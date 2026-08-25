En la actualidad, uno de los programas más importantes en el Perú es Beca 18, del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, que se ha consolidado como una de las iniciativas más llamativas para muchos jóvenes de bajos recursos y alta vulnerabilidad a nivel nacional. En ese contexto, miles de estudiantes recibieron una noticia favorable, debido a que se publicó la lista de seleccionados del cuarto momento que permitirá a los estudiantes acceder a una carrera profesional con todos los gastos asumidos por el Estado. Así, el Pronabec instó a los jóvenes a aceptar la beca dentro del plazo establecido para acceder a todos sus beneficios, al considerar esta oportunidad como un paso importante para su futuro. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO SABER SI FUISTE SELECCIONADO DEL CUARTO MOMENTO DE BECA 18 2026?

A través de sus plataformas oficiales, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo anunció que ya se publicó la lista oficial de seleccionados del cuarto momento de Beca 18 (LINK). Tras ello, cada estudiante recibirá una notificación en su casilla electrónica del Sistema Integrado de Becas y Crédito (Sibec), donde podrá consultar si fue seleccionado o no, además del puntaje que logró obtener. Así, basándose en el cronograma del concurso, el Pronabec instó a los beneficiarios a aceptar la beca del 25 al 27 de agosto de 2026 para asegurar el beneficio y continuar con el proceso.

¿QUÉ PAÍS TIENE EL MEJOR SISTEMA EDUCATIVO EN AMÉRICA LATINA?

A través de un informe, compartido por El Cronista, el Índice de Resultados Escolares (IRE) informó su más reciente listado de los países que cuentan con un mayor sistema educativo en América Latina, que, por ahora, es encabezado por Chile. Este estudio se basa en información proveniente de encuestas de hogares y de las pruebas PISA para medir no solo la asistencia escolar, sino también el rendimiento en Lengua y Matemática.

Según el IRE, solo 38 de cada 100 estudiantes de 15 años que reúnen estos criterios logran culminar su escolaridad a tiempo y con un nivel satisfactorio de aprendizaje en el país sureño. Inclusive, el acceso a la educación abarca el 95 % de los jóvenes chilenos, lo que evidencia la solidez de su sistema educativo y la continuidad de sus políticas públicas en todos estos años. A continuación, este es el ranking con las naciones que tienen mejor sistema educativo: