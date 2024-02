La Universidad Nacional de Ingeniería, conocida mayormente por sus siglas como UNI, es famosa por tener complejos exámenes de admisión, por lo que si una persona ingresa con los más altos puntajes, esta no pasa desapercibida. Tal es el caso de Jorge Luis Berrocal, un joven de 18 años que ingresó a la destacada casa de estudios al primer intento y con puntaje perfecto. A continuación, te contamos a qué carrera ingresó y cómo se preparó para aprobar su prueba de ingreso.

¿A QUÉ CARRERA DE LA UNI INGRESÓ JORGE LUIS BERROCAL?

Jorge Luis Berrocal Barrientos ingresó a la UNI ocupando el primer puesto en la carrera de Ingeniería de Ciberseguridad, además de que se posicionó en el tercer puesto en cómputo general con un total 18.530 puntos. De acuerdo con el joven de 18 años, primero quiso estudiar Ingeniería Mecatrónica, pero a medida que crecía se inclinó más por la informática y la ciberseguridad.

Inicialmente buscó otras opciones académicas para estudiar Ingenería de Ciberseguridad debido a que la UNI no enseñaba la carrera, pero cuando la institución habilitó dicha profesión, no titubeó y decidió postular.

Cabe señalar que Berrocal terminó el colegio en 2021, se tomó unos meses sabáticos, empezó a prepararse académicamente a finales de 2022, se capacitó por un año y medio, postuló recientemente a la UNI e ingresó al primer intento.

¿CÓMO SE PREPARÓ JORGE LUIS BERROCAL PARA INGRESAR A LA UNI?

Según informó el diario La República, Jorge Luis Berrocal Barrientos se levantaba a las 5:30 de la mañana para ir desde Manchay, en Pachacámac, hasta San Martín de Porres con el objetivo de prepararse para el examen de admisión. “En el carro iba leyendo o repasando. A veces, sacaba mi lápiz y empezaba a resolver ejercicios. (...) Me gustaba, era gratificante”, comentó.

Se capacitó mediante el grupo de estudios Nostradamus UNI y la academia César Vallejo. Luego de que terminara sus clases, señaló que estudiaba en solitario entre las 6 y 8 de la noche. “Me ha gustado mucho ser autodidacta, me di cuenta de que aprendo muchísimo”, indicó el muchacho, quien posteriormente regresaba a su hogar pasada las 9 de la noche. Además, señaló que a veces utilizaba sus fines de semana para adelantarse a las clases y repasar los temas que iba a tocar con su maestro.

Física y Química eran las materias que más llamaban su atención, y debido a que las estudió con empeño, ganó confianza en sí mismo y tuvo un buen rendimiento en ambas áreas durante su examen de admisión a la UNI.

“Vi las hojas y dije: ‘Puedo con esto’. Y comencé a avanzar. Lo que me pasó en el examen de Física y Química fue que la primera pregunta era de vectores. Era algo sencillo. Vi las letras grandes y pensé: ‘Esto parece como si fuese un examen de primaria’. Me motivé y lo hice. Me resultó, porque en ese examen me sobró como hora y media (de tiempo)”, sostuvo el muchacho.

Berrocal destacó que minutos antes de empezar el examen, empezó a rememorar las experiencias alegres que vivió con sus amistades con el objetivo de mantener la calma durante la prueba.

¿CUÁNTAS FACULTADES TIENE LA UNI?

Según su plataforma web, la Universidad Nacional de Ingeniería tiene 11 facultades: