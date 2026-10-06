El interés de los estudiantes peruanos por continuar su formación académica en Australia sigue creciendo. Según cifras de Austrade (Comisión Australiana de Comercio e Inversión), más de 2,600 peruanos viajaron a Australia para realizar estudios superiores y formación académica durante 2025, reflejando el creciente interés por la oferta educativa del país.

En este contexto, University of Newcastle, institución australiana con una sólida proyección internacional y ubicada en la ciudad costera de Newcastle, cuenta con una serie de becas y beneficios económicos dirigidos a estudiantes internacionales, que pueden alcanzar hasta el 30% de descuento en la matrícula.

“Australia ofrece a los estudiantes internacionales una educación de alta calidad, pero también la oportunidad de desarrollar una experiencia académica y profesional en un entorno verdaderamente global. En University of Newcastle buscamos que más estudiantes puedan acceder a estas oportunidades y construir una trayectoria internacional”, señala Francesco Paolucci, Profesor y Vicedecano Asociado de Asuntos Internacionales de University of Newcastle.

Becas para estudiar en Australia

Entre los principales beneficios disponibles para estudiantes internacionales destacan:

Excelencia Internacional Scholarship: otorga automáticamente, sin necesidad de una postulación adicional, un 25% de descuento en la matrícula durante toda la duración del programa. Además, incluye 12 semanas de alojamiento gratuito en el campus y 60 horas de clases de inglés sin costo, y está disponible para diversos programas de pregrado y posgrado. Vice-Chancellor’s International Academic Merit Scholarship: ofrece un 30% de descuento en la matrícula anual a estudiantes internacionales que demuestren un destacado desempeño académico. Global Access Grant: consiste en una subvención de AUD 1,500, que puede utilizarse para cubrir gastos relacionados con alojamiento, matrícula, seguro médico o viaje. Este beneficio puede combinarse con otras becas disponibles. Final Reduction Term: aplicable a aquellos estudiantes que se inscriban para primer semestre de 2027. Consiste en un descuento de AUD 5,750 aplicable en el último trimestre en programas de posgrado de dos años.

Las postulaciones para estos beneficios correspondientes al ciclo 2027 abrieron el 1 de septiembre de 2026.

Estudiar y adquirir experiencia laboral

Además del respaldo económico, Australia ofrece a los estudiantes internacionales la posibilidad de combinar sus estudios con experiencia laboral. Durante el periodo académico, los estudiantes pueden trabajar hasta 48 horas por quincena, mientras que durante las vacaciones pueden trabajar sin límite de horas, bajo la visa subclase 500 de estudiante internacional.

Asimismo, quienes culminan determinados programas de dos años o más pueden acceder a opciones de permanencia temporal por hasta 3 años para trabajar después de sus estudios. Al estar ubicada en una ciudad regional, Newcastle también ofrece beneficios migratorios adicionales contemplados por las autoridades australianas, dependiendo del programa y de las condiciones vigentes.

University of Newcastle se acerca a estudiantes peruanos

Como parte de su estrategia de acercamiento al mercado peruano, University of Newcastle participará durante septiembre y octubre en diferentes ferias educativas, donde los estudiantes podrán conocer de primera mano sus programas académicos, requisitos de admisión y opciones de financiamiento.

Entre las próximas actividades gratuitas se encuentran las ferias de Blue Studies International:

Lima: 5 de octubre de 2026.

Arequipa: 7 de octubre de 2026.

Se requiere inscripción previa: https://linktr.ee/MabelLaitonAustralia

Durante estos encuentros, los interesados podrán recibir orientación sobre las alternativas para estudiar en Australia y conocer las oportunidades disponibles para el próximo año académico.