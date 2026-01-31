Una reciente disposición de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) marca un hito en la emisión de grados y títulos en el Perú. Mediante una resolución oficial, el organismo ha decidido suprimir la distinción entre estudios presenciales, semipresenciales y virtuales en los diplomas, buscando garantizar la igualdad de condiciones para todos los egresados del sistema universitario.

Esta medida no solo modifica el formato físico de los documentos, sino que redefine la visibilidad de la trayectoria académica en las plataformas digitales de consulta pública. Con un plazo de adecuación ya en marcha, las casas de estudio deberán transformar sus procesos administrativos para alinearse a esta normativa que prioriza la validez legal del grado sobre el método de enseñanza utilizado.

¿EN QUÉ CONSISTE EL CAMBIO APLICADO POR LA SUNEDU EN LOS DIPLOMAS?

La entidad reguladora ha actualizado las directrices del Registro Nacional de Grados y Títulos a través de la Resolución Directoral N.° 00001-2026-SUNEDU-DS-DIRGRATU. El ajuste principal radica en modificar el Anexo 3 del reglamento vigente para que el reverso de los títulos universitarios ya no muestre el campo de “modalidad de estudios”.

Esta variación implica que:

El formato físico de los diplomas omitirá si la carrera se cursó de forma remota o física.

Los portales de verificación digital, como Sunedu en Línea, dejarán de mostrar esta información al público general.

Se estandarizan los documentos académicos de todas las instituciones de educación superior bajo un mismo criterio visual y de contenido.

¿QUÉ ARGUMENTOS RESPALDAN LA ELIMINACIÓN DE ESTA INFORMACIÓN?

La determinación se apoya estrictamente en lo que dicta la Ley Universitaria, la cual otorga el mismo valor jurídico a cualquier título profesional, sin importar si el aprendizaje fue presencial o a distancia. Al retirar este dato, la Sunedu busca que no existan diferenciaciones arbitrarias en los documentos oficiales que no estén contempladas en la normativa legal. En esencia, se intenta que la transparencia informativa no se convierta en una herramienta de distinción innecesaria entre los graduados.

¿CUÁL ES EL TIEMPO LÍMITE PARA QUE LAS UNIVERSIDADES SE ADAPTEN?

Las instituciones educativas cuentan con un periodo de 60 días laborables, contados desde la publicación oficial del cambio, para ajustar sus mecanismos internos. Durante este tiempo, los centros de estudios superiores están obligados a actualizar la forma en que emiten sus diplomas y cómo gestionan los registros ante la autoridad, según informa el diario La República.

¿QUÉ SUCEDERÁ CON LAS INSTITUCIONES QUE NO CUMPLAN LA NORMA?

Una vez que expire el tiempo de gracia otorgado por la Sunedu, la Unidad de Registro de Grados y Títulos se volverá estricta en la fiscalización. Aquellas solicitudes de inscripción que todavía incluyan la “modalidad de estudios” o que presenten formatos desfasados serán rechazadas u observadas. Al ser una norma de cumplimiento obligatorio, su aplicación garantiza que el registro nacional mantenga una base de datos coherente y actualizada según los nuevos estándares estipulados.

¿QUÉ ES LA SUNEDU Y QUÉ FUNCIONES CUMPLE?

Es el organismo técnico especializado, dependiente del Ministerio de Educación, encargado de asegurar que las universidades operen bajo estándares mínimos de excelencia. Su rol principal es regular, vigilar y autorizar el servicio educativo superior en el país.

Sus responsabilidades clave incluyen:

Licenciamiento: Otorgar o denegar los permisos de funcionamiento institucional.

Otorgar o denegar los permisos de funcionamiento institucional. Garantía de calidad: Supervisar que las universidades mantengan las condiciones básicas exigidas.

Supervisar que las universidades mantengan las condiciones básicas exigidas. Gestión de grados: Administrar el padrón oficial de todos los títulos nacionales.

Administrar el padrón oficial de todos los títulos nacionales. Fiscalización: Velar por el cumplimiento de la Ley Universitaria y el uso de recursos.

Velar por el cumplimiento de la Ley Universitaria y el uso de recursos. Difusión: Proveer datos oficiales del sistema universitario a través de la plataforma TUNI.PE.

