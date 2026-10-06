Diversas instituciones educativas australianas cuentan con programas de apoyo dirigidos a estudiantes internacionales que desean estudiar en el país. (Fuente: University of Newcastle)
Diversas instituciones educativas australianas cuentan con programas de apoyo dirigidos a estudiantes internacionales que desean estudiar en el país. (Fuente: University of Newcastle)
Por Redacción EC

El interés de los estudiantes peruanos por continuar su formación académica en Australia sigue creciendo. Según cifras de Austrade (Comisión Australiana de Comercio e Inversión), más de 2,600 peruanos viajaron a Australia para realizar estudios superiores y formación académica durante 2025, reflejando el creciente interés por la oferta educativa del país.