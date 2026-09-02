Comprueba aquí los números ganadores de la Lotería Nacional de este jueves. También revisa los resultados de Bonoloto, La Primitiva y Joker.
Comprobar Lotería Nacional del jueves 3 de septiembre
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- 4.- Añadir la combinación o combinaciones deseadas a tu compra.
- 5.- Decidir si quieres jugar también a El Joker y participar en la posibilidad de ganar 1 millón de euros.
- 6.- Continuar y decidir si quieres realizar la misma compra en semanas sucesivas o no.
- 7.- Revisar todas las opciones y juega.
- JOKER | ¿Cuál es el costo por jugada?
- El importe de cada número Joker es de 1 euro.
- JOKER | ¿Cuántos números puedo jugar?
- Solamente se podrá asignar un número aleatorio por resguardo del juego al que se asocie “El Joker”.
- JOKER | ¿Cuáles son los premios?
- • 1ª Categoría: Obtienen premio de 1.000.000 de euros los Resguardos en los que el número asignado como JOKER coincida con las siete cifras del número extraído y en el mismo orden en el sorteo determinado en la norma 11ª.
- • 2ª Categoría: Obtienen premio de 10.000 de euros los Resguardos en los que el número asignado como JOKER coincida con las seis cifras del número extraído y en el mismo orden o con las seis últimas cifras y en el mismo orden de las del número extraído en el sorteo determinado en la norma 11ª.
- • 3ª Categoría: Obtienen premio de 1.000 euros los Resguardos en los que el número asignado como JOKER coincida con las cinco primeras cifras y en el mismo orden, o con las cinco últimas cifras y en el mismo orden de las del número extraído en el sorteo determinado en la norma 11ª.
- • 4ª Categoría: Obtienen premio de 300 euros los Resguardos en los que el número asignado como JOKER coincida con las cuatro primeras cifras y en el mismo orden, o con las cuatro últimas cifras y en el mismo orden de las del número extraído en el sorteo determinado en la norma 11ª.
- • 5ª Categoría: Obtienen premio de 50 euros los Resguardos en los que número asignado como JOKER coincida con las tres primeras cifras y en el mismo orden, o con las tres últimas cifras y en el mismo orden, de las del número extraído en el sorteo determinado en la norma 11ª.
• 6ª Categoría: Obtienen premio de 5 euros los Resguardos en los que el número asignado como JOKER coincida con las dos primeras cifras y en el mismo orden, o con las dos últimas cifras y en el mismo orden, de las del número extraído en el sorteo determinado en la norma 11ª.
• 7ª Categoría: Obtienen premio de 1 euro los Resguardos en los que el número asignado como JOKER coincida con la primera o con la última cifra de las del número extraído en el sorteo determinado en la norma 1
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