La visita del papa León XIV al Perú también tendrá repercusiones en el calendario escolar del Callao. La Dirección Regional de Educación del Callao (DREC) anunció la suspensión de las clases y de las actividades administrativas en los colegios de su jurisdicción para este lunes 16 de noviembre. La decisión responde a las actividades programadas por la última jornada de la visita apostólica del pontífice, que contempla encuentros religiosos y una multitudinaria misa en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco. El anuncio es especialmente importante para los padres de familia que necesitan organizar las actividades de sus hijos y confirmar si deberán enviarlos a sus centros educativos.

¿Se suspenden las clases este lunes 16 de noviembre en el Callao?

La DREC confirmó que este lunes 16 de noviembre no habrá clases en las instituciones educativas públicas y privadas que se encuentran bajo su jurisdicción. La disposición fue comunicada mediante el Comunicado N.° 007-2026-DREC y comprende tanto las actividades académicas como las administrativas.

Esto significa que los escolares no deberán acudir a sus colegios durante esa jornada. La medida también alcanza a los docentes y al personal administrativo, por lo que los centros educativos permanecerán sin sus actividades habituales mientras se desarrolla la jornada especial por la visita del santo padre.

¿Qué colegios del Callao acatarán la suspensión de clases?

La disposición comprende a las instituciones educativas públicas y privadas pertenecientes a la jurisdicción de la Dirección Regional de Educación del Callao. Por lo tanto, no se trata de una medida limitada únicamente a los colegios estatales, sino que también incluye a los centros educativos particulares comprendidos en el ámbito de la DREC.

Asimismo, la suspensión alcanza a los integrantes de la comunidad educativa: estudiantes, profesores y trabajadores administrativos. Los padres de familia deberán considerar esta disposición al momento de organizar sus actividades familiares, especialmente quienes tienen hijos en diferentes niveles de enseñanza.

¿Por qué se suspendieron las clases por la visita del papa León XIV?

La decisión está relacionada con las actividades oficiales que cumplirá el pontífice durante su último día en territorio peruano. El Gobierno declaró el lunes 16 de noviembre como día no laborable compensable en Lima y Callao, con el propósito de facilitar la participación ciudadana y los desplazamientos durante la visita papal.

En ese contexto, la DREC consideró necesario adoptar medidas para facilitar la asistencia de estudiantes, docentes, familias y trabajadores educativos a los actos programados. La institución destacó la importancia histórica, espiritual y social de la visita del papa León XIV, quien culminará su recorrido por el país antes de regresar a Roma.

¿Qué actividades realizará el papa León XIV este lunes 16 de noviembre?

La agenda del pontífice comenzará a las 8:30 a. m. con una visita a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, ubicada en el Callao. Posteriormente, se trasladará a la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco, donde presidirá una misa programada para las 10:30 a. m.

La jornada continuará en el Grupo Aéreo N.° 8, también en el Callao, donde se realizará la ceremonia oficial de despedida a la 1:15 p. m. El vuelo del papa León XIV hacia Roma está previsto para las 1:45 p. m., con lo que concluirá su visita apostólica al Perú.

¿Cuándo se retomarán las clases en los colegios del Callao?

La suspensión comunicada por la DREC corresponde específicamente al lunes 16 de noviembre. Por ello, los padres de familia deben revisar la programación de sus respectivas instituciones educativas para conocer la organización de las actividades posteriores y el retorno a las aulas, de acuerdo con el calendario escolar vigente.

La medida se suma a las disposiciones adoptadas en Lima y Callao para facilitar el desarrollo de la última jornada de la visita papal. Mientras tanto, se recomienda a las familias mantenerse atentas a los comunicados oficiales de la DREC y de sus colegios para evitar confusiones sobre posibles modificaciones adicionales en las actividades escolares.