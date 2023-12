Creada en el 2000, la Fundación Carolina nació con el fin de fomentar las relaciones culturales y la cooperación en materia educativa y científica entre España y los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y con otros con especiales vínculos históricos, culturales y geográficos.

Desde sus inicios, las actividades de la FC se enfocaron en el ámbito de la formación de estudiantes impulsando sus estudios a través de becas de posgrado y doctorado, convirtiéndose con el tiempo en un referente global en estudios internacionales.

En dos décadas, la FC ha otorgado más de 18,800 becas y ha contabilizado 874,434 solicitudes. En el caso del Perú, son 1.318 las becas entregadas a peruanos para postgrado, doctorado y ayudas a la investigación.

Un grupo de becarios y becarias de la Fundación Carolina realizan una visita guiada por el centro de Madrid. Foto: Fundación Carolina

“La gran diferencia en Carolina es que cuando postulas por la Fundación Carolina postulas al mismo tiempo a la plaza que te da el posgrado o el doctorado y también a la beca, es decir, no es como un proceso tradicional donde primero consigues una beca y luego ves dónde estudias, o primero te aceptan para un postgrado en una universidad y luego nosotros te financiamos la beca. Acá es un proceso integral único y eso lo hace distinto porque uno no tiene que estar primero viendo en qué centro de estudio ha ingresado y luego ver cómo se financia o al revés”, explica el Dr. Carlos Del Castillo Guardamino, presidente de la Red Carolina Perú, en entrevista con El Comercio.

Del Castillo destaca también que con el pasar de los años, la Fundación Carolina ha ido modificando la naturaleza de las becas. “Ya no es la típica beca que te plantea: “Yo soy economista y quiero una beca de Economía o yo soy periodista y quiere una beca sobre, no sé, medios. Lo que ahora busca la Fundación Carolina es ampliar la especificidad o la especialidad de las becas para alinearnos, alinear a los países de Latinoamérica con objetivos que ellos tienen como país. Lo que la Fundación ha establecido ahora es, en líneas generales, la colaboración con Iberoamérica tiene que ver con estos grandes objetivos. De desarrollo sostenible, han priorizado cuatro y de los cuatro dicen: Vamos a ver qué universidades tienen programas que estén alineados con esos objetivos que favorezcan el desarrollo de Latinoamérica. Ahí es donde la Fundación ha ido contactándose con diversas universidades y centros educativos en España y a partir de ahí es que se genera cada año una oferta distinta”.

Becarios de la Fundación Carolina comparten un momento juntos en España.

¿Cuántos programas existen actualmente?

Del Castillo, quien fue uno de los becarios de la Fundación Carolina en 2002, recuerda que cuando él postuló habían 15 programas y cada uno ofrecía algo de 10 becas.

“En la actualidad, hay alrededor de 100 programas que te ofrecen aproximadamente dos o tres beca. Lo que ha cambiado es que si bien hay un menor número de becas, lo que ha crecido es el número de programas, cada uno alineado a especialidades muy concretas”.

Sobre este tema, Del Castillo explica que muchos no comprenden la dinámica de postulación pues entran a la web con una idea muy cerrada de cara a su especialidad. Por ejemplo. “Soy contador y quiero algo relacionado con finanzas. Busco y no encuentro nada y opto por otra beca pensando que la Fundación no tiene lo que yo quiero cuando no es así. Los programas que ofrece Carolina buscan justamente personas que tengan cierto interés y cierta experiencia y darle un plus que lo haga diferenciar en el mercado laboral. Si yo soy un físico y tengo una maestría en Física o un doctorado en Física pues soy uno más de 10.000. En cambio, si eres físico y de repente la Fundación te da una beca en Sistemas Autónomos de Computación para Físicos y luego un doctorado, de repente, en inteligencia artificial, se hace una diferencial”, sostiene.

Según Del Castillo, esta es una de las razones por las que la cantidad de postulantes peruanos ha bajado en los últimos 8 años.

“Perú es el quinto país que más becas ha recibido, pero la mayoría de estas becas fueron otorgadas antes del 2015. La participación de nuevos becarios peruanos ha caído en comparación a la presencia de otros países en los últimos años, creemos que por desconocimiento de su existencia, pero sobre todo, por no prepararse para poder cumplir con los requisitos exigidos por la FC para la postulación”.

Desde que existen registros de solicitantes (2004), 66.829 peruanos y peruanas solicitaron un total de 191.853 becas Carolina. En la convocatoria 2019 se contabilizaron 3.924 solicitantes y 10.504 solicitudes. En 2020, y sobre todo en 2021, el número de solicitudes recibidas en todos los países ha quedado afectado por la situación sanitaria. Aun así, se recibieron 4.662 y 4.106 solicitudes, respectivamente, procedentes de Perú.

¿Cuáles son los requisitos para postular?

Las becas de la Fundación Carolina están dirigidas a nacionales de países de América Latina, miembros de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Tener el título de estudios de pregrado y tener, por lo menos, dos o tres años de experiencia de trabajo. Buen rendimiento académico y haber hecho labor social. Esto último es clave ya que en palabras de Del Castillo, ya que el dinero de las becas viene de personas o empresas que han transferido el dinero para este proyecto y la idea es es devolver ese favor haciéndole el bien a otros. Otro requisito importante es tener claro por qué quieres hacer la maestría o doctorado.

En ese sentido, el vocero explica que en Red Carolina Perú, puedes encontrar asesoramiento tanto sobre este tema. “El que quiera tener más información y y sepa cómo puede prepararse mejor puede acudir a la Red Carolina Perú, una organización sin fines de lucro, conformada por ex becarios peruanos de la FC.

¿Qué carreras están disponibles?

Las carreras disponibles tanto para maestría y doctorado son las siguientes:

Máster Universitario en Bioquímica, Biología Molecular y Biomedicina

Máster Universitario en Ingeniería Biomédica

Derecho indígena, perspectiva de género y derechos humanos en América Latina

Neurociencia y Neuroeducación. Cerebro, procesos cognitivos y emocionales, entre otras.

Puedes revisar la lista completa en este LINK.

¿Puedo quedarme a trabajar en España, una vez terminado el Postgrado?

No. Y este es un tema también clave en la entrevista de postulación. Según aclara Del Castillo, uno de los errores más comunes cometidos por los postulantes es el que cometen cuando explican las razones que los ha llevado a postular a la beca: decir “Me gustaría trabajar en España”.

Si esta es la respuesta, quedará descartado automáticamente pues la beca no es un trampolín para irse del país. Sin embargo, esto no es algo permanente. Después, luego de aplicarlo en el Perú, puedes hacerlo pero que no sea tu excusa para postular.

Cronograma de postulación

La Fundación Carolina abre su convocatoria de becas en la primera semana de enero de 2024 y el cierre es marzo del mismo año.

DATOS -Para mayor información, puedes entrar a este LINK. -Las carreras que más demanda tienen entre los peruanos son las MBA de Administración y Máster en estudios de Género. -Entre las universidades españolas disponibles para estudiar una maestría o doctorado están las TOP 10 de ese país: La Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Barcelona, la Universidad Autónoma de Madrid, entre otras. -Si quieres contactar con la Red Carolina Perú puedes escribir a este mail: redcarolinaperu@gmail.com