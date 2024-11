Las carreras evolucionan y la enseñanza termina evidenciando mejoras cuando se trata de llevar a cabo especialidades como la de medicina que puedes estudiar en la mejor universidad de Sudamérica según coinciden prestigiosos rankings internacionales. A nivel global, hoy una emblemática casa de estudios situada en América del Sur, llama la atención, y desde hace varios años, debido a su reputación académica, entre otras consideraciones que no hacen más que realzarla entre las más importantes del mundo. A propósito del tema, te contamos cuál es, porqué lidera clasificaciones, entre otros detalles vinculados a la educación superior ofrecida.

QUÉ UNIVERSIDAD SUDAMERICANA ES LA MEJOR PARA ESTUDIAR MEDICINA SEGÚN RANKINGS INTERNACIONALES

A nivel mundial, el prestigio ganado por las universidades se basa en enseñanza de calidad, nivel académico de profesores, cantidad de egresados, titulados, entre otros datos relevantes por los cuales reconocida institución de educación superior ubicada en Sudamérica, figura como la mejor para cursar la carrera de Medicina.

De acuerdo a la información revelada por Scimago, por ejemplo, así como también el QS Rankings, hoy Brasil acoge a las casas de estudios más destacadas de incluso América Latina, siendo aquella que tiene como visión “fortalecerse como una universidad de clase mundial”, la misma que desde hace varios años lidera dichos rankings internacionales, y es altamente recomendada si tienes el interés de graduarte con honores en esa especialidad.

Habiendo llegado a las 9 décadas al servicio de la educación en Sudamérica, la Universidad de Sao Paulo (USP) continúa liderando clasificaciones, y erigiéndose como la mejor para estudiar medicina según The Higher Education (THE) también, gracias a la “búsqueda de la excelencia en la enseñanza y la investigación y por su contribución a los avances de la ciencia y la tecnología”.

Por ejemplo, el QS Rankings que lo coloca en puesto 92 a nivel mundial, revela que se trata de una institución pública que no cobra tasas de matrícula, y posee hasta 8 campus distribuidos en ciudades como Bauru, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, entre otros, siendo la internacionalización una de sus principales características.

DATOS Y ASPECTOS MÁS DESTACADOS DE LA UNIVERSIDAD DE SAO PAULO QUE FIGURA COMO LA MEJOR PARA ESTUDIAR MEDICINA EN SUDAMÉRICA

USP figura compuesta por 42 escuelas, 6 institutos especializados, 4 hospitales, 4 museos, 67 bibliotecas y un número considerable de laboratorios bien equipados.

La USP fundada en 1934 surgió de la colaboración de escuelas existentes como la Faculdade de Direito do Largo de São Francisco (Derecho), la Escuela Politécnica (Ingeniería) y la Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Agricultura).

La estructura e infraestructura de la Universidad de Sao Paulo atiende a aproximadamente 59 mil estudiantes de pregrado y 30,000 de posgrado.

“La Oficina de Cooperación Internacional de la USP maneja las iniciativas de la Universidad en materia de internacionalización, incluidos los programas de intercambio de pregrado y posgrado”, refiere el QS Rankings 2024.

¿CUÁL ES LA UNIVERSIDAD PERUANA ESPECIALIZADA EN MEDICINA QUE FIGURA COMO LA NÚMERO 1 EN 2024 SEGÚN CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL Y POR SÉTIMO AÑO CONSECUTIVO?

En Perú, anualmente las más prestigiosas instituciones de educación superior suelen abrir convocatorias para la correspondiente inscripción a sus respectivos exámenes de admisión, y la UNI y UNMSM no son la excepción en la búsqueda por captar a jóvenes talentosos, sin embargo para el THE en su vigésima primera edición del World University Rankings, la mejor universidad del país hacia el 2025 no es ninguna de las mencionadas, y ocupa el primer lugar por sétimo año consecutivo.

De acuerdo a la clasificación publicada de manera oficial, la Cayetano Heredia cuyo campus central está ubicado en el distrito de San Martín de Porres, figura situada en el rango mundial de 1001-1200 entre más de “2,000 instituciones de 115 países y territorios”.

Tal y como lo expone la plataforma del THE, y replica la propia institución de educación superior peruana que por sétimo año consecutivo logra tamaño reconocimiento a nivel internacional, para este vigésimo primer World University Rankings se volvió a considerar la evaluación de 18 indicadores de desempeño que contemplan puntualmente 5 áreas elementales, pudiendo llevarlo a cabo gracias a la nueva metodología denominada como WUR 3.0.

Cabe resaltar, que no es la primera vez que la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) supera a la UNI y UNMSM dentro del World University Rankings ya que desde el 2017 viene siendo considerada como la mejor casa de estudio del país, mientras a nivel local, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) lo sitúa también liderando el denominado Ranking Excelencia.

EL LIDERAZGO DE LA UPCH EN PERÚ Y OTROS RANKINGS DONDE FIGURA DESTACADA COMO LA MEJOR UNIVERSIDAD

1- El Quacquarelli Symonds (QS) publica el World University Rankings by Subject 2024 (10 de abril), y clasifica a la UPCH en el rango 451-500 del Subject de Life Sciences & Medicine de un total de 551 instituciones internacionales.

2- Global 2000 List edición 2024 del Center for World University Rankings (CWUR) publicado el lunes 13 de mayo, posiciona a la UPCH en el Top 7.1% a nivel mundial y en el 1° lugar a nivel nacional por sexto año consecutivo.

3- QS World University Rankings 2025, publicado el 4 de junio, posiciona a la UPCH en el Top 3 de las mejores instituciones de educación superior del Perú y líder en el indicador ‘Faculty Student Ratio’.

Fuente: UPCH