Más de 5,000 jóvenes llegaron este lunes 10 de agosto a las instalaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) para rendir el primer examen de admisión correspondiente al proceso 2026-II. Desde tempranas horas, los postulantes se congregaron con la ilusión de conseguir una de las vacantes ofrecidas por la prestigiosa casa de estudios. Entre nervios, expectativa y concentración, los aspirantes afrontaron la primera jornada de evaluación. La prueba marcó así el inicio de una nueva etapa para quienes buscan convertirse en estudiantes de la UNI.

El examen forma parte de las tres evaluaciones establecidas por la universidad dentro de su proceso de admisión para el periodo 2026-II. Cada jornada representa para los postulantes una nueva oportunidad de demostrar su preparación y alcanzar el ansiado ingreso. Tras varias horas de evaluación, los jóvenes culminaron la prueba con la expectativa puesta en sus resultados. Vea aquí la galería fotográfica de esta jornada de admisión.

Conoce el resultado obtenido en el primer examen a través de su sitio web oficial de la UNI

Voceros de la UNI precisaron que los resultados obtenidos en la primera jornada de evaluación no definen por sí solos el ingreso de los postulantes. Explicaron que el proceso contempla tres fechas de examen, cuyos puntajes deberán acumularse para establecer quiénes alcanzan una de las vacantes disponibles. De esta manera, los aspirantes aún tienen por delante nuevas oportunidades para mejorar su desempeño. La expectativa se mantiene mientras avanza el proceso de admisión 2026-II.

Los resultados correspondientes a la jornada de ayer ya pueden ser consultados a través de la plataforma oficial de Admisión de la UNI: https://puntajes.admision.uni.edu.pe/. Para conocer el puntaje alcanzado, los postulantes deberán ingresar al sitio web institucional y dirigirse al apartado destinado a los resultados del proceso 2026-II. Allí podrán verificar su desempeño en esta primera evaluación. La consulta permitirá a cada aspirante conocer su avance antes de las siguientes fechas del examen.

¿En qué consistió el primer examen de la UNI tomado ayer lunes 10 de agosto en la universidad?

La primera jornada del examen de admisión 2026-II de la UNI incluyó preguntas de Aptitud Académica y Humanidades. Desde las 7:00 de la mañana, las puertas de la casa de estudios permanecieron abiertas para recibir a los postulantes que llegaron dispuestos a demostrar su preparación. Dos horas después, el acceso fue cerrado y se dio inicio formal a la evaluación. Los aspirantes ocuparon las más de 120 aulas habilitadas para esta importante jornada.

Cada ambiente fue acondicionado con cámaras de seguridad y contó con la presencia de docentes encargados de supervisar el desarrollo de la prueba. De esta manera, la universidad implementó medidas de control para garantizar que el examen transcurriera con normalidad y bajo las condiciones establecidas. Mientras avanzaba la evaluación, los postulantes se concentraron en resolver las preguntas correspondientes a las materias programadas. La jornada se desarrolló bajo la vigilancia del personal responsable de velar por el cumplimiento de las normas.

¿Qué exámenes faltan para que los postulantes completen la jornada de admisión en la UNI?

El proceso de Admisión 2026-II de la UNI se desarrolla en tres jornadas de evaluación ordinaria, programadas para los días 10, 12 y 14 de agosto, de acuerdo con el cronograma oficial. A estas pruebas se suma el examen de aptitud vocacional dirigido a quienes buscan una vacante en la carrera de Arquitectura. Durante estas fechas, miles de postulantes ponen a prueba sus conocimientos y capacidades con la expectativa de alcanzar el ansiado ingreso. La evaluación se desarrolla de manera progresiva hasta completar las tres jornadas establecidas.

La UNI cuenta con una amplia oferta académica en las áreas de ingeniería, ciencias y arquitectura, con especialidades como Ingeniería Civil, Industrial, de Sistemas, de Software, Mecatrónica y Aeroespacial. También ofrece carreras como Física, Matemática, Química, Ciencia de la Computación y Arquitectura, entre otras opciones. Ante el avance del proceso, la Dirección de Admisión recomendó a los postulantes mantenerse informados únicamente mediante los canales oficiales de la universidad. De esta manera, podrán conocer sus resultados y las siguientes etapas del proceso de ingreso.