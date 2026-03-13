Por Redacción EC

Inicia un nuevo periodo de postulaciones para rendir exigente prueba académica, y buscar ingresar a la ‘Decana de América’. Hoy la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) al respecto, precisamente viene llamando la atención, y luego de haber comenzado proceso de Admisión 2026-II aún más, luego de reportarse que tras primeras fechas llevadas a cabo, los resultados evidencian el ingreso de todos los postulantes a dos carreras muy particulares. La información dada a conocer mediante lista publicada de manera oficial, ahora sorprende debido a alcance de vacantes que la prestigiosa casa de estudios terminó poniendo a disposición para la cantidad de especialidades mencionadas, y durante el primer fin de semana de marzo 2026.

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