La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) ha lanzado oficialmente más de cien cursos virtuales gratuitos centrados en inteligencia artificial, ciencia y tecnología. Esta octava edición del Programa de Iniciación Tecnológica (PIT) está diseñada para estudiantes, egresados y colaboradores del sector público que deseen actualizar sus competencias técnicas.

Mediante estas capacitaciones, la institución busca reducir la brecha digital y preparar al capital humano peruano para las exigencias actuales del mercado laboral mediante contenidos de vanguardia. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ ESPECIALIDADES SE PUEDEN ESTUDIAR EN ESTE PROGRAMA?

La oferta educativa de este ciclo es sumamente amplia y abarca múltiples áreas estratégicas de la transformación digital contemporánea. Algunas de ellas son las siguientes:

Ciencia de Datos: formación técnica en el análisis complejo de información y gestión de bases de datos.

formación técnica en el análisis complejo de información y gestión de bases de datos. Seguridad Informática: instrucción detallada en ciberseguridad, administración de redes y protección de activos digitales.

instrucción detallada en ciberseguridad, administración de redes y protección de activos digitales. Desarrollo de Sistemas: capacitación en lenguajes de programación y diseño de software profesional.

capacitación en lenguajes de programación y diseño de software profesional. Gestión Empresarial: cursos sobre productividad, automatización de procesos corporativos y normativas internacionales de gestión.

cursos sobre productividad, automatización de procesos corporativos y normativas internacionales de gestión. Inteligencia Artificial: el núcleo del programa, enfocado en adaptar estas herramientas a la resolución de problemas reales.

¿CUÁL ES EL PROCESO DE MATRÍCULA Y QUÉ REQUISITOS SE PIDEN?

Para acceder a los cursos, los interesados deben cumplir con un plazo de inscripción y un requisito específico de identificación digital. El registro se inició el pasado 13 de enero y estará disponible hasta este domingo 18 de enero, fecha límite para postular.

Es importante señalar que la inscripción está habilitada únicamente para quienes cuenten con un correo institucional con dominio @institucion.gob.pe, ya que este es el medio oficial de validación. Las clases comenzarán el lunes 19 de enero, por lo que se recomienda completar el proceso con anticipación para asegurar una vacante en el curso seleccionado.

¿A TRAVÉS DE QUÉ CANALES SE IMPARTIRÁN LAS CLASES Y CÓMO SE OBTIENE EL CERTIFICADO?

Las capacitaciones se desarrollarán bajo una modalidad completamente virtual, lo que permitirá el acceso desde cualquier región del país. Las sesiones se transmitirán en vivo a través de las plataformas Zoom y YouTube, y estarán a cargo de docentes con experiencia académica y profesional.

Aunque los cursos son gratuitos, los participantes que deseen obtener una certificación oficial emitida por la UNI deberán realizar un pago de S/50 por curso. Este monto incluye el acceso a la plataforma virtual institucional, donde se podrán revisar las grabaciones de las clases y descargar material adicional para reforzar el aprendizaje.

¿CÓMO ESTÁ INVIRTIENDO LA UNI PARA POTENCIAR LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA?

La UNI también viene impulsando un plan de modernización que va más allá de la formación académica. La universidad está invirtiendo en la construcción de nuevos laboratorios especializados y en la adquisición de tecnología avanzada para fortalecer la investigación científica.

Según informa el diario La República, entre los proyectos destacados se encuentra la incorporación de robots humanoides y la próxima implementación de un supercomputador de alta capacidad. Estas herramientas permitirán posicionar a la UNI como referente regional en computación avanzada y crear una infraestructura sólida dedicada al desarrollo de la inteligencia artificial y la ciencia aplicada en beneficio del país.

