros los Resguardos en los que el número asignado como JOKER coincida con las siete cifras del número extraído y en el mismo orden en el sorteo determinado en la norma 11ª. 

•   2ª Categoría: Obtienen premio de 10.000 de euros los Resguardos en los que el número asignado como JOKER coincida con las seis cifras del número extraído y en el mismo orden o con las seis últimas cifras y en el mismo orden de las del número extraído en el sorteo determinado en la norma 11ª.

•   3ª Categoría: Obtienen premio de 1.000 euros los Resguardos en los que el número asignado como JOKER coincida con las cinco primeras cifras y en el mismo orden, o con las cinco últimas cifras y en el mismo orden de las del número extraído en el sorteo determinado en la norma 11ª.

•   4ª Categoría: Obtienen premio de 300 euros los Resguardos en los que el número asignado como JOKER coincida con las cuatro primeras cifras y en el mismo orden, o con las cuatro últimas cifras y en el mismo orden de las del número extraído en el sorteo determinado en la norma 11ª. 

•   5ª Categoría: Obtienen premio de 50 euros los Resguardos en los que número asignado como JOKER coincida con las tres primeras cifras y en el mismo orden, o con las tres últimas cifras y en el mismo orden, de las del número extraído en el sorteo determinado en la norma 11ª.

•   6ª Categoría: Obtienen premio de 5 euros los Resguardos en los que el número asignado como JOKER coincida con las dos primeras cifras y en el mismo orden, o con las dos últimas cifras y en el mismo orden, de las del número extraído en el sorteo determinado en la norma 11ª. 

•   7ª Categoría: Obtienen premio de 1 euro los Resguardos en los que el número asignado como JOKER coincida con la primera o con la última cifra de las del número extraído en el sorteo determinado en la norma 11.

