Los colegios públicos y privados del Callao suspenderán sus actividades académicas y administrativas este lunes 16 de noviembre, según disposición de la DREC, en el marco de la visita del papa León XIV. (Foto: Difusión)
Los colegios públicos y privados del Callao suspenderán sus actividades académicas y administrativas este lunes 16 de noviembre, según disposición de la DREC, en el marco de la visita del papa León XIV. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La visita del papa León XIV al Perú también tendrá repercusiones en el calendario escolar del Callao. La Dirección Regional de Educación del Callao (DREC) anunció la suspensión de las clases y de las actividades administrativas en los colegios de su jurisdicción para este lunes 16 de noviembre. La decisión responde a las actividades programadas por la última jornada de la visita apostólica del pontífice, que contempla encuentros religiosos y una multitudinaria misa en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco. El anuncio es especialmente importante para los padres de familia que necesitan organizar las actividades de sus hijos y confirmar si deberán enviarlos a sus centros educativos.

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