Comprueba aquí los números ganadores de la Lotería Nacional de este jueves. También revisa los resultados de Bonoloto, La Primitiva y Joker.
Comprobar Lotería Nacional del jueves 8 de octubre
Comprueba aquí los números ganadores de la Lotería Nacional de este jueves. También revisa los resultados de Bonoloto, La Primitiva y Joker.
- LOTERÍA NACIONAL | ¿Qué días son el sorteo?
El sorteo tiene lugar todos los jueves (21:00 horas de España) y sábados (entre la 13:00 a 14:00 horas de España).
- BONOLOTO | ¿Cómo jugar?
1.- Elegir si quieres jugar al siguiente sorteo o a todos los restantes de la semana (hay sorteos de lunes a sábado).
2.- Elegir la combinación de 6 números que deseas jugar o dejar que el sistema te ofrezca una aleatoria.
3.- Puedes jugar hasta 8 combinaciones de 6 números (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números (por ejemplo 7 números, que corresponde a 7 apuestas, o 8 números, que corresponde a 28 apuestas).
4.- Añadir la combinación o combinaciones deseadas a tu compra.
5.- Continuar y decidir si quieres realizar la misma compra en semanas sucesivas o no.
6.- Revisar todas las opciones y jugar.
- LA PRIMITIVA | ¿Cómo jugar?
1.- Elegir si quieres jugar al siguiente sorteo o a todos los de la semana (jueves y sábado).
2.- Elegir la combinación de 6 números que deseas jugar o dejar que el sistema te ofrezca una aleatoria.
3.- Puedes jugar hasta 8 combinaciones de 6 números (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números (por ejemplo 7 números, que corresponde a 7 apuestas, o 8 números, que corresponde a 28 apuestas).
4.- Añadir la combinación o combinaciones deseadas a tu compra.
5.- Decidir si quieres jugar también a El Joker y participar en la posibilidad de ganar 1 millón de euros.
6.- Continuar y decidir si quieres realizar la misma compra en semanas sucesivas o no.
7.- Revisar todas las opciones y juega.
- JOKER | ¿Cuál es el costo por jugada?
El importe de cada número Joker es de 1 euro.
- JOKER | ¿Cuántos números puedo jugar?
Solamente se podrá asignar un número aleatorio por resguardo del juego al que se asocie “El Joker”.
- JOKER | ¿Cuáles son los premios?
• 1ª Categoría: Obtienen premio de 1.000.000 de euros los Resguardos en los que el número asignado como JOKER coincida con las siete cifras del número extraído y en el mismo orden en el sorteo determinado en la norma 11ª.
• 2ª Categoría: Obtienen premio de 10.000 de euros los Resguardos en los que el número asignado como JOKER coincida con las seis cifras del número extraído y en el mismo orden o con las seis últimas cifras y en el mismo orden de las del número extraído en el sorteo determinado en la norma 11ª.
• 3ª Categoría: Obtienen premio de 1.000 euros los Resguardos en los que el número asignado como JOKER coincida con las cinco primeras cifras y en el mismo orden, o con las cinco últimas cifras y en el mismo orden de las del número extraído en el sorteo determinado en la norma 11ª.
• 4ª Categoría: Obtienen premio de 300 euros los Resguardos en los que el número asignado como JOKER coincida con las cuatro primeras cifras y en el mismo orden, o con las cuatro últimas cifras y en el mismo orden de las del número extraído en el sorteo determinado en la norma 11ª.
• 5ª Categoría: Obtienen premio de 50 euros los Resguardos en los que número asignado como JOKER coincida con las tres primeras cifras y en el mismo orden, o con las tres últimas cifras y en el mismo orden, de las del número extraído en el sorteo determinado en la norma 11ª.
Comprueba aquí los números ganadores de la LOTERÍA NACIONAL de este jueves. También revisa los resultados de Bonoloto, La Primitiva y Joker.
• Comprobar Lotería Nacional: números del sorteo del jueves 1 de octubre.
Comprueba aquí los números ganadores de la LOTERÍA NACIONAL de este jueves. También revisa los resultados de Bonoloto, La Primitiva y Joker.
• Comprobar Lotería Nacional: números del sorteo del jueves 1 de octubre.