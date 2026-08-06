Por Redacción EC
Comprueba aquí los números ganadores de la Lotería Nacional de este jueves. También revisa los resultados de Bonoloto, La Primitiva y Joker.
Comprobar Lotería Nacional del jueves 6 de agosto
Comprueba aquí los números ganadores de la Lotería Nacional de este jueves. También revisa los resultados de Bonoloto, La Primitiva y Joker.
02:42
- Sigue aquí la transmisión de la lotería de este jueves 6 de agosto del 2026, en la que el Primer Premio es de 300.000 euros por serie.
02:42
- LOTERÍA NACIONAL | Sorteo del jueves
- Este jueves 6 de agosto del 2026, se va a celebrar, a las 21:00 horas, un sorteo de Lotería Nacional desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado por el sistema de bombos múltiples.
02:41
- LOTERÍA NACIONAL | ¿Hasta qué hora se puede jugar?
- El cierre de ventas es a las 12:30 horas de España.
02:40
- LOTERÍA NACIONAL | ¿Qué días son el sorteo?
- El sorteo tiene lugar todos los jueves (21:00 horas de España) y sábados (entre la 13:00 a 14:00 horas de España).
02:40
- BONOLOTO | ¿Cómo jugar?
- 1.- Elegir si quieres jugar al siguiente sorteo o a todos los restantes de la semana (hay sorteos de lunes a sábado).
- 2.- Elegir la combinación de 6 números que deseas jugar o dejar que el sistema te ofrezca una aleatoria.
- 3.- Puedes jugar hasta 8 combinaciones de 6 números (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números (por ejemplo 7 números, que corresponde a 7 apuestas, o 8 números, que corresponde a 28 apuestas).
02:39
- 4.- Añadir la combinación o combinaciones deseadas a tu compra.
- 5.- Continuar y decidir si quieres realizar la misma compra en semanas sucesivas o no.
- 6.- Revisar todas las opciones y jugar.
02:39
- LA PRIMITIVA | ¿Cómo jugar?
- 1.- Elegir si quieres jugar al siguiente sorteo o a todos los de la semana (jueves y sábado).
- 2.- Elegir la combinación de 6 números que deseas jugar o dejar que el sistema te ofrezca una aleatoria.
- 3.- Puedes jugar hasta 8 combinaciones de 6 números (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números (por ejemplo 7 números, que corresponde a 7 apuestas, o 8 números, que corresponde a 28 apuestas).
02:39
- 4.- Añadir la combinación o combinaciones deseadas a tu compra.
- 5.- Decidir si quieres jugar también a El Joker y participar en la posibilidad de ganar 1 millón de euros.
- 6.- Continuar y decidir si quieres realizar la misma compra en semanas sucesivas o no.
- 7.- Revisar todas las opciones y jugar.
02:38
- JOKER | ¿Cuál es el costo por jugada?
- El importe de cada número Joker es de 1 euro.
02:37
- JOKER | ¿Cuántos números puedo jugar?
- Solamente se podrá asignar un número aleatorio por resguardo del juego al que se asocie “El Joker”.
02:37
- JOKER | ¿Cuáles son los premios?
- • 1ª Categoría: Obtienen premio de 1.000.000 de euros los Resguardos en los que el número asignado como JOKER coincida con las siete cifras del número extraído y en el mismo orden en el sorteo determinado en la norma 11ª.
02:37
- • 2ª Categoría: Obtienen premio de 10.000 de euros los Resguardos en los que el número asignado como JOKER coincida con las seis cifras del número extraído y en el mismo orden o con las seis últimas cifras y en el mismo orden de las del número extraído en el sorteo determinado en la norma 11ª.
- • 3ª Categoría: Obtienen premio de 1.000 euros los Resguardos en los que el número asignado como JOKER coincida con las cinco primeras cifras y en el mismo orden, o con las cinco últimas cifras y en el mismo orden de las del número extraído en el sorteo determinado en la norma 11ª.
02:36
- • 4ª Categoría: Obtienen premio de 300 euros los Resguardos en los que el número asignado como JOKER coincida con las cuatro primeras cifras y en el mismo orden, o con las cuatro últimas cifras y en el mismo orden de las del número extraído en el sorteo determinado en la norma 11ª.
- • 5ª Categoría: Obtienen premio de 50 euros los Resguardos en los que número asignado como JOKER coincida con las tres primeras cifras y en el mismo orden, o con las tres últimas cifras y en el mismo orden, de las del número extraído en el sorteo determinado en la norma 11ª.
02:36
- • 6ª Categoría: Obtienen premio de 5 euros los Resguardos en los que el número asignado como JOKER coincida con las dos primeras cifras y en el mismo orden, o con las dos últimas cifras y en el mismo orden, de las del número extraído en el sorteo determinado en la norma 11ª.
- • 7ª Categoría: Obtienen premio de 1 euro los Resguardos en los que el número asignado como JOKER coincida con la primera o con la última cifra de las del número extraído en el sorteo determinado en la norma 11.
02:35
Comprueba aquí los números ganadores de la LOTERÍA NACIONAL de este jueves. También revisa los resultados de Bonoloto, La Primitiva y Joker.
Comprueba aquí los números ganadores de la LOTERÍA NACIONAL de este jueves. También revisa los resultados de Bonoloto, La Primitiva y Joker.