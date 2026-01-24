En la actualidad, miles de jóvenes en todo el país están por culminar la etapa universitaria, por lo que se encuentran en el proceso de buscar prácticas profesionales o alguna oferta laboral para el desarrollo de su futuro. De hecho, muchos de ellos se proyectan obteniendo buenos ingresos al finalizar sus estudios, lo que se convierte en uno de sus principales objetivos de vida. Por ello, en esta oportunidad, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) informó que una importante casa de estudio ofrece a través del programa Becas Impulso Internacional una serie de becas parciales para profesionales peruanos que deseen realizar su maestría en España. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO POSTULAR A LAS BECAS PARA MAESTRÍAS EN ESPAÑA?

A través de sus plataformas oficiales, el Ministerio de Educación, mediante el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), comunicó que la escuela de negocios ENAE, vinculada a la Universidad de Murcia y a la Universidad Politécnica de Cartagena, en España, puso a disposición de los profesionales peruanos las Becas Impulso Internacional, que otorgan 40 becas parciales de estudio para cuatro programas de maestrías internacionales orientadas en los rubros de negocios y gestión con una duración de 10 meses: Máster en Dirección de Agronegocios, Máster en Gestión de Riesgos en las Organizaciones, Máster en Comercio Internacional y Máster en Logística y Dirección de Operaciones.

Asimismo, este importante programa está dirigido exclusivamente para posgraduados y profesionales peruanos que estén interesados en realizar un máster en Europa. Entre los principales beneficios de la Beca Impulso Internacional destaca la exoneración del 50 % del costo total del máster, aplicable a los planes de estudios presenciales, semipresenciales y virtuales. Eso no es todo, también obtendrán una variedad de materiales de estudios que ayudarán a su formación, así como orientación para los trámites de visados de estudio y bono de transporte. Por último, se brindará estadía solo durante la fase presencial en España (3 semanas), seguro médico y más. Es importante mencionar que los interesados en postular a la beca podrán hacerlo hasta el próximo 7 de junio de 2026.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA ACCEDER A LA BECA IMPULSO INTERNACIONAL?

Para acceder a la Beca Impulso Internacional, los interesados deben cumplir con una serie de requisitos contemplados en la convocatoria, conforme indica en la plataforma del Pronabec: