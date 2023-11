Quizás muchos no lo sepan pero desde 1964, la República de la India otorga la Beca ITEC (Programa de Cooperación Técnica y Económica de la India) un programa bilateral de asistencia del gobierno asiático.

Este beneficio llega a más de 160 países y los becarios que accedan a él tienen la oportunidad de experimentar in situ un estudio de post grado ya sea como curso corto, diplomado, o maestría así como de su amplia cultura.

Ya sea de manera presencial (ITEC) o virtual (e-ITEC), los diferentes cursos abarcan las áreas de agricultura, auditoría, banca y finanzas, contabilidad, inteligencia artificial, tecnología de la información, telecomunicaciones, entre otros cursos técnicos especializados.

Un dato importante es tener un buen nivel de inglés aunque ya están disponibles también cursos en español. De este y más detalles de la Beca ITEC, El Comercio conversó con el embajador de la India, Vishvas Sapkal.

¿A quiénes está dirigida la Beca ITEC?

El programa de Becas (ITEC & e-ITEC) está dirigido a profesionales peruanos del sector público y privado, en actividad y con experiencia laboral (ideal mínimo 5 años) entre los 25 y 45 años con un buen conocimiento certificado del idioma inglés a fin de poder comprender los cursos.

“India es un país que está en desarrollo y quiere compartir este potencial y este crecimiento con otros países. Hasta la fecha se han beneficiado alrededor de 200.000 personas de diferentes países con la beca ITEC. Esta cooperación entre países se divide en tres categorías: trabajadores del gobierno, gente que está trabajando en entidades gubernamentales, gente que trabaja en el sector público y gente que trabaja en el sector privado”, explica el embajador.

¿Qué cubre la Beca ITEC?

La beca ITEC presencial cubre el curso, pasajes aéreos internacionales y nacionales, alojamiento (campus u hotel), alimentación, estipendio para libros, visitas guiadas. No incluye seguro médico (los candidatos deben adquirir el seguro médico si son seleccionados y antes de viajar a la India).

¿Qué especialidades abarca la Beca ITEC?

La oferta de especialidades que ofrece la Beca ITEC es amplia. Los Institutos/Universidades participantes ofrecen diferentes cursos de posgrado gratuitos, cortos, en inglés en las áreas de agricultura, auditoría, banca y finanzas, contabilidad, inteligencia artificial, tecnología de la información, telecomunicaciones, cibertecnologías, educación, ingeniería, medio ambiente y cambio climático, energías renovables y alternas, administración pública, salud y yoga, desarrollo y planeamiento de recursos humanos, irrigación y recursos hídricos, idioma inglés, telecomunicaciones, administración pública, banca, finanzas, etc. Puedes revisar los cursos por completo en este LINK.

Desde la web puedes revisar esta lista de cursos. Por ejemplo, si quieres consultar sobre cursos de periodismo. Puedes ir a la pestaña MEDIOS y ahī te aparecerá un menú con las opciones relacionadas con esta especialidad.

¿Por qué estudiar en la India?

Mucha de la información que nos llega de la India tiene que ver con la pobreza y el caos que puede existir en el día a día de este país. Sin embargo, hay que destacar que a pesar de sus dificultades, India “es un país en desarrollo, en crecimiento y a pesar de sus obstáculos, tiene una de las más grandes economías del mundo y la población más grande del mundo”, apunta el embajador.

“Por eso India quiere compartir su historia de crecimiento y sus logros con sus compañeros en desarrollo. A menos que vayan y vean con sus propios ojos, creo que no se quitarán el estigma que colocan los medios dado que se propaga mucha desinformación en los tiempos actuales, pero cuando van y ven, la historia es diferente como sucede aquí en Perú. India es un país conocido por ser un país que crea soluciones novedosas, y estas soluciones suelen ser razonables, bien pensadas y de una excelente calidad. A nosotros nos gusta compartir esas experiencias con nuestros compañeros en crecimiento.... ”, agrega.

Vishvas Sapkal destaca también los parecidos entre India y Perú. Sus civilizaciones ancestrales, su diversidad cultural, los valores familiares. Además del gran atractivo que tiene entre los peruanos, por ejemplo, la cultura india, las danzas clásicas indias, las danzas de Bollywood, el yoga indio, entre otros. “La fascinación por la cultura del otro y el hecho de viajar y visitarnos mutuamente aumentará definitivamente el nexo entre ambos países”.





¿Cómo postular?

Para postular a los cursos presenciales deberás ingresar al LINK. Acá encontrarás todos los cursos disponibles, el perfil del participante/ detalles del curso y el formulario de postulación en línea.

-De cumplir con los criterios generales y particulares de elegibilidad, selecciona el curso y dale clic en APPLY. Luego selecciona el país (Perú) y deja en blanco el recuadro If not applying through Indian Mission, Please tick the check box □. Luego marca PROCEED.

-Debes llenar en inglés todos los campos solicitados en las pestañas, como información personal (nombres y apellidos completos, tipo y número de documento de identidad), estudios/grados profesionales, la experiencia laboral y los datos completos de su actual centro de trabajo, que sumados superen los 05 años.

-Subir foto.

-Cuando imprimas el formulario te darás cuenta que hay 04 páginas para completar:

1) Certificate of English Language Proficiency:

La primera parte, Level Spoken/Written, se deja en blanco porque lo llena la Embajada. Pero a partir de Mother tongue/Native Language deberá llenarlo el postulante. Es obligatorio mencionar el nombre del certificado/curso de nivel más alto de inglés que tenga, el nombre del instituto que lo otorgó/brindó incluyendo la dirección, teléfono y correo electrónico. Se deben llenar todos los campos sin excepción.

2) Medical Report:

Este formulario debe ser llenado y firmado por un médico colegiado de cualquier dependencia del Ministerio de Salud o del sector privado, vigente máximo 30 días previos a la fecha de presentación del expediente. (Adjuntar certificado médico original y sustento de los exámenes realizados, incluido el de VIH). Cabe mencionar que para que el médico pueda llenar el Medical Report, el postulante debe hacerse algunas pruebas, entre ellas:

• Blood Pressure (presión sanguínea)

• Pre prandial Blood Sugar (Glusosa basal) y Peak post – prandial Blood Sugar (Glucosa post-prandial)

• Rayos X del pecho (sólo presentar informe, no es necesario enviar las placas).

Por favor leer detenidamente las preguntas, por ejemplo la No. 3 del Medical Report preguntan si está libre de enfermedades infecciosas, si así se coloca YES. Importante completar todos los datos del médico (nombres completos, número de colegiatura, dirección completa, ciudad, teléfono, correo electrónico). Verificar que esté firmado, sellado y con la fecha de emisión.

3) Undertaking by the Applicant

El postulante debe firmarlo.

4) Part II – To be completed by the authorized official of the Nominating Government.

a) Si trabaja en el sector público, esta parte debe ser llenada y firmada por la oficina de Recursos Humanos de la entidad estatal.

b) Si trabaja en el sector privado, deje la parte Nominating Authority/ Designation/ Address/ Date/ Place en blanco que la Embajada lo completará.

-Documentación:

En un folder manila presentar:

1) Copia de Documento Nacional de Identidad (DNI).

2) Copia de pasaporte vigente, que no venza en los siguientes 6 meses contados a partir del último día de clases.

3) Certificado Internacional de Vacunación contra la Fiebre Amarilla válido. 4) Una carta de presentación del centro laboral (en español con su traducción simple al inglés) dirigida al Programa de Cooperación Técnica y Económica de la India – ITEC.

5) Formulario de Postulación impreso, incluyendo el Certificate of English Language Proficiency, Medical Report, Undertaking by the Applicant debidamente llenados y firmados, y la Part II – To be completed by the authorized official of the Nominating Government.

6) Certificado de conocimiento del idioma Inglés: Certificado de Exámenes Internacionales /Certificado de Curso con mayor nivel que certifiquen que podrá comprender el curso.

7) Copia del Grado de bachiller, título universitario conforme al requerimiento solicitado por el instituto según cada curso, certificado por el secretario general de la universidad o legalizado por notario público. Traducción simple.

8) Currículum Vitae en español con su traducción (simple) al inglés documentado.

9) Una fotografía tamaño pasaporte.

-Lugar y Plazo de Entrega de Expediente:

Puedes presentar tu expediente completo (formulario de postulación con sus documentos de sustento) en la Embajada de la India (Av. Salaverry 3006, San Isidro, ingreso por puerta calle Gonzales La Rosa) de lunes a viernes de 09:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 hrs, mínimo 45 días antes (cuanto antes mejor) de la fecha de inicio del curso seleccionado.

¿Qué se prioriza en los postulantes?

El inglés es un requisito importante para elegir a los becarios. Sin embargo, según explica el embajador, hay otros detalles que se tienen en cuenta. “Para empezar, si van para cursos en inglés, se tendrá en cuenta su desenvolvimiento en ese idioma, su entendimiento y conversación en el mismo. Segundo, según el curso que hayan elegido, será importante la experiencia y el dominio que tienen de temas similares, si es útil o no para ellos. Por último sus credenciales, sus estudios previos, la compañía para la que trabajan y la recomendación de su jefe en su momento, también es importante. Así como demostrar cómo el curso que escogieron puede beneficiarlos a ellos mismos o a la compañía para la que trabajan, sea una entidad estatal o privada”.

Cronograma de postulación

La beca ITEC está disponible todo el año. Para buscar el nombre de los cursos y fecha de postulación, deberás darle click a la pestaña del mes y luego al ícono de cada especialidad, según sea el interés de cada postulante. LINK AQUÍ.

¿Puedo quedarme en la India después del curso?

Si terminaste de cursar algunas de las especialidades ofrecidas por la Beca ITEC, quizás desees quedarte más tiempo en la India. Sobre este tema, el embajador, aclara que si lo que deseas es hacer turismo fuera del curso puedes hacerlo pero esos gastos van por cuenta del estudiante.

“Por otro lado si hablamos de una residencia permanente se debe hacer de manera legal, las personas no pueden ni deberían quedarse sin contar con el permiso adecuado, pero por ejemplo si conseguiste una oportunidad de trabajo, te dieron el permiso laboral correspondiente para trabajar en la compañía, entonces puedes hacerlo. Esto aplica a todos los países”, explica.

DATOS -Considerando los requisitos, a veces es un poco difícil conseguir candidatos que hablen inglés, por lo que la India ha comenzado a dictar también cursos en varios idiomas, entre ellos el español. El primer curso en español se está llevando a cabo ahora mismo, es un curso en “Desarrollo Sostenible” completamente en español y 3 candidatos de Perú, 2 de Lima y 1 de Tacna se encuentran actualmente en Delhi por esta razón. De estos candidatos, dos de ellos son miembros de la Municipalidad de La Victoria (Teniente Alcalde y Regidora). -En setiembre pasado, la India lanzó con éxito su primera misión espacial destinada al estudio del Sol con la sonda Aditya-L1 ( nombre de la deidad hindú del Sol). El lanzamiento significó un nuevo logro para el programa espacial del país asiático, que días antes se convirtió en la primera nación en alunizar en el polo sur de la Luna. -Hay más de 600 peruanos beneficiados con la beca ITEC. -India y Perú están negociando un Acuerdo Comercial Preferencial, del que ya se han celebrado 5 rondas de negociaciones. La última ronda tuvo lugar en Nueva Delhi en 2016. La sexta ronda se suponía que iba a suceder en 2020 se retrasó debido a la pandemia COVID-19. Hay interés por ambas partes en finalizar el acuerdo. Se espera que el TLC se cierre pronto, a finales de este año fiscal o principios del próximo; y que el acuerdo mejore el flujo de bienes y servicios entre los países. -Para mayor información puedes escribir al mail oficina.lima@mea.gov.in o a los teléfonos de la embajada India: 4602289, 2616006, 4610371 opción 1 anexo 28.