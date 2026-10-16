La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) dará inicio a la primera jornada de su examen de admisión 2027-I, una evaluación donde miles de postulantes buscarán alcanzar una vacante en la Decana de América. Para esta fecha, la casa de estudios ha establecido qué áreas académicas serán evaluadas, por lo que es importante que los inscritos comprueben si la carrera profesional que eligieron está comprendida en la convocatoria. Asimismo, deberán prestar atención a las normas de ingreso, especialmente a las restricciones relacionadas con la vestimenta y los accesorios permitidos, a fin de evitar contratiempos antes de rendir la prueba. A continuación, te contamos qué postulantes deben presentarse en esta primera jornada, qué carreras están incluidas y cuáles son las indicaciones que deben cumplir.

¿QUÉ POSTULANTES DEBEN RENDIR EL EXAMEN SAN MARCOS 2027-I ESTE SÁBADO 17 DE OCTUBRE?

La primera jornada del proceso de admisión 2027-I está dirigida a los inscritos en dos áreas académicas: Ciencias Económicas y de la Gestión (D), y Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales (E).

La distribución permite que los postulantes rindan la evaluación según la especialidad seleccionada durante su inscripción. Los aspirantes deberán demostrar sus conocimientos y respetar las disposiciones de la institución para participar en el proceso de selección de vacantes.

¿QUÉ CARRERAS ESTÁN INCLUIDAS EN EL ÁREA DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y DE LA GESTIÓN?

Esta área comprende diferentes alternativas relacionadas con la administración, las finanzas y la gestión empresarial. Entre las carreras contempladas figuran las siguientes:

Administración Administración de Turismo Administración de Negocios Internacionales. Administración de la Gastronomía Administración Marítima y Portuaria. Marketing Contabilidad. Gestión Tributaria Auditoría Empresarial y del Sector Público. Presupuesto Finanzas Públicas Criminalística Financiera Forense.

Los interesados deben reconocer el área académica correspondiente a la carrera elegida para identificar si les corresponde participar en esta fecha.

¿QUÉ ESPECIALIDADES CORRESPONDEN AL ÁREA DE HUMANIDADES Y CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES?

La segunda área reúne opciones vinculadas con las ciencias sociales, la educación, las letras y las disciplinas jurídicas. Su oferta incluye:

Literatura Filosofía Lingüística Comunicación Social Arte Bibliotecología Ciencias de la Información Danza, Conservación y Restauración Lengua, Traducción e Interpretación. Derecho Ciencia Política Historia Sociología Antropología Arqueología Trabajo Social Geografía. Educación Inicial Educación Primaria Educación Secundaria Educación Física. Economía Economía Pública Economía Internacional.

¿QUÉ PRENDAS Y ACCESORIOS ESTÁN PROHIBIDOS DURANTE EL EXAMEN?

San Marcos establece condiciones de vestimenta que deben considerarse antes de acudir al lugar asignado. Entre las principales restricciones se encuentran:

1. Polos o chompas con capucha.

2. Pantalones o vestidos que incorporen correas.

3. Prendas con aplicaciones metálicas.

4. Aretes, piercings y accesorios similares.

5. Calzado con hebillas u otros componentes metálicos.

Asimismo, quienes tengan el cabello largo deberán llevarlo suelto, sin sujetadores ni adornos, independientemente de si son hombres o mujeres.

¿QUÉ DEBEN HACER LOS POSTULANTES ANTES DE ACUDIR A LA EVALUACIÓN?

Los aspirantes deben revisar las instrucciones oficiales de la universidad, comprobar los requisitos de ingreso y preparar con anticipación la vestimenta permitida. También es importante organizar el traslado y llegar puntualmente, pues incumplir las disposiciones podría impedirles rendir la prueba, según informa Infobae.

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