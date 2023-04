La cantante colombiana Shakira sorprendió a sus seguidores al anunciar en sus redes sociales que abandonó la casa que tenía en Barcelona junto a su ex pareja, el exfutbolista Gerard Piqué, además de la noticia que dejará esta ciudad para mudarse definitivamente a Estados Unidos.

Sin embargo, la salida de la intérprete de la vivienda habría sido luego que llegara a un acuerdo con el padre de sus hijos, así lo han dado a conocer diversos medios internacionales.

Le pidieron desaloje su casa

Según informó ‘La Vanguardia’, Shakira recibió una carta firmada por su ex suegro, Joan Piqué, como administrador de Inversiones BCN Two & Two SL en la cual la aseguran que debe abandonar la mansión de Esplugues de Llobregat antes del 30 de abril.

Esto luego que el inmueble, que era de propiedad de Shakira y Piqué, pasara en septiembre del 2022 a ser de propiedad de la empresa que tiene como administrador al padre del deportista.

Actualmente son los padres de Shakira, William Mebarak y Nidia Ripoll, quienes están ocupando el inmueble y deberán desalojar el lugar en lo que resta del mes, de lo contrario la colombiana deberá pagar una indemnización según el contrato de compraventa.

Se muda a Estados Unidos

Luego de anunciar la separación con Gerard Piqué, Shakira tenía previsto mudarse a Miami y continuar con su carrera en el país norteamericano, sin embargo, problemas en el estado de salud de su padre hicieron que postergue este viaje.

El equipo médico de la clínica Teknon dio el visto bueno para que el señor William Mebarak pueda viajar, por lo que la artista colombiana ya viajó con sus pequeños hijos a Miami, incluso los menores comenzarán sus clases escolares el próximo 11 de abril.