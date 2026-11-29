La calidad de la educación superior es un aspecto que jóvenes y familias consideran al elegir una universidad que les brinde oportunidades profesionales. Por ello, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) presentó los resultados de su ranking, donde comparó el desempeño de 87 universidades licenciadas durante el periodo 2023-2024. La evaluación tomó en cuenta factores como la producción científica, la preparación docente, la continuidad estudiantil y las condiciones institucionales. Los resultados muestran diferencias entre las instituciones públicas y privadas, además de revelar cuáles consiguieron las calificaciones más altas. Conoce qué universidades públicas destacaron en esta clasificación y cuáles completan los primeros diez lugares del listado nacional.

¿CUÁLES SON LAS 10 MEJORES UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL PERÚ?

La Universidad Nacional Agraria La Molina encabeza la clasificación de instituciones públicas con 100 puntos. Le sigue la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que consiguió 93,76 puntos, mientras que el tercer puesto corresponde a la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, con 81,84 puntos.

Estas son las diez universidades que ocuparon los primeros lugares:

Universidad Nacional Agraria La Molina: 100,00 puntos. Universidad Nacional Mayor de San Marcos: 93,76 puntos. Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas: 81,84 puntos. Universidad Nacional José María Arguedas: 74,51 puntos. Universidad Nacional de la Amazonía Peruana: 71,91 puntos. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa: 71,29 puntos. Universidad Nacional de Ingeniería: 69,05 puntos. Universidad Nacional Autónoma de Huanta: 68,83 puntos. Universidad Nacional de Moquegua: 68,27 puntos. Universidad Nacional de Frontera: 64,78 puntos.

¿CUÁNTAS UNIVERSIDADES PARTICIPARON EN LA EVALUACIÓN?

El V Informe Bienal de la Sunedu recoge los resultados de 87 universidades licenciadas del Perú. De ellas, 42 pertenecen al sector público y 45 son instituciones privadas. La clasificación permite comparar su rendimiento mediante indicadores relacionados con la investigación, la formación académica y las condiciones institucionales, según informa RPP.

¿QUÉ CRITERIOS SE CONSIDERARON PARA ELABORAR EL RANKING?

Como se mencionó en líneas anteriores, la metodología estableció tres componentes con diferentes porcentajes de participación:

Investigación (51,43%): evaluó las publicaciones científicas, sus citaciones, los artículos en revistas Q1 y Q2 y los docentes registrados en Renacyt.

evaluó las publicaciones científicas, sus citaciones, los artículos en revistas Q1 y Q2 y los docentes registrados en Renacyt. Formativo (38,57%): consideró los profesores con doctorado, la cantidad de alumnos por docente y la continuidad de los estudiantes de pregrado.

consideró los profesores con doctorado, la cantidad de alumnos por docente y la continuidad de los estudiantes de pregrado. Capacidad Institucional (10%): midió los docentes a tiempo completo o dedicación exclusiva y los plazos para obtener el bachillerato y el título profesional.

También se incluyeron cinco bonificadores que otorgan puntaje extra:

Programas acreditados por Sineace: hasta 10%.

Patentes vigentes en Indecopi: hasta 10%.

Investigaciones citadas en patentes o políticas públicas: hasta 10%.

Buenas prácticas ambientales reportadas al Minam: hasta 10%.

Acreditación institucional vigente: hasta 3%.

¿CUÁLES SON LAS 10 MEJORES UNIVERSIDADES PRIVADAS?

La Universidad Peruana Cayetano Heredia lidera esta categoría con 100 puntos. Estos son los otros centros de estudios que integran los diez primeros puestos:

Universidad Peruana Cayetano Heredia (100,00) Universidad de San Martín de Porres (77,86) Pontificia Universidad Católica del Perú (77,76) Universidad de Ingeniería y Tecnología (63,10) Universidad Científica del Sur (56,92) Universidad San Ignacio de Loyola (53,57) Universidad César Vallejo (50,84) Universidad del Pacífico (48,94) Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (46,22) Universidad Católica de Santa María (43,72)

VIDEO RECOMENDADO: