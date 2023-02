Sergio Ramos, emblemático defensor español y actual figura del PSG de Francia, anunció en Instagram su retiro de la selección de España. El jugador de 36 años, campeón del mundo con su escuadra nacional en el Mundial de Sudáfrica 2010, reveló que el propio técnico de la Roja, Luis de la Fuente, le indicó que no va a contar con él independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe su carrera deportiva.

“Ha llegado la hora, la hora de decir adiós a la Selección, nuestra querida y emocionante Roja. En la mañana de hoy he recibido la llamada del actual Seleccionador que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva”, escribió Sergio Ramos en Instagram.

“Con mucho pesar, es el final de un recorrido que esperaba que fuera más largo y que terminara con un mejor sabor de boca, a la altura de todos los éxitos que hemos logrado con nuestra Roja”, añadió el ex Sevilla y Real Madrid.

¿Quién es Luis de la Fuente, el entrenador que dejó fuera a Sergio Ramos de la selección de España?

Luis de la Fuente es un exfutbolista y entrenador español de 61 años, que en diciembre de 2022 asumió el cargo de seleccionador de España tras la eliminación de la Roja del Mundial de Qatar en definición por penales ante Marruecos. Anteriormente, De la Fuente dirigió a la selección Sub 21 de su país. Su llegada a la Roja fue para suceder en el cargo a Luis Enrique.

“La RFEF ha elegido a Luis de la Fuente como nuevo seleccionador nacional absoluto. El director deportivo, José Francisco Molina, ha trasladado un informe al presidente, Luis Rubiales, en el que recomienda la elección del técnico riojano, hasta ahora seleccionador sub-21, para liderar la nueva etapa que comienza después del Mundial de Qatar”, apuntó la Federación en un comunicado.

“Luis de la Fuente ha dirigido con éxito en las categorías inferiores de la Selección desde su llegada a la RFEF”, resaltó la Federación que recuerda que en 2015 se proclamó campeón de Europa con la selección sub-19 y en 2018 fue medalla de oro en los Juegos Mediterráneos con la selección sub-18.

Posteriormente, en julio de 2018 fue nombrado seleccionador sub-21 y un año más tarde, en 2019, se proclamó campeón de Europa en Italia conquistando el quinto entorchado para España tras imponerse en la final a Alemania (2-1). Fue también seleccionador olímpico, logrando la medalla de plata en los Juegos de Tokio 2020.