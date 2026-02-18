¿Estudias en la mejor universidad peruana? Este ranking mundial 2026 así lo revela

La educación superior en Perú hoy cuenta con grandes exponentes, y a la vez reconocidas instituciones que incluso a nivel global, terminan liderando diversas clasificaciones internacionales como la ahora publicada por parte de Times Higher Education (THE). Según los resultados anunciados entorno a Ranking Mundial de Universidades 2026, existe una casa de estudios en particular que hacia dicho año, termina evidenciando grandes logros, y dominando la lista publicada de manera puntual gracias a sobre todo factores académicos a partir de los cuales se mide la calidad del entorno de aprendizaje.

ESTE RANKING MUNDIAL REVELA EL NOMBRE DE LA MEJOR UNIVERSIDAD PERUANA PARA EL 2026

Anualmente, las más prestigiosas casas de estudios conforman rankings como el elaborado por THE que en su vigésima primera edición del World University Rankings, sitúa hasta a 5 peruanas en lo más alto, pero solo una superando largamente al resto.

De acuerdo a la clasificación publicada de manera oficial, la Cayetano Heredia cuyo campus central está ubicado en el distrito limeño de San Martín de Porres, figura situada en rango mundial de 1001-1200 entre más de “2,000 instituciones de 115 países y territorios” valoradas, siendo así la mejor universidad del país por sétimo año consecutivo.

Tal y como lo precisa la plataforma de THE, y replica la propia institución de educación superior peruana, para este vigésimo primer World University Rankings se volvió a considerar la evaluación de 18 indicadores de desempeño que contemplan puntualmente 5 áreas elementales, pudiendo llevarlo a cabo gracias a la nueva metodología denominada como WUR 3.0.

Según el World University Rankings 2026 de THE, la Cayetano Heredia es una vez más la universidad peruana mejor posicionada a nivel global. (Fuente: UPCH)

En ese sentido, te contamos también que otras de las casas de estudios peruanas analizadas y valoradas de manera completa e integral, son tanto la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) como la Universidad Científica del Sur, Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), entre otras.

Con respecto a la Cayetano Heredia, resulta importante destacar que no es la primera vez que supera a la UNI o San Marcos dentro del World University Rankings, ya que desde el 2016 viene siendo considerada como la mejor institución de educación superior del país, mientras a nivel local, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) lo sitúa también liderando el denominado Ranking Excelencia.

LAS CARRERAS DE PREGRADO QUE OFRECE LA CAYETANO HEREDIA EN 2026

Desde su fundación en aquel 22 de setiembre de 1961 bajo el nombre de Universidad de Ciencias Médicas y Biológicas, la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) siempre ha buscado la excelencia académica a través de la democracia, los derechos humanos, la igualdad de género, inclusión social, el respeto a la diversidad, la libertad académica y la creación de oportunidades.

En ese sentido, actualmente la mejor universidad del Perú según el World University Rankings elaborado por el THE, le ofrece a miles de jóvenes peruanos la oportunidad de escoger entre 24 carreras profesionales de pregrado distribuidas en las siguientes 8 facultades:

Ciencias e Ingeniería

Educación

Enfermería

Estomatología

Medicina

Medicina Veterinaria y Zootecnia

Psicología

Salud Pública y Administración

Asimismo, y considerando los 5 pilares que promueve como modelo educativo: Inclusión hacia la diversidad, Internacionalización, Interdisciplinariedad, Responsabilidad Social e Investigación, emprendimiento e innovación, el THE resalta y valora que la UPCH participe activamente en “consorcios universitarios internacionales, como el Consorcio Universitario Hemisférico (HUC), CINDA y la Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa (RECLA)”, y también cuente con más de 270 convenios internacionales.

ESTA ES LA OTRA UNIVERSIDAD PERUANA QUE RESALTA DENTRO DE TOP 20 CONFORMADO POR LAS MEJORES DE LATINOAMÉRICA

Con miras al presente 2026, una nueva clasificación internacional publicada a fines del 2025, revela listado donde figuran las mejores instituciones de educación superior de América Latina, y una de ellas resaltando como la única peruana en Top 20.

De acuerdo a la información compartida por parte de Quacquarelli Symonds (QS), y entorno a Ranking Mundial de Universidades, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) hoy domina la escena local ocupando puesto 15 de 492 evaluadas a nivel regional, y esto gracias a los 84.4 de puntaje que les resulta histórico como registro.

“Este resultado refleja no solo la posición en la tabla general, sino la consistencia en indicadores estructurales y de reputación que valoran académicos y empleadores”, refiere la propia universidad peruana cuyo liderazgo trasciende anualmente, y le permite superar con creces los siguientes 8 indicadores medidos por parte de dicha firma británica:

Reputación académica

Reputación entre empleadores

Red internacional de investigación

Ratio profesores-estudiantes

Profesores con doctorado

Impacto web

Citas por articulo

Artículos por académico

Resulta importante destacar, que el Ranking QS Latinoamérica & Caribe 2026 se hizo público a inicios de octubre 2025, y la PUCP conformando grupo ascendente a las 492 universidades de 26 países considerados para la evaluación basada en hasta 8 indicadores que terminan posicionándola en el top 3%.

QS 2026: EL TOP 20 INTEGRADO POR LAS MEJORES UNIVERSIDADES DE AMÉRICA LATINA

1- Pontificia Universidad Católica de Chile (UC)

- Puntuación general 100

2- Universidad de Sao Paulo (Brasil)

- Puntuación general 99

3- Universidad Estadual de Campinas (Unicamp), Brasil

- Puntuación general 98.2

4- Tecnológico de Monterrey (México)

- Puntuación general 95.4

5- Universidad Federal de Río de Janeiro (Brasil)

- Puntuación general 93.6

6- UNESP (Brasil)

- Puntuación general 92.5

7- Universidad de Chile

- Puntuación general 92.5

8- Universidad de los Andes (Colombia)

- Puntuación general 91.3

9- Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

- Puntuación general 90.2

10- Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina

- Puntuación general 87.5

11- Universidad de Concepción (Chile)

- Puntuación general 87.1

12- Universidad Nacional de Colombia

- Puntuación general 86.7

13- Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (Brasil)

- Puntuación general 85.8

14- Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), Brasil

- Puntuación general 84.7

15- PUCP (Perú)

- Puntuación general 84.4

16- Universidad Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Brasil

- Puntuación general 82.6

17- Universidad de Santiago de Chile (USACH)

- Puntuación general 81.4

18- Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)

- Puntuación general 81.3

19- Universidad de Costa Rica

- Puntuación general 80

20- Universidad de Antioquia (Colombia)

- Puntuación general 78.9