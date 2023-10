En su tercera edición consecutiva, Beca Cometa, la subvención económica del Programa Educando Perú del Grupo Intercorp viene convocando a estudiantes de los tres últimos grados de secundaria a postular por una de sus 20 becas, las cuales les permitirá estudiar una carrera universitaria totalmente gratis en la NYU (New York University), The University of Chicago, Brown University, Harvard, Princeton, University of California, entre otros prestigiosos centros de estudios de Estados Unidos.

Ideada en 2019, la Beca Cometa hizo su primera convocatoria en 2021 de manera virtual y hasta el momento ha recibido a más de 4000 postulantes a nivel nacional. Este año, esperan recibir alrededor de 15 mil jóvenes a través del “Cometa Fest”, un festival educativo y gratuito llevado a cabo en el Museo Metropolitano de Lima del 26 al 29 de octubre.

Parte de lo que fue el Cometa Fest el fin de semana pasado. Foto: Gabriela Delgado.

En este encuentro, al que fueron invitados colegios aliados y público en general, se brindó asesoramiento sobre la Beca Cometa así como información detallada acerca de carreras en general en universidades nacionales, orientación vocacional y dinámicas estudiantiles.

Parte de lo que fue el Cometa Fest el fin de semana pasado. Foto: Gabriela Delgado.

Sobre la Beca Cometa

La Beca Cometa te permite estudiar totalmente gratis cualquiera de las carrera de PREGRADO que ofrecen las universidades del programa como Harvard, Berkeley, NYU, Arizona State University, Princeton, entre otras... Puedes chequear la lista completa en este LINK. Anualmente se entregan hasta 20 becas.

¿Qué incluye la Beca Cometa?

Matrícula. Tuition (Derechos de estudio) anual de la universidad

Pensión. Mensualidad para gastos de vida, como libros, materiales y transporte

Computadora. Que cumpla con los requerimientos del programa de estudios

Seguro médico. En caso de que no esté incluido en la matrícula

Trámite de Visa F1. Costos y guía para tramitarla en la embaja de EE.UU.

Ticket aéreo anual. Para ir a la universidad y volver a Perú a visitar a tu familia

Peer mentoring. Con alumnos que ya estudian en las universidades del programa

Habitación y alimentación. Ofrecida por la universidad de estudios

Apoyo emocional. Seguimiento con especialistas para cuidar tu salud mental

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la Beca Cometa?

Para acceder a este beneficio deberás aprobar antes el Cometa Camp.

Contar con una carta de admisión de alguna de las universidades del programa

Pasar la evaluación del Comité Beca Cometa

¿Qué es el Cometa Camp?

Cometa Camp es la etapa de preparación y postulación a las universidades del programa. Busca pulir el perfil de los estudiantes y darles herramientas para postular con éxito. El camp es totalmente gratuito y es un requisito para obtener Beca Cometa.

¿Qué incluye el Cometa Camp?

En el camp recibes guía y preparación integral para ayudarte a postular con éxito a las universidades del programa, así como también recibes acompañamiento en el proceso de postulación. Entre los beneficios se incluyen:

Orientación para elegir programas / universidades

Sesiones con expertos en College Admission

Gastos de postulación a hasta 4 universidades

Guía para solicitar cartas de recomendación

Preparación y exámenes internacionales

Orientación para elaborar ensayos

Formar parte de la comunidad Cometa

Acompañamiento psicológico

Parte de lo que fue el Cometa Fest el fin de semana pasado. Foto: Difusión.

¿Cuáles son los requisitos para postular al Cometa Camp?

En Cometa Camp se abren hasta 60 vacantes para campers. Para postular al camp, debes cumplir con lo siguiente:

Tener nacionalidad y residencia peruana

y residencia Contar con un nivel de inglés avanzado y fluido

Haber nacido en el año 2006 o en adelante

Tener un promedio anual mayor o igual a 16.00 en los últimos dos (2) años completados de secundaria

en los últimos dos (2) años completados de secundaria Para el 2024, estar en 4to año, 5to año de secundaria o llevando bachillerato . No se aceptarán univesitarios.

de secundaria o llevando . No se aceptarán univesitarios. Demostrar que su Grupo Familiar tiene ingresos mensuales que no superan los S/ 8,000.00.

Parte de lo que fue el Cometa Fest el fin de semana pasado. Foto: Gabriela Delgado.

Fases de selección del Cometa Camp

Para ingresar al camp tienes que pasar estas 5 fases eliminatorias:

1. Registro y declaración de requisitos y perfil

Tendrás que completar un formulario con tus datos personales, de contacto y con información sobre tu experiencia académica y extracurricular.

2. Evaluación socioeconómica

Tendrás que compartirnos ciertos datos de los miembros de tu familia/hogar para validar si efectivamente encajas con el perfil que estamos buscando apoyar.*

3. Validación de inglés

Tendrás que demostrar a través de una evaluación en línea que cuentas con un nivel avanzado alto de inglés, tanto para hablar, escribir, leer y escuchar.

4. Revisión de notas y documentos

Revisaremos en los documentos presentados hasta la fase 3, tu orden de mérito y tus promedios de notas de los 2 últimos años completados de colegio .

5. Evaluación de perfil y competencias

Tendrás que elaborar un video o ensayo bajo nuestras indicaciones, pasar una entrevista y rendir una evaluación psicológica para que podamos conocerte mejor.

Parte de lo que fue el Cometa Fest el fin de semana pasado. Foto: Gabriela Delgado.

Cronograma de postulación 2024

Apertura de convocatoria para Cometa Camp: marzo-abril 2024

Resultados: Agosto 2024

Inicio Cometa Camp: Septiembre 2024

Preparación para postulaciones: Enero - Octubre 2025

Postulaciones: octubre 2025 - Diciembre 2025

Resultados de admisión: 1° ronda - Diciembre

Resultados de admisión: 2° ronda Enero - Abril

“Asesoramiento integral”

“Todos los que se sientan capaces de poder postular y competir internacionalmente pueden venir a Beca Cometa. Nosotros entregamos 20 becas que son 100% integral con la que, además de cubrir la pensión, vivienda, libros, viaje, etc, damos un soporte emocional durante la postulación y durante su estadía en la universidad”, nos explica Jorge Yzusqui, cofundador y director de Cometa Fest en conversación con El Comercio.

“Cuando uno postula a una universidad como estas, te enfrentas con 25 mil o 30 mil alumnos y el porcentaje de ingreso es de 5 o 6%. La competencia es muy dura, nosotros durante un año los preparamos, los ayudamos con sus ensayos, con el TOEFL, con todo lo que tienen que hacer para ingresar. Además, tienen asesores personalizados para que los ayuden a llegar en las mejores condiciones”, agrega.

Parte del stand de universidades estadounidenses en el pasado Cometa Fest. Foto: Gabriela Delgado.

Yzusqui señala también que a Emilio Daza y a Brigitte Aparicio, los primeros becarios de la Beca Cometa, los acompañaron durante su proceso de aterrizaje, los contactaron con otros peruanos que están allá estudiando para que los ayuden con el proceso de adaptación. “Son muy jóvenes y se van a un mundo totalmente diferente, con gente que no conocen, con un idioma diferente, con una universidad muy exigente, entonces los ayudamos en este proceso”, afirma.

Cabe destacar que el tiempo de preparación del Cometa Camp puede demorar entre uno a dos años y esto dependerá del tipo de carrera o requerimientos académicos de cada postulante.

“Nosotros empezamos a trabajar con los jóvenes desde noveno grado y muchas veces identificamos a muchos de ellos que son extraordinarios pero a la hora de dar el TOEFL no llegan a los 100 puntos, se quedan en 95 o 97, entonces nosotros lo que hacemos es decirles: ‘todavía no estás preparado, vamos a estudiar inglés’. Para eso tenemos un acuerdo con el ICPNA, nosotros pagamos los cursos de inglés y ellos los preparan para el TOEFL”, añade Yzusqui.

“Sueños enormes”

Ese caso es el de Alessandra Ángeles, quien fue invitada en 2022 a postular a la Beca Cometa por su buen rendimiento académico. La joven de 18 años, si bien tenía buenas calificaciones y logró superar las 8 etapas del proceso, debía mejorar su nivel de inglés para postular a una de las universidades estadounidenses incluidas en el programa, por lo que tenía que cursar un segundo año de preparación.

Lo que viene ahora para Alessandra es postular a las cuatro universidades que ha elegido para estudiar negocios internacionales en 2025. “Entre octubre y enero del 2025 me mandan las cartas de aceptación o de rechazo las mismas universidades y de acuerdo a eso yo le reenvío a Beca Cometa y ellos me dan el ok”, explica en una breve conversación con El Comercio.

“Creo que lo que nos caracteriza es que somos chicos que la tienen clara y con sueños enormes. No tengo roche al decirlo, mi mayor sueño es tener un cargo administrativo en algún organismo internacional. Conozco a Javier Pérez de Cuéllar, sé que llegó a ser el director de la ONU y quizás algún día se me dé la oportunidad. Y si no es eso, entonces encontraré mi camino en algo similar”, agrega.

Algunos miembros del Cometa Camp. Foto: Gabriela Delgado.

Daniel Chumpitaz terminó el colegio en 2021 y su meta es estudiar periodismo. A diferencia de Alessandra, él ya está en etapa de postulación. “En mi caso, de 2275, nos eligieron a 100, porque éramos la primera promoción. Y los que pasamos el examen de inglés son los que finalmente quedamos. En noviembre postulo a la Universidad de Nueva York (NYU) y en enero a la Universidad de Chicago y a la Universidad de Arizona... Mi meta es ser un periodista y escritor bastante reconocido”, señala a diario El Comercio.