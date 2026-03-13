Inicia un nuevo periodo de postulaciones para rendir exigente prueba académica, y buscar ingresar a la ‘Decana de América’. Hoy la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) al respecto, precisamente viene llamando la atención, y luego de haber comenzado proceso de Admisión 2026-II aún más, luego de reportarse que tras primeras fechas llevadas a cabo, los resultados evidencian el ingreso de todos los postulantes a dos carreras muy particulares. La información dada a conocer mediante lista publicada de manera oficial, ahora sorprende debido a alcance de vacantes que la prestigiosa casa de estudios terminó poniendo a disposición para la cantidad de especialidades mencionadas, y durante el primer fin de semana de marzo 2026.

ESTAS SON LAS 2 CARRERAS DE LA UNMSM A LAS CUALES TODOS SUS POSTULANTES ALCANZARON VACANTE TRAS RENDIR EXAMEN EN 2026

Bajo estrictas medidas de seguridad, la UNMSM a través de la Oficina Central de Admisión (OCA), dio por iniciado un nuevo proceso a partir del cual casi 30 mil postulantes buscan alcanzar vacante, y alguna de las 5 mil 804 distribuidas en 81 escuelas profesionales.

Precisamente, y tras llevarse a cabo las dos primeras jornadas de exámenes, la noticia trasciende ahora entorno a las carreras de Auditoría Empresarial y del Sector Público y Presupuesto y Finanzas Públicas que se dictan en la sede de San Juan de Lurigancho, y a las cuales el 100% de jóvenes inscritos, terminó cumpliendo el sueño de pertenecer a la ‘Decana de América’ como ‘cachimbo’.

Con relación a los resultados del proceso de Admisión 2026-II que habilita la OCA, y puedes revisar accediendo a este link, resulta importante destacar que por cada especialidad se ofrecieron entre 12 y 17 vacantes, respectivamente, y se registraron puntajes ascendentes a los 882.5, y también 914.625.

LAS ÁREAS QUE SAN MARCOS EVALÚA DURANTE DESARROLLO DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2026-II

Sábado 7 de marzo

- Área D, Ciencias Económicas y de la Gestión

- Área E, Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales

Domingo 8 de marzo

- Área B, Ciencias Básicas

- Área C, Ingenierías

- Examen especial: Todas las áreas académicas

Sábado 14 de marzo

- Área A, Ciencias de la Salud (Excepto Escuela Profesional de Medicina Humana)

Domingo 15 de marzo

- Escuela Profesional de Medicina Humana

ESTA ES UNA DE LAS NUEVAS CARRERAS QUE LANZA LA UNMSM E INCORPORA A OFERTA ACADÉMICA DESDE PROCESO DE ADMISIÓN 2026-II

A nivel nacional, la UNMSM se erige como una de las instituciones más destacadas, y esto gracias a enseñanza, pero también el listado de carreras ofrecidas que ahora busca fortalecerse con nueva incorporación.

Hoy vamos a referirnos a la Licenciatura en Geofísica como la especialidad que consolida oferta académica de la ‘Decana de América’, e impulsada por la Facultad de Ciencias Físicas, plantea “formar profesionales capaces de aportar a la gestión del riesgo de desastres, la mitigación del cambio climático y el desarrollo sostenible del país”.

De acuerdo a la información compartida oficialmente, a partir del proceso que implica la realización del examen de admisión 2026-II, dicha carrera cuenta con 90 vacantes habilitadas, y desde entonces las siguientes 3 áreas formativas figuran claramente definidas dentro del plan de estudios sanmarquino:

Ciencias de la Tierra

Ciencias del océano

Ciencias de la atmósfera

Las clases de Geofísica se llevarán a cabo en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Físicas, y según lo refiere César Jiménez como doctor en Física y vicedecano académico de Pregrado de la UNMSM, el alumnado podrá beneficiarse gracias a convenios vigentes con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), y para la “realización de prácticas preprofesionales y uso de laboratorios especializados”, mientras también se proyecta firmar acuerdos con “IMARPE, la Dirección de Hidrografía y Navegación y el Senamhi”.