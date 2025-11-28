La creación de contenido basado en texto, imágenes, música, audio y sobre todo videos, demuestra la versatilidad con la cual podemos realizar diversas actividades, y ello mediante el uso de la Inteligencia Artificial (IA). A propósito de esta herramienta, hoy llama la atención el lanzamiento de evento donde gratuitamente Google te ofrece capacitación, y la exploración de enfoques puntuales basados en curso programado para llevarse a cabo de manera simultánea e híbrida.

GOOGLE LANZA EVENTO DE CAPACITACIÓN SOBRE IA Y LO LLEVARÁ A CABO GRATUITAMENTE EN ESTAS FECHAS

La tecnología a través de la combinación algoritmos, hoy es materia de debate porque hasta podría dejarnos sin empleo, pero también representa una herramienta a partir de la cual Google Cloud lanza evento de capacitación ideado para promover el uso de la IA generativa.

De acuerdo a la información que difunde con el objetivo de promover la realización de “Capacita+”, e incluso buscando alcanzar récord mundial, este 6 de diciembre estará llevándose a cabo la jornada donde sin costo alguno, más de 200 mil estudiantes y profesionales no técnicos podrían aprender a hacer uso de Gemini, el modelo más inteligente de dicha compañía.

“Este evento representa una oportunidad única para que estudiantes y profesionales de diversas disciplinas adquieran una comprensión profunda de la IA generativa y aprendan a aplicarla en sus campos”, remarca Google Cloud para Latinoamérica, y mediante un comunicado donde confirma que de manera híbrida, simultánea y también presencial en 50 universidades de 10 países de la región, este curso puntual te permitirá obtener los siguientes beneficios:

Conocer aplicaciones reales de la IA generativa que figuran diseñadas para la productividad y el trabajo .

. Acceder gratuitamente a la programación sobre IA generativa .

. Acceder a una ruta de aprendizaje para obtener credencial de Líder en IA Generativa que puedes terminar compartiendo en tus propios canales de redes sociales.

Pulsa este link compartido para participar de la sesión virtual programada por parte de Google Cloud, y agrega a tu calendario la fecha del 6 de diciembre dirigida a solo jóvenes estudiantes que viven en tanto Argentina como Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Perú y Uruguay.

AQUÍ PUEDES ESTUDIAR GRATIS ALGUNOS CURSOS PARA APRENDER A USAR LA IA GENERATIVA

El auge tecnológico de la IA hoy nos sitúa quizá en un lugar de privilegio a comparación de otras generaciones ya que hasta de manera gratuita podemos conocer con mayor detalle sus procesos generativos y aprender a utilizarla correctamente gracias a la enseñanza impartida por reconocidas instituciones académicas como en este caso se presenta Vanderbilt University a través de Coursera.

De acuerdo a información compartida por dicha plataforma fundada en 2012 cuyo objetivo es brindar acceso a una educación de calidad desde cualquier lugar del mundo, y sin costo alguno, actualmente son variados los cursos mediante los cuales tienes la chances de cultivar tus conocimientos acerca de la tecnología que forma parte de la categoría de Machine Learning, pero uno en particular destaca por estar dirigido a líderes universitarios.

Tal y como lo refiere Coursera, las clases de este curso gratuito sobre IA generativa son impartidas de manera remota, es decir, 100% online, y por lo cual la recomendación es que lo lleves a cabo a través de una laptop o PC, para así obtener mayor dinamismo durante las horas de duración.

LOS MÓDULOS HABILITADOS GRATUITAMENTE POR COURSERA PARA APRENDER IA GENERATIVA

1- LA IA GENERATIVA YA ESTÁ AQUÍ

- Este módulo 1 presenta el impacto transformador de la IA generativa, también conocida como GenAI, en las universidades y las motivaciones para su implementación.

Destaca las formas innovadoras en que GenAI ya está impactando el espacio educativo en la actualidad.

Los enfoques clave de este módulo incluyen la exploración de casos de uso concretos de GenAI en la educación superior, así como explicaciones de cómo funciona GenAI y sus limitaciones.

Duración 1 hora / Incluye 10 videos y 1 lectura

2- SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS ESTUDIANTES Y EMPLEADORES

- Este módulo 2 explora el impacto de la GenAI en las industrias y los empleos, y orienta a los líderes universitarios sobre cómo alinear los planes de estudio con las necesidades de los empleadores y los estudiantes.

Pone un énfasis significativo en la comprensión de los efectos de la IA generativa en las empresas y las habilidades emergentes requeridas.

Asimismo, este módulo ofrece instrucciones sobre cómo utilizar la IA generativa como un socio de pensamiento en su trabajo, proporcionando también información sobre los cursos populares en Coursera, lo que ayuda a los líderes a identificar los planes de estudio de alta demanda.

Duración 1 hora / Incluye 10 videos, 1 lectura, 1 tarea, 1 pregunta de discusión y 1 laboratorio sin clasificar (kit de herramientas)

3- UNA GUÍA DE IA GENERATIVA PARA LÍDERES UNIVERSITARIOS

- Este módulo 3 analiza las estrategias prácticas para liderar su institución en el cambiante panorama de la IA generativa.

Ofrece un plan de partida para aprovechar el potencial de la IA y, al mismo tiempo, abordar sus desafíos, basándose en los éxitos de la Iniciativa de Vanderbilt sobre el futuro del aprendizaje y la IA generativa.

Este módulo explora las necesidades iniciales más comunes de las instituciones: crear políticas, pensar en las necesidades curriculares, impulsar la innovación comunitaria y establecer una plataforma de chat empresarial privada.

Proporciona los conocimientos y las herramientas iniciales para comenzar a interactuar con la IA generativa con confianza y ética, impulsando en última instancia un progreso significativo en el aprendizaje, las operaciones y la investigación.

Duración 1 hora / Incluye 7 videos, 3 lecturas, y 1 laboratorio sin clasificar (kit de herramientas)

Instructores de curso gratuito

- Dr. Jules White de la Universidad de Vanderbilt

- Andrew Ng

- Jeff Maggioncalda, director ejecutivo de Coursera