Alumna de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL) demostró su talento y capacidad en el Kaira Looro 2026 entre cerca de 1,000 propuestas de 125 países.
Alumna de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL) demostró su talento y capacidad en el Kaira Looro 2026 entre cerca de 1,000 propuestas de 125 países.
Por Redacción EC

Cielo Remigio, estudiante de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL), se convirtió en la única finalista peruana del Kaira Looro Architecture Competition 2026, uno de los certámenes de arquitectura humanitaria más importantes del mundo. La propuesta peruana logró ubicarse en el podio global entre cerca de 1,000 proyectos presentados por delegaciones de 125 países.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: