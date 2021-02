La pandemia del nuevo coronavirus sigue siendo una de las principales causas de desempleo en el mundo. Uno de los países más golpeados por esta crisis es Estados Unidos, ante ello el actual presidente Joe Biden ha lanzado un paquete de ayuda de US$1,9 billones que ya fue aprobado por el Senado. Ante esta oportunidad los demócratas de la Cámara de Representantes presentaron una propuesta legislativa para que las familias con menores de edad puedan acceder al menos US$3.000 al año por cada niño.

De esta manera, se ampliaría el crédito fiscal de la Ley de Cuidado Infantil para la Recuperación Económica que otorga el El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por su sigla en inglés) por cada hijo menor de edad.

Según esta disposición, los padres o tutores de menores de edad recibirán pagos directos de US$3.600 al año, lo cual se dividirá en unos US$300 mensuales, por cada niño menor de 6 años de edad. Mientras que por cada menor que tenga entre 6 y 17 años, se recibirá US$3.000, que se dividiría en US$250 mensuales.

Este proyecto de ley plantea los mismos criterios de elegibilidad que se empleó para el envío directo de cheques de US$1.400 por persona. Por lo que se deduce que los padres que ganen menos de US$75.000 al año y las parejas que ganen juntas menos de US$150.000 anualmente. Estas cantidades serían menores para quienes ganen más los montos mencionados.

En la actualidad, el crédito fiscal por hijo es de US$2.000 y no se reparte mensualmente. Los nuevos pagos de este proyecto se enviarían a partir de julio, en este caso sí iría repartido por cada mes.

El crédito actual funciona en relación a los ingresos, por lo que quienes ganen más de US$200.000 (US$400.000 para parejas casadas que declaran impuestos de forma conjunta) observarán que la cantidad de su crédito disminuye gradualmente.

Cabe destacar, que si el crédito del contribuyente excede el monto de los impuestos adeudados. este puede conseguir hasta US$1.400 como reembolso.

A la luz de la nueva propuesta de los demócratas, el monto del crédito aumentaría en US$1.600 (US$1.000 para quienes tengan hijos con edades entre los 6 y los 17 años) y permitiría que los contribuyentes recibieran un monto total a manera de reembolso, pero esto iría disminuyendo a partir de la marca de ingresos de US$75.000 (individuales) y de US$150.000 (para parejas).

Pese a que la propuesta apunta a un año, algunos demócratas afirman que pelearían para que se convierta en una acción permanente.

“No podemos detenernos aquí. Debemos aprovechar este momento para aprobar la ley para ampliar y mejorar permanentemente el crédito fiscal por hijos. Un año no es suficiente para los niños y las familias que luchan no sólo contra el coronavirus, sino también contra la pobreza”, señaló la demócrata Rosa DeLauro, presidenta del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes.

Se espera que la propuesta legislativa sea aprobada y se incluya en el plan de ayuda completo del presidente Biden.

