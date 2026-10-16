Examen San Marcos 2027-I: revisa qué postulantes deben rendir la prueba este sábado 17 de octubre | Foto: Andina
Examen San Marcos 2027-I: revisa qué postulantes deben rendir la prueba este sábado 17 de octubre | Foto: Andina
Por Redacción EC

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) dará inicio a la primera jornada de su examen de admisión 2027-I, una evaluación donde miles de postulantes buscarán alcanzar una vacante en la Decana de América. Para esta fecha, la casa de estudios ha establecido qué áreas académicas serán evaluadas, por lo que es importante que los inscritos comprueben si la carrera profesional que eligieron está comprendida en la convocatoria. Asimismo, deberán prestar atención a las normas de ingreso, especialmente a las restricciones relacionadas con la vestimenta y los accesorios permitidos, a fin de evitar contratiempos antes de rendir la prueba. A continuación, te contamos qué postulantes deben presentarse en esta primera jornada, qué carreras están incluidas y cuáles son las indicaciones que deben cumplir.

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