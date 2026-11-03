Con el objetivo de que los maestros de Educación Básica Regular puedan formar parte de la Carrera Pública Magisterial (CPM) y, a la vez, mejorar sus condiciones laborales, el Ministerio de Educación anunció una nueva edición del Examen Nacional para el Ascenso Docente 2026 en noviembre. Este proceso es muy importante para los educadores del país, ya que contribuirá de la mejor manera a su desarrollo profesional. En ese sentido, el Minedu dio a conocer la fecha oficial de la evaluación, cuya aprobación permitirá a cerca de 162 000 profesores postulantes acceder a una escala remunerativa superior. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNDO SERÁ LA PRUEBA NACIONAL PARA EL ASCENSO DOCENTE 2026?

A través de sus plataformas oficiales, el Ministerio de Educación anunció que el Examen Nacional de Ascenso Docente 2026 se realizará este domingo 8 de noviembre y contará con la participación de cerca de 162 000 profesores, quienes buscarán ascender en la Carrera Pública Magisterial (CPM). Asimismo, el Minedu recomendó a los postulantes inscritos acudir a su respectivo local de evaluación entre las 7:00 a. m. y las 8:00 a. m., portando su documento de identidad. Según la agenda oficial, los educadores que obtengan una plaza asumirán su nueva escala magisterial a partir del 1 de marzo de 2027. Por consiguiente, te presentamos el cronograma oficial de las dos fases de este concurso:

Etapa Nacional

19 de noviembre : Publicación de resultados preliminares.

: Publicación de resultados preliminares. Del 20 al 26 de noviembre : Presentación de reclamos por parte del postulante sobre el puntaje obtenido en la Prueba Nacional, a través del aplicativo dispuesto por la DIED en el portal institucional del Minedu.

: Presentación de reclamos por parte del postulante sobre el puntaje obtenido en la Prueba Nacional, a través del aplicativo dispuesto por la DIED en el portal institucional del Minedu. Del 20 de noviembre al 3 de diciembre : Resolución de los reclamos sobre el puntaje obtenido en la Prueba Nacional presentados a través del aplicativo dispuesto por la DIED en el portal institucional del Minedu.

: Resolución de los reclamos sobre el puntaje obtenido en la Prueba Nacional presentados a través del aplicativo dispuesto por la DIED en el portal institucional del Minedu. Del 23 de noviembre al 1 de diciembre : De manera excepcional, los postulantes podrán modificar la DRE o UGEL donde tienen registrado su legajo a través de la plataforma habilitada por el Minedu.

: De manera excepcional, los postulantes podrán modificar la DRE o UGEL donde tienen registrado su legajo a través de la plataforma habilitada por el Minedu. 4 de diciembre: Publicación de la relación de postulantes con sus resultados finales de la Prueba Nacional.

Etapa Descentralizada

Del 9 al 30 de noviembre : Actualización del legajo personal ante la DRE o UGEL a cargo del postulante.

: Actualización del legajo personal ante la DRE o UGEL a cargo del postulante. Del 16 de noviembre al 21 de enero de 2027 : Verificación del cumplimiento de requisitos, causales de retiro, del derecho a recibir la bonificación por discapacidad, valoración de la Trayectoria Profesional, y registro de resultados de la Etapa Descentralizada en el aplicativo dispuesto por la DIED en el portal institucional del Minedu, a cargo del Comité de Evaluación.

: Verificación del cumplimiento de requisitos, causales de retiro, del derecho a recibir la bonificación por discapacidad, valoración de la Trayectoria Profesional, y registro de resultados de la Etapa Descentralizada en el aplicativo dispuesto por la DIED en el portal institucional del Minedu, a cargo del Comité de Evaluación. 26 de enero de 2027 : Publicación de resultados preliminares.

: Publicación de resultados preliminares. Del 27 de enero al 4 de febrero de 2027 : Presentación de reclamos por parte del postulante.

: Presentación de reclamos por parte del postulante. Del 27 de enero al 8 de febrero de 2027 : El Comité de Evaluación resolverá las apelaciones, realizará los ajustes correspondientes en las calificaciones y publicará los resultados definitivos a través del sistema del Minedu.

: El Comité de Evaluación resolverá las apelaciones, realizará los ajustes correspondientes en las calificaciones y publicará los resultados definitivos a través del sistema del Minedu. 12 de febrero de 2027: Publicación de resultados finales de la Etapa Descentralizada.

Publicación de vacantes de ascenso, publicación de ganadores y emisión de resoluciones

15 de febrero del 2027 : Publicación de vacantes de ascenso puestas en concurso.

: Publicación de vacantes de ascenso puestas en concurso. 17 de febrero del 2027 : Publicación de ganadores de la asignación regular de vacantes de ascenso.

: Publicación de ganadores de la asignación regular de vacantes de ascenso. 18 de febrero del 2027 : Publicación de ganadores de la asignación excepcional de vacantes de ascenso.

: Publicación de ganadores de la asignación excepcional de vacantes de ascenso. 23 al 26 de febrero del 2027 : Emisión de resoluciones de ascenso.

: Emisión de resoluciones de ascenso. 1 de marzo del 2027: Inicio de la vigencia del ascenso.

¿QUÉ CURSOS SE DICTARÁN EN LOS COLEGIOS DEL PERÚ?

En el marco de la presentación del Plan Nacional de Educación 2026-2031, el ministro de Educación, José Antonio Chang, señaló que la revisión de la currícula escolar busca reducir la cantidad de contenidos y priorizar las competencias esenciales para los estudiantes del país. Es decir, ahora se priorizará el pensamiento crítico, la comprensión lectora, el razonamiento matemático y la formación técnica.

Eso no es todo, el titular del Minedu indicó que solicitarán que se incluyan temas de educación cívica, valores, inglés y hasta educación financiera para fortalecer la preparación de los alumnos en los colegios. Sin embargo, no precisó si esta medida se incluirá en algún grado, cuáles serán los contenidos, cómo se realizará la capacitación docente ni cuál será la fecha de implementación.