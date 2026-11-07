La disciplina escolar vuelve a colocarse en el centro del debate educativo, con nuevas disposiciones orientadas a recuperar el orden dentro de las aulas. El ministro de Educación, José Antonio Chang, explicó que estos lineamientos buscan fortalecer la autoridad de los directores y profesores, así como reafirmar su papel en la formación de los estudiantes. La iniciativa pretende establecer reglas claras para mejorar la convivencia en las instituciones educativas y garantizar un ambiente de respeto.

Los alcances de la medida fueron presentados durante una ceremonia en la que la presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, firmó el decreto supremo que oficializa las nuevas normas. El documento establece las responsabilidades que deberán asumir directores, docentes, auxiliares y familias frente a la conducta de los escolares. Asimismo, incorpora una clasificación de las infracciones en tres categorías: leves, graves y muy graves, con el propósito de ordenar los procedimientos disciplinarios.

Los nuevos lineamientos permitirán aplicar medidas disciplinarias en todos los colegios

Las nuevas disposiciones también contemplan sanciones más estrictas para quienes incumplan las normas de conducta, incluso la expulsión de los estudiantes en las situaciones de mayor gravedad. El ministro de Educación, José Antonio Chang, adelantó que los lineamientos regularán el uso de teléfonos celulares en los colegios e incorporarán una hora diaria dedicada a la lectura. A ello se suma un plan lector que establece que cada alumno deberá leer, como mínimo, un libro al mes, tanto durante las clases como en las vacaciones.

Chang explicó que estas medidas buscan cumplir el compromiso de la presidenta Keiko Sofía Fujimori Higuchi de recuperar el orden en el país y extender ese propósito al ámbito educativo. En esa línea, cuestionó que durante los últimos 15 años se hayan confundido los conceptos de disciplina y autoridad bajo el enfoque de convivencia democrática. Según sostuvo, esa interpretación habría debilitado los principios de orden dentro de la comunidad educativa, por lo que consideró necesario establecer nuevas reglas.

Los niños y adolescentes necesitan de la orientación en el hogar y en las instituciones educativas

La recuperación de la disciplina en las aulas fue uno de los principales argumentos expuestos por el ministro de Educación, José Antonio Chang, quien consideró que el orden escolar constituye el punto de partida para alcanzar una sociedad más organizada. Durante su intervención, remarcó que los niños y adolescentes necesitan contar con el acompañamiento y la orientación de los adultos. Esta responsabilidad, precisó, debe compartirse entre los padres de familia y las autoridades de las instituciones educativas, tanto en casa como en los colegios.

Por otro lado, el titular del sector expresó su agradecimiento por las seis mil manifestaciones de interés recibidas durante el proceso de consulta de los nuevos lineamientos. Explicó que varios de los aportes fueron incorporados a la normativa, especialmente aquellos relacionados con las obligaciones de los padres y la presentación personal de los escolares. También se consideraron propuestas sobre los criterios para aplicar sanciones, el registro de incidentes y la clasificación de las faltas, aspectos que forman parte de las nuevas disposiciones.

“Se debe conducir a nuestra juventud, a nuestra niñez, por los caminos del bien, por los caminos de la ciudadanía”

Con la aprobación del decreto, el ministro de Educación, José Antonio Chang, aseguró que directores y docentes recuperarán la autoridad para orientar la conducta de los escolares bajo un conjunto de normas. El funcionario sostuvo que esta facultad permitirá conducir a niños y jóvenes por el camino de los valores y la ciudadanía. Asimismo, explicó que las nuevas disposiciones establecen sanciones para las faltas leves, graves y muy graves. En los casos de mayor gravedad, las medidas podrían llegar hasta la expulsión del estudiante. Según indicó, esta decisión busca responder a conductas de indisciplina y desacato a las indicaciones de profesores y directores.

Chang también exhortó a las autoridades escolares a aplicar las disposiciones con justicia y convertirse en referentes de conducta para sus alumnos. Sin embargo, remarcó que la formación no es responsabilidad exclusiva de los colegios, sino que comienza en el hogar. Por ello, pidió a los padres mantener una comunicación cercana con sus hijos y prestar atención a posibles situaciones de bullying o violencia. Advirtió que muchas víctimas guardan silencio ante las agresiones psicológicas y físicas porque no encuentran espacios para expresar lo que les sucede. Frente a ello, convocó a las familias a involucrarse activamente en la educación y protección de niños y adolescentes.

La hora de lectura será una estrategia pedagógica que se desarrollará diariamente en los colegios

Junto con las nuevas normas de disciplina, el ministro de Educación, José Antonio Chang, anunció la implementación de una hora diaria de lectura en los colegios del país. La propuesta busca que los estudiantes no solo lean, sino que también comprendan y disfruten los textos, intercambien opiniones y desarrollen sus habilidades de escritura y expresión oral. En educación básica regular, la actividad durará entre 20 y 45 minutos, dependiendo del nivel educativo, mientras que en educación básica especial tendrá una duración de 20 minutos, según las necesidades de los alumnos.

La jornada de lectura se realizará durante las dos primeras horas de clases, sin modificar el horario escolar ni incrementar las labores de los profesores. La estrategia incorporará textos de distintas asignaturas, ejercicios guiados, diálogo entre docentes y estudiantes, además de espacios de retroalimentación. Chang destacó que los directores deberán liderar esta iniciativa y motivar a los escolares a desarrollar el hábito lector. El plan contempla, además, que cada alumno lea al menos un libro mensual durante el año académico y las vacaciones, mediante lecturas recreativas, libres, dirigidas o de estudio.

Los dispositivos móviles afectan la capacidad de concentración de niños y adolescentes

La regulación del uso de teléfonos celulares en los colegios fue otro de los temas abordados por el ministro de Educación, José Antonio Chang, quien alertó sobre cómo estos dispositivos pueden perjudicar la concentración de niños y adolescentes. Ante este escenario, pidió a los padres de familia acompañar a sus hijos durante las vacaciones y ayudarlos a desarrollar hábitos de estudio. El funcionario cuestionó la profundidad de los contenidos que circulan en las aplicaciones digitales y comparó los celulares con un océano de conocimientos de apenas un milímetro de profundidad. Por ello, consideró necesario recuperar espacios dedicados a la atención y al aprendizaje sostenido.

Como parte de esta tarea, Chang instó a las familias a incentivar la lectura en casa y apoyar a los escolares para que completen al menos un libro cada mes durante el receso escolar. Precisó que las instituciones educativas podrán llevar un registro de estas actividades mediante una bitácora de lecturas. En su intervención, evocó a Mario Vargas Llosa y su reconocimiento de la lectura como uno de los acontecimientos más trascendentales de su vida. También resaltó la afición de Keiko Fujimori por los libros y concluyó con un llamado a formar generaciones capaces de contribuir al desarrollo nacional con justicia y solidaridad.

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