La propuesta de disciplina escolar clasifica las faltas en leves, graves y muy graves, y contempla medidas diferenciadas según la conducta y las circunstancias del estudiante. (Fuente: Difusión)
La propuesta de disciplina escolar clasifica las faltas en leves, graves y muy graves, y contempla medidas diferenciadas según la conducta y las circunstancias del estudiante. (Fuente: Difusión)
/ HUGO PEREZ
Por Redacción EC

La disciplina escolar en el Perú podría experimentar cambios importantes con los nuevos lineamientos impulsados por el Ministerio de Educación (Minedu). La iniciativa, presentada el 12 de octubre de 2026, establece una clasificación de las conductas que afectan la convivencia en los colegios y define medidas correctivas y sancionadoras según la gravedad de cada falta. La propuesta busca fortalecer el respeto entre estudiantes, docentes y directivos, así como establecer procedimientos para responder ante situaciones que comprometan la seguridad de la comunidad educativa. Sin embargo, se trata de un proyecto normativo publicado para recibir aportes, no de una norma definitiva ya aprobada.