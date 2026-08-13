Comprueba aquí los números ganadores de la Lotería Nacional de este jueves. También revisa los resultados de Bonoloto, La Primitiva y Joker.
Comprobar Lotería Nacional del jueves 13 de agosto
Comprueba aquí los números ganadores de la Lotería Nacional de este jueves. También revisa los resultados de Bonoloto, La Primitiva y Joker.
LOTERÍA NACIONAL | reintegros
7, 8 y 1
- LOTERÍA NACIONAL | primer premio
38221
Premio de 300.000 euros a la serie o 30.000 al décimo.
- LOTERÍA NACIONAL | segundo premio
71161
Premio de 60.000 euros a la serie y 6.000 al décimo.
- LOTERÍA NACIONAL | cuatro últimas cifras
1597, 0755, 1630 y 4793
Premio de 75 euros al décimo.
- LOTERÍA NACIONAL | tres últimas cifras
680, 003, 900, 575, 936, 138 y 939
Premio de 15 euros al décimo.
- LOTERÍA NACIONAL | dos últimas cifras
98, 11, 76, 08, 64, 18, 53, 13 y 17
Premio de 6 euros al décimo.
- Inició el sorteo de la Lotería Nacional.
- Ya comienza el sorteo de esta noche.
- ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PREMIOS QUE SE SORTEARAN?
- Para este jueves 13 de agosto, los premios a sortearse por la Lotería Nacional serán los siguientes:
- • Primer premio de 3 000.000 euros a la serie, es decir, 30.000 euros al décimo.
- • Segundo premio de 120.000 euros a la serie, 12.000 euros al décimo.
- Sigue aquí la transmisión de la lotería de este jueves 13 de agosto del 2026, en la que el Primer Premio es de 300.000 euros por serie.
- HORARIO DEL SORTEO PARA HOY, JUEVES.
- Este jueves 13 de agosto del 2026, se va a celebrar, a las 21:00 horas, un sorteo de Lotería Nacional desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado por el sistema de bombos múltiples.
- ¿CUÁLES SON LOS NÚMEROS MÁS FRECUENTES QUE APARECEN EN LA LOTERÍA NACIONAL?
- Las bolillas numeradas más comunes en aparecer son las siguientes:
- Última cifra (unidad): las terminaciones más comunes son:
- • 0 (148 apariciones)
- • 1 (124 apariciones)
- • 3 (122 apariciones) (8) (9)
- Dos últimas cifras: las combinaciones más habituales son:
- • 84 (22 veces)
- • 33 (21 veces)
- • 22 y 20 (20 veces cada una) (8)
- Tres últimas cifras: las terminaciones más destacadas son:
- • 140, 148, y 984 (6 veces cada una) (8)
- Primera cifra: los números más frecuentes son:
- • 4 (133 veces)
- • 8 (129 veces)
- • 0 (128 veces) (9) (10)
- ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PREMIOS QUE SE SORTEARAN?
- Para este jueves 6 de agosto, los premios a sortearse por la Lotería Nacional serán los siguientes:
- • Primer premio de 3 000.000 euros a la serie, es decir, 30.000 euros al décimo.
- • Segundo premio de 120.000 euros a la serie, 12.000 euros al décimo.
- Este es el billete de la Lotería Nacional que jugará esta noche de jueves.
- ¿A QUÉ HORA INICIA EL SORTEO DE LA LOTERÍA NACIONAL?
- La Lotería Nacional de España se jugará hoy, jueves 6 de agosto desde las 21:00 horas.
- ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PREMIOS QUE SE SORTEARAN?
- Para este jueves 13 de agosto, los premios a sortearse por la Lotería Nacional serán los siguientes:
- • Primer premio de 300.000 euros a la serie, es decir, 60.000 euros al décimo.
- • Segundo premio de 120.000 euros a la serie, 12.000 euros al décimo.
- ¿CÓMO JUGAR DE FORMA PRESENCIAL?
- Cómo jugar en la web de la Lotería Nacional
- • Deberás elegir el número de 5 cifras (décimo) con el que deseas participar en ese sorteo.
- Cómo jugar en la web de la Lotería Nacional
- • Si lo deseas, puedes seleccionar tú las cifras de este número o que el sistema lo haga automáticamente por ti de manera aleatoria. Debes indicar también el número de décimos que deseas adquirir (entre 1 y 10). "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados." "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."
- ¿CÓMO JUGAR EN LA WEB DE LA LOTERÍA NACIONAL?
- • Marca el sorteo en el que quieres participar.
- • Elige las cifras de tu número. Un asterisco indica cifra automática.
- • Añade el número de décimos de 1 a 10 y pulsa en "OBTENER".
- • Pulsa en "Siguiente" y finaliza tu compra. Toda la información sobre el sorteo aquí.
- ¿HASTA QUÉ HORA SE PUEDE JUGAR LA LOTERÍA NACIONAL?
- El cierre de ventas es a las 12:30 horas de España.
- HORARIO DEL SORTEO PARA HOY, JUEVES.
- Este jueves 13 de agosto del 2026, se va a celebrar, a las 21:00 horas, un sorteo de Lotería Nacional desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado por el sistema de bombos múltiples.
- LOTERÍA NACIONAL | Sorteo del jueves
- Este jueves 13 de agosto del 2026, se va a celebrar, a las 21:00 horas, un sorteo de Lotería Nacional desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado por el sistema de bombos múltiples.
- LOTERÍA NACIONAL | ¿Hasta qué hora se puede jugar?
- El cierre de ventas es a las 12:30 horas de España.
- LOTERÍA NACIONAL | ¿Qué días son el sorteo?
El sorteo tiene lugar todos los jueves (21:00 horas de España) y sábados (entre la 13:00 a 14:00 horas de España).
- BONOLOTO | ¿Cómo jugar?
- 1.- Elegir si quieres jugar al siguiente sorteo o a todos los restantes de la semana (hay sorteos de lunes a sábado).
- 2.- Elegir la combinación de 6 números que deseas jugar o dejar que el sistema te ofrezca una aleatoria.
- 3.- Puedes jugar hasta 8 combinaciones de 6 números (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números (por ejemplo 7 números, que corresponde a 7 apuestas, o 8 números, que corresponde a 28 apuestas).
4.- Añadir la combinación o combinaciones deseadas a tu compra.
5.- Continuar y decidir si quieres realizar la misma compra en semanas sucesivas o no.
6.- Revisar todas las opciones y jugar.
- LA PRIMITIVA | ¿Cómo jugar?
1.- Elegir si quieres jugar al siguiente sorteo o a todos los de la semana (jueves y sábado).
2.- Elegir la combinación de 6 números que deseas jugar o dejar que el sistema te ofrezca una aleatoria.
3.- Puedes jugar hasta 8 combinaciones de 6 números (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números (por ejemplo 7 números, que corresponde a 7 apuestas, o 8 números, que corresponde a 28 apuestas).
4.- Añadir la combinación o combinaciones deseadas a tu compra.
5.- Decidir si quieres jugar también a El Joker y participar en la posibilidad de ganar 1 millón de euros.
6.- Continuar y decidir si quieres realizar la misma compra en semanas sucesivas o no.
7.- Revisar todas las opciones y jugar.
- JOKER | ¿Cuál es el costo por jugada?
- El importe de cada número Joker es de 1 euro.
- JOKER | ¿Cuántos números puedo jugar?
Solamente se podrá asignar un número aleatorio por resguardo del juego al que se asocie “El Joker”.
- JOKER | ¿Cuáles son los premios?
- • 1ª Categoría: Obtienen premio de 1.000.000 de euros los Resguardos en los que el número asignado como JOKER coincida con las siete cifras del número extraído y en el mismo orden en el sorteo determinado en la norma 11ª.
- • 2ª Categoría: Obtienen premio de 10.000 de euros los Resguardos en los que el número asignado como JOKER coincida con las seis cifras del número extraído y en el mismo orden o con las seis últimas cifras y en el mismo orden de las del número extraído en el sorteo determinado en la norma 11ª.
- • 3ª Categoría: Obtienen premio de 1.000 euros los Resguardos en los que el número asignado como JOKER coincida con las cinco primeras cifras y en el mismo orden, o con las cinco últimas cifras y en el mismo orden de las del número extraído en el sorteo determinado en la norma 11ª.
- • 4ª Categoría: Obtienen premio de 300 euros los Resguardos en los que el número asignado como JOKER coincida con las cuatro primeras cifras y en el mismo orden, o con las cuatro últimas cifras y en el mismo orden de las del número extraído en el sorteo determinado en la norma 11ª.
- • 5ª Categoría: Obtienen premio de 50 euros los Resguardos en los que número asignado como JOKER coincida con las tres primeras cifras y en el mismo orden, o con las tres últimas cifras y en el mismo orden, de las del número extraído en el sorteo determinado en la norma 11ª.
- • 6ª Categoría: Obtienen premio de 5 euros los Resguardos en los que el número asignado como JOKER coincida con las dos primeras cifras y en el mismo orden, o con las dos últimas cifras y en el mismo orden, de las del número extraído en el sorteo determinado en la norma 11ª.
- • 7ª Categoría: Obtienen premio de 1 euro los Resguardos en los que el número asignado como JOKER coincida con la primera o con la última cifra de las del número extraído en el sorteo determinado en la norma 11. "
Comprueba aquí los números ganadores de la LOTERÍA NACIONAL de este jueves. También revisa los resultados de Bonoloto, La Primitiva y Joker.
Comprueba aquí los números ganadores de la LOTERÍA NACIONAL de este jueves. También revisa los resultados de Bonoloto, La Primitiva y Joker.