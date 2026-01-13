Actualmente, muchos jóvenes universitarios buscan una oportunidad laboral en el país que les ofrezca un buen ambiente de trabajo, la posibilidad de seguir una línea de carrera y, sobre todo, una remuneración adecuada que les permita salir adelante. Por ello, con el objetivo de brindar la oportunidad a los profesionales peruanos, el Ministerio de Educación (Minedu) anunció una buena noticia tras el inicio del 2026: una nueva convocatoria laboral para el puesto de auxiliares de educación. De esta manera, los interesados en formar parte del sector público deberán revisar detalladamente las bases del concurso y otros requerimientos hasta determinada fecha establecida por la entidad. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO POSTULAR A LA CONVOCATORIA DE TRABAJO DEL MINEDU?

A través de la Resolución Viceministerial n.° 158-2025-MINEDU, el Ministerio de Educación informó que abrió una nueva convocatoria de trabajo para el puesto de auxiliares de educación, correspondiente al periodo lectivo 2026. En esta oportunidad, existen dos modalidades de contratación: la primera por evaluación de currículum para quienes cumplan los requisitos y superen la evaluación de expedientes para integrar el cuadro de mérito. Tras ello, el comité de la UGEL o la DRE asignará las plazas según el orden de puntaje. En caso se genere una vacante de hasta 30 días, esta será cubierta con los postulantes vigentes de la lista.

Mientras que la segunda será por contratación excepcional, en la que intervienen los postulantes que cumplen con los requisitos establecidos y manifiestan interés en acceder a las plazas disponibles en instituciones educativas por convenio, así como aquellos que cuentan con la facultad de proponer. Así, los interesados en formar parte del Minedu deben saber que la fecha de inscripción será del 12 al 16 de enero de 2026, y el resultado final se conocerá recién el 4 de febrero. Para postular a una de las vacantes deben descargar la norma técnica (LINK) y completar los anexos, así como llenar la solicitud seleccionando la modalidad y el nivel educativo. Además de completar declaraciones juradas como corresponde con la documentación requerida y enviarlo a la mesa de partes de la UGEL elegida.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA POSTULAR A LA OFERTA LABORAL DEL MINEDU?

Según lo establecido por el Ministerio de Educación, los aspirantes peruanos a Auxiliares de Educación deberán cumplir una serie de requisitos obligatorios en este nuevo proceso: