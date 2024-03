Estudiar una carrera profesional es uno de los grandes objetivos que tienen en este momento miles de peruanos. Y, sin duda, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) es una de las casas de estudio superior que más prestigio tienen en Perú, por lo que es una gran al alternativa en este sentido. A propósito de ello, debes saber que este sábado 16 y domingo 17 de marzo se estará realizando un nuevo examen de admisión. Aquí te contamos todos los detalles.

A qué hora inicia el examen de admisión San Marcos 2024-II

La hora de ingreso es de 6 a.m. hasta las 8:30 a.m. (hora exacta). El examen de admisión comenzará a las 10 a.m. y finalizará la 1 p.m.

Quiénes rinden la prueba en el examen de admisión San Marcos 2024-II

Sábado 16 de marzo: área de Ciencias de la Salud, con excepción de la escuela profesional de Medicina Humana.

Domingo 17 de marzo: Escuela profesional de Medicina Humana

Cuáles son las puertas de ingreso y de salida para el examen de admisión San Marcos 2024-II

Puerta 1: Está ubicada en la avenida Venezuela, al costado de la huaca de la Ciudad Universitaria. Mediante esta puerta se podrá acceder a la Facultad de Ciencias Biológicas y a las escuelas profesiones de Ingeniería Metalúrgica e Ingeniería Geológica.

- Puerta 3: Se ubica en la calle Germán Amezaga S/N, cerca a la avenida Universitaria. A través de esta puerta se ingresa a la Facultad de Ciencias Administrativas, Facultad de Ciencias Sociales y Facultad de Ciencias Contables.

- Puerta 5: Se ubica en la calle Germán Amezaga S/N, cerca de la avenida Universitaria. Mediante esta puerta se podrá ingresar a la Clínica Universitaria.

- Puerta 6: Se encuentra en la calle Germán Amezaga S/N, cerca a las avenidas Universitaria y Oscar R. Benavides cuadra 57. A través de esta puerta se ingresa a las escuelas profesionales de Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica de Fluidos, Ingeniería Geográfica y Geografía.

- Puerta 7: Ubicada en la calle Germán Amezaga S/N, cerca a las avenidas Universitaria y Oscar R. Benavides cuadra 57. Por esta puerta se accede al Centro Pre Universitario, a la nueva Facultad de Ciencias Económicas y a las escuelas profesionales de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería de Software.

¿Qué carrera cuenta con la mayor cantidad de postulantes en San Marcos?

A continuación, te presentamos las carreras más solicitadas por los jóvenes durante el examen de admisión 2024-II de la Universidad San Marcos:

Medicina Humana: 4 mil 150 postulantes

Derecho: 2 mil 392 postulantes

Psicología: 1,280 postulantes

¿Cuál es la mejor universidad nacional de Perú?

De acuerdo con el último ranking internacional publicado por Times Higher Education, revista especializada en educación superior, en el top 10 de mejores universidades del Perú solo hay una institución nacional, y se trata de nada más y nada menos que la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), que se encuentra, como su propio nombre lo dice, en el distrito de La Molina.

Teniendo en cuenta la UNMSM y la UNI no aparecen en el listado, la UNALM se lleva la etiqueta de mejor universidad nacional del Perú. A nivel internacional, esta casa de estudios ocupa en el ranking una posición por debajo del 1500.

Qué es la UNMSM

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también conocida por sus siglas UNMSM, es una institución pública ubicada en la ciudad de Lima, Perú. Es considerada la más importante, reconocida y representativa a nivel nacional.

A nivel continental, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos al ser la primera fundada oficialmente por Real Provisión, autorizada por Real Cédula y la de mayor tiempo en continua operación desde su fundación, es reconocida como la universidad más antigua de América, por lo que figura en documentos y publicaciones oficiales como Universidad del Perú, Decana de América.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos es considerada como la institución peruana de educación superior más importante y representativa por su tradición, prestigio, calidad y selectividad, siendo además reconocida como la institución de mayor producción científica del Perú.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos se ha posicionado en el primer lugar a nivel nacional en determinadas ediciones de diversas clasificaciones de universidades, tales como en el primer Ranking Universitario del Perú elaborado por Asamblea Nacional de Rectores del Perú bajo el auspicio de la UNESCO en 2006.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos es referida muchas veces como un reflejo del Perú por manifestar los avances y limitaciones que eventualmente tiene el país, además de la valorada diversidad, preparación y activismo de su alumnado.

