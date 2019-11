El verano está a la vuelta de la esquina y el calor de la ciudad afecta a todos, es decir a humanos y mascotas. Muchos se preguntan si en esta temporada es recomendable que se le corte el pelo a los perros para que se sientan más fresco. Sin embargo, esta premisa no siempre es la correcta, ya que en ocasiones pueden producirle un daño irreparable.

Es cierto que durante esta estación, las temperaturas son muy altas, así que existen muchos dueños que optan por llevar a sus perros a un peluquero canino para que ayuden a sus mascotas a sentirse más tranquilas. Pero es importante saber que nuestros perros no son igual a nosotros.

Un corteo de pelaje puede resultar innecesario para un animal y lo peor de todo es que puede afectar negativamente a la mascota y llevarlo hasta la muerte. Los jueces de la segunda edición de Copa Groomers Perú comparten algunos consejos importantes que deberían tener en cuenta.

¿DEBEMOS CORTAR EL PELO DE LOS PERROS EN EL VERANO?

Definitivamente no. El pelo en el verano no se corta ya que el manto es el aislante térmico natural de ellos, en esta temporada el manto se encarga de votar el sub pelo que es la mayor fuente de calor para ellos, es un mito decir que van a estar más frescos cuando se les rasura, es todo lo contrario, si rasuramos hará que el sol entre directo a la piel y eso hará que el perro tenga mucho más calor.

Si le cortamos el pelo no sólo va a tener más calor sino que podemos generar algún problema en la piel como foliculitis, seborrea o alergias porque vamos a dejar desprotegido su cuerpo, sin ser exagerados así también se puede generar quemaduras de sol graves en la piel, debemos evitar pasear a nuestro perro en horarios donde el sol esté muy fuerte, no sacarlos entre las 11 am y las 2 pm, estos son horarios críticos donde la radiación es alta.

¿QUÉ TOMAR EN CUENTA PARA CORTAR EL PELO DE TU PERRO EN VERANO?

El corte de verano si bien puede ser más chico, no rasurado por todo lo que explicamos anteriormente, puede ser más más cortito para no llevar tanto pelo. Se puede hacer un corte más cómodo que no sea menos de 2 ó 3 centímetros, siempre con pelo para resguardar toda la piel, con eso ellos pueden hacer su vida normal y por ejemplo irse de paseo a la playa y refrescarse, no van a tener tanto problema de nudos .

¿CÓMO PODEMOS MANTENER FRESCOS A NUESTROS PERROS EN VERANO?

A parte de mantenerlos hidratados, a los perros de pelo corto puedes ponerles un paño o una toalla absorbente con agua fresca alrededor del cuello para que le baje la temperatura, es importante saber que los que más van a sufrir del calor son justamente todos los perros de pelo corto, hay que tener mucho cuidado con todos ellos, sobre todo los que son braquicéfalos como los Bulldog, Bulldog Francés, Boston Terrier, Boxer, etc., perros de esas razas por ejemplo, estarán más expuestas a las temperaturas altas justamente porque tienen muy poco sub-pelo, casi no hay protección para ellos, el sol va directo a la piel y es sumamente peligroso sacarlos en horarios de temperaturas altas, recalcamos. Podemos también para aliviar del calor, rasurar o cortar el pelo de la pancita y toda la parte de abajo del pecho, a ellos les gusta a veces ponerse en las losetas de las casas en ambientes ventilados para refrescarse.

TODO SOBRE LA SEGUNDA EDICIÓN DE COPA GROOMERS PERÚ

Expo Groomers Perú es el torneo que reúne a los mejores estilistas especializados en perros. Serán 46 peluqueros caninos que demostrarán sus destrezas con las tijeras y peines en esta segunda edición.

La fecha fijada para esta competición será el 10 de noviembre y se realizará en el Circulo de Oficiales de la Guardia Republicana del Perú cito en Calle Faustino Sánchez Carrión 110 San Isidro.