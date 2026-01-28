Comprobar Lotería Nacional del jueves 29 de enero
Comprueba aquí los números ganadores de la Lotería Nacional de este jueves. También revisa los resultados de Bonoloto, La Primitiva y Joker.
LOTERÍA NACIONAL | Sorteo del jueves
Este jueves 29 de enero del 2026, se va a celebrar, a las 21:00 horas, un sorteo de Lotería Nacional desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado por el sistema de bombos múltiples.9
LOTERÍA NACIONAL | ¿Hasta qué hora se puede jugar?
El cierre de ventas es a las 12:30 horas de España.
LOTERÍA NACIONAL | ¿Qué días son el sorteo?
El sorteo tiene lugar todos los jueves (21:00 horas de España) y sábados (entre la 13:00 a 14:00 horas de España).
LOTERÍA NACIONAL | El Bonoloto
BONOLOTO | ¿Cómo jugar?
1.- Elegir si quieres jugar al siguiente sorteo o a todos los restantes de la semana (hay sorteos de lunes a sábado).
2.- Elegir la combinación de 6 números que deseas jugar o dejar que el sistema te ofrezca una aleatoria.
3.- Puedes jugar hasta 8 combinaciones de 6 números (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números (por ejemplo 7 números, que corresponde a 7 apuestas, o 8 números, que corresponde a 28 apuestas).
4.- Añadir la combinación o combinaciones deseadas a tu compra.
5.- Continuar y decidir si quieres realizar la misma compra en semanas sucesivas o no.
6.- Revisar todas las opciones y jugar.
LOTERÍA NACIONAL | La Primitiva
LA PRIMITIVA | ¿Cómo jugar?
1.- Elegir si quieres jugar al siguiente sorteo o a todos los de la semana (jueves y sábado).
2.- Elegir la combinación de 6 números que deseas jugar o dejar que el sistema te ofrezca una aleatoria.
3.- Puedes jugar hasta 8 combinaciones de 6 números (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números (por ejemplo 7 números, que corresponde a 7 apuestas, o 8 números, que corresponde a 28 apuestas).
4.- Añadir la combinación o combinaciones deseadas a tu compra.
5.- Decidir si quieres jugar también a El Joker y participar en la posibilidad de ganar 1 millón de euros.
6.- Continuar y decidir si quieres realizar la misma compra en semanas sucesivas o no.
7.- Revisar todas las opciones y jugar.
LOTERÍA NACIONAL | Joker
JOKER | ¿Cuál es el costo por jugada?
El importe de cada número Joker es de 1 euro.
JOKER | ¿Cuántos números puedo jugar?
Solamente se podrá asignar un número aleatorio por resguardo del juego al que se asocie “El Joker”.
JOKER | ¿Cuáles son los premios?
• 1ª Categoría: Obtienen premio de 1.000.000 de euros los Resguardos en los que el número asignado como JOKER coincida con las siete cifras del número extraído y en el mismo orden en el sorteo determinado en la norma 11ª.
• 2ª Categoría: Obtienen premio de 10.000 de euros los Resguardos en los que el número asignado como JOKER coincida con las seis cifras del número extraído y en el mismo orden o con las seis últimas cifras y en el mismo orden de las del número extraído en el sorteo determinado en la norma 11ª.
• 3ª Categoría: Obtienen premio de 1.000 euros los Resguardos en los que el número asignado como JOKER coincida con las cinco primeras cifras y en el mismo orden, o con las cinco últimas cifras y en el mismo orden de las del número extraído en el sorteo determinado en la norma 11
• 4ª Categoría: Obtienen premio de 300 euros los Resguardos en los que el número asignado como JOKER coincida con las cuatro primeras cifras y en el mismo orden, o con las cuatro últimas cifras y en el mismo orden de las del número extraído en el sorteo determinado en la norma 11ª.
• 5ª Categoría: Obtienen premio de 50 euros los Resguardos en los que número asignado como JOKER coincida con las tres primeras cifras y en el mismo orden, o con las tres últimas cifras y en el mismo orden, de las del número extraído en el sorteo determinado en la norma 11ª.
• 6ª Categoría: Obtienen premio de 5 euros los Resguardos en los que el número asignado como JOKER coincida con las dos primeras cifras y en el mismo orden, o con las dos últimas cifras y en el mismo orden, de las del número extraído en el sorteo determinado en la norma 11ª.
• 7ª Categoría: Obtienen premio de 1 euro los Resguardos en los que el número asignado como JOKER coincida con la primera o con la última cifra de las del número extraído en el sorteo determinado en la norma 11.
