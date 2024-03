Los exámenes de admisión 2024-II de San Marcos iniciaron la semana pasada con las evaluaciones para los postulantes a carreras de Ciencias Económicas y de la Gestión, Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales, Ciencias Básicas e Ingeniería. Sin embargo, este sábado 16 de marzo se reanudará el proceso de admisión para el área de Ciencias de la Salud.

¿Cuáles son las puertas de ingreso para el examen del sábado 16 en San Marcos?

Con motivo de evitar confusiones y retrasos de último momento en una fecha tan importante para los postulantes, la Decana de América compartió a través de sus redes sociales toda la información necesaria para ellos. Así pues, encontramos que el ingreso este sábado 16 será por las puertas 1, 3, 5, 6 y 7 del campus.

Puerta 1: Se encuentra en la avenida Venezuela, al lado de la huaca de la Ciudad Universitaria. Esta es la puerta de ingreso para las facultades de Ciencias Biológicas y las escuelas profesionales de Ingeniería Metalúrgica e Ingeniería Geológica.

Se encuentra en la avenida Venezuela, al lado de la huaca de la Ciudad Universitaria. Esta es la puerta de ingreso para las facultades de Ciencias Biológicas y las escuelas profesionales de Ingeniería Metalúrgica e Ingeniería Geológica. Puerta 3: En la calle Germán Amezaga, por la avenida Universitaria. Esta es la puerta de ingreso para las facultades de Ciencias Administrativas, Ciencias Sociales y Ciencias Contables.

En la calle Germán Amezaga, por la avenida Universitaria. Esta es la puerta de ingreso para las facultades de Ciencias Administrativas, Ciencias Sociales y Ciencias Contables. Puerta 5: También en la calle Germán Amezaga, y cerca a la avenida Universitaria. Sin embargo, esta puerta sirve para ingresar a la Clínica Universitaria.

También en la calle Germán Amezaga, y cerca a la avenida Universitaria. Sin embargo, esta puerta sirve para ingresar a la Clínica Universitaria. Puerta 6: En la calle Germán Amezaga, pero cerca a la cuadra 57 de la avenida Oscar R. Benavides. Es también el ingreso a las escuelas profesionales de Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica de Fluidos, Ingeniería Geográfica y Geografía.

En la calle Germán Amezaga, pero cerca a la cuadra 57 de la avenida Oscar R. Benavides. Es también el ingreso a las escuelas profesionales de Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica de Fluidos, Ingeniería Geográfica y Geografía. Puerta 7: Al igual que las tres anteriores, también se ubica en la calle Germán Amezaga y cerca a la avenida Oscar R. Benavides cuadra 57. No obstante, se debe tener en cuenta que esta es la puerta para quienes se dirigen al Centro Pre Universitario, la nueva Facultad de Ciencias Económicas y a las escuelas profesionales de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería de Software.

La OCA compartió la información mediante sus redes sociales. Imagen: OCA

¿Cuál es la hora de ingreso para las próximas evaluaciones?

La Oficina Central de Admisión (OCA) de San Marcos confirmó las medidas de seguridad para los próximos exámenes. Los postulantes deben recordar que se podrá ingresar a la Ciudad Universitaria desde las 6:00 a.m. y solo hasta las 8:30 a.m. A partir de esta hora ya no se permitirá el ingreso de ningún joven. Una vez dentro de la Decana de América, se debe tener en cuenta que el examen iniciará a las 10:00 a.m. y durará hasta la 1:00 p.m.

La OCA también reveló que este sábado 16 de marzo serán 3,858 los jóvenes que se acercarán a San Marcos para rendir su examen de admisión, mientras que el domingo 17 son todavía más: un total de 4,028 aspirantes a médicos competirán por tan solo 56 vacantes. En ese sentido, esta es una información de suma importancia para todos ellos.

¿Qué debes llevar para rendir tu examen sin problemas?

Los únicos objetos imprescindibles que un postulante debe llevar a su evaluación son: su carné de postulante impreso en una hoja bond A4, así como su Documento Nacional de Identidad (DNI) original, con una foto actualizada y asegurándose que se encuentre vigente. En el caso que el DNI se encuentre vencido, se deberá presentar el recibo de trámite y C4. Por otro lado, en caso de robo se deberá presentar, además, la denuncia policial correspondiente.

Algo más a tener en cuenta es que existen objetos prohibidos durante la evaluación, como joyas, celulares, monederos, mochilas y similares. Tampoco es necesario llevar útiles para rendir la prueba, como lápices, borradores y tajadores, ya que la misma San Marcos proveerá a los aspirantes de ellos.