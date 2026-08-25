Cielo Remigio, estudiante de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL), se convirtió en la única finalista peruana del Kaira Looro Architecture Competition 2026, uno de los certámenes de arquitectura humanitaria más importantes del mundo. La propuesta peruana logró ubicarse en el podio global entre cerca de 1,000 proyectos presentados por delegaciones de 125 países.

El concurso, organizado por la Fundación Balouo Salo, destina el 100% de lo recaudado a construir proyectos de salud, educación y acceso a agua potable en África Subsahariana, una región donde más de 500 millones de personas carecen de infraestructura básica.

El proyecto fue desarrollado en las aulas de UCAL como parte del curso Taller de Arquitectura y Diseño 5, bajo la asesoría del arquitecto y docente Jean Carlo Santolalla. La propuesta destacó ante el jurado internacional por su equilibrio espacial, respeto por el entorno y viabilidad técnica para responder a las necesidades reales del territorio.

“La arquitectura debe entenderse como una herramienta directa para resolver problemas reales y proteger la dignidad humana. Desarrollar este proyecto junto al profesor Santolalla me permitió aplicar un enfoque práctico: demostrar que desde el Perú se pueden diseñar soluciones de alto impacto para comunidades vulnerables en cualquier parte del mundo”, señaló Cielo Remigio.

El trabajo de la estudiante peruana fue evaluado por un jurado compuesto por grandes figuras de la arquitectura contemporánea, encabezado por el japonés Kengo Kuma (diseñador del Estadio Olímpico de Tokio 2020) y el británico Sir David Adjaye (arquitecto del Museo Nacional de Historia Afroamericana del Smithsonian en Washington D. C.), junto a profesionales de enorme trayectoria internacional como Benedetta Tagliabue, Manuel Aires Mateus y Giancarlo Mazzanti.

Reflexiones para la coyuntura e infraestructura del Perú

Sobre este resultado, José Ignacio Pacheco, decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de UCAL, destacó que el reconocimiento abre una conversación necesaria sobre la realidad nacional, justo cuando los recientes resultados del Ranking Mundial de Competitividad (IMD/Centrum PUCP) ubican al Perú en su nivel más bajo en dos décadas (puesto 60 de 70), impulsado por brechas críticas en infraestructura e integración urbana.

“El diseño de equipamiento urbano es una disciplina estratégica que contribuye al desarrollo urbano regional tan necesario en el Perú. Que una estudiante peruana destaque a nivel internacional demuestra que en el país hay rigor y talento técnico; el reto está en aplicar esa misma visión en nuestra propia realidad”, indicó.

Junto al reconocimiento de Cielo Remigio, UCAL resaltó el trabajo de las estudiantes Adriana Gavilán, Micaela Ayala y Lucero Celis, quienes también representaron a la universidad en esta convocatoria internacional, consolidando la presencia de jóvenes profesionales peruanos en proyectos de impacto social.

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